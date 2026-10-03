সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেও ঐতিহাসিক কীর্তি রোহিতের, দ্রুততম ওপেনার হিসেবে গড়লেন মহানজির
গত ম্য়াচে 12 হাজার ওডিআই রান পূর্ণ করার পর এদিন ওপেনার হিসেবে 10 হাজার রানের মাইলস্টোন ছুঁলেন 'মুম্বইকর' ৷
Published : October 3, 2026 at 8:06 PM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 3 অক্টোবর: অধিনায়ক শুভমন গিলের ডাবল সেঞ্চুরিতে খানিকটা ঢাকা পড়ে গেলেও সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে সেঞ্চুরি এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ শতরান হাঁকিয়ে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি ৷ শনিবার তৃতীয় ম্য়াচেও সেঞ্চুরির খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু তা মাঠে ফেলে এলেন রোহিত শর্মা ৷ তবে 92 রানে সাজঘরে ফিরলেও নিউ চণ্ডীগড়ে একটি ঐতিহাসিক মাইলস্টোন ছুঁলেন মুম্বইকর ৷
গত ম্য়াচে 35তম সেঞ্চুরি করার পথে তৃতীয় ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে 12 হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ আর এদিন ওপেনিং ব্য়াটার হিসেবে 10,000 ওডিআই রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেললেন রোহিত ৷ সচিন তেন্ডুলকর, সনথ জয়সূর্য এবং ক্রিস গেইলের পর চতুর্থ ব্য়াটার হিসেবে এই মাইলস্টোনে পৌঁছলেন তিনি ৷ তবে এক্ষেত্রে দ্রুততম হিসেবে ঐতিহাসিক কীর্তি স্থাপন করলেন 'হিটম্যান' ৷
ওপেনার হিসেবে দ্রুততম 10 হাজার রান পূর্ণ করার নিরিখে এতদিন শীর্ষে ছিল সচিন তেন্ডুলকরের নাম ৷ এই মাইলস্টোনে পৌঁছতে 214 ইনিংস খরচ করেছিলেন 'মাস্টার-ব্লাস্টার' ৷ অথচ রোহিত শর্মা ওপেনার হিসেবে দশহাজারি ক্লাবে পৌঁছলেন 202 ইনিংস খেলে ৷ অর্থাৎ, ওপেনার হিসেবে দ্রুততম 10 হাজার রান পূর্ণ করার নজির জুড়ে গেল রোহিতের নামের সঙ্গে ৷ এদিন মাত্র দু'রান করতেই নজিরে নাম লেখান তারকা ভারতীয় ব্য়াটার ৷
প্রথম দু'টি ওডিআই জিতে তিনম্য়াচের সিরিজ ইতিমধ্যেই জিতে নিয়েছে ভারত ৷ এর মধ্যে দ্বিতীয় ম্য়াচে ব্যক্তিগত রেকর্ড রান তাড়া করে জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ রোহিতের সেঞ্চুরির পাশাপাশি সেই ম্য়াচে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন শুভমন গিল ৷ শনিবার নিয়মরক্ষার ম্য়াচে রোহিতের ব্য়াটেই বড় রানের ভিত গড়ে ভারত ৷ এরপর সেই ভিতে ইমারত গড়েন কেএল রাহুল ৷ 10টি চার ও তিনটি ছ'য়ে 85 বলে 92 রান করেন রোহিত ৷
Fastest to 1️⃣0️⃣K ODI runs as an opener ✅— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
6️⃣3️⃣rd ODI FIFTY ✅@ImRo45 is going strong with a crucial knock in New Chandigarh 👏
Updates ▶️ https://t.co/PhSJSbvW7C#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/K1qYMobr9Z
এরপর 87 বলে 129 রানে অপরাজিত থেকে ভারতের রান সাড়ে তিনশো পার করে দেন চলতি সিরিজে প্রথমবার ব্য়াটিংয়ে নামা রাহুল ৷ ছক্কা হাঁকিয়ে 80 বলে এদিন কেরিয়ারের নবম ওডিআই সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন দক্ষিণী ব্য়াটার ৷ তাঁর ইনিংস সাজানো ছিল 10টি চার ও ছ'টি ছক্কায় ৷ 57 রান আসে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ব্য়াটে ৷ সবমিলিয়ে 50 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 351 রান তোলে আয়োজকরা ৷
- ওপেনার হিসেবে 10 হাজার ওডিআই রান করা ব্যাটারদের তালিকা:
- সচিন তেন্ডুলকর- 15,310 রান
- সনথ জয়সূর্য- 12,740 রান
- ক্রিস গেইল- 10,179 রান
- রোহিত শর্মা- 10,090*