সূর্যর ব্য়াটে মুশকিল আসান, বিপর্যয় রুখে যুক্তরাষ্ট্রকে 162 রানের টার্গেট বিশ্বচ্য়াম্পিয়নদের

সূর্যর ব্য়াটে মুশকিল আসান, বিপর্যয় রুখে যুক্তরাষ্ট্রকে 162 রানের টার্গেট বিশ্বচ্য়াম্পিয়নদের
একা কুম্ভে লড়লেন সূর্য ৷ অধিনায়কের ব্য়াটে দেড়শো পার করল টিম ইন্ডিয়া ৷
Published : February 7, 2026 at 8:54 PM IST
মুম্বই, 7 ফেব্রুয়ারি: স্লোয়ার ডেলিভারি, সঙ্গে বাউন্সারের সংমিশ্রণ ৷ পরিকল্পিত বোলিংয়ে বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে ভারতের তারকাখচিত ব্য়াটিং লাইন-আপকে ঘায়েল করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ যা ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের জন্য 'ওয়েক-আপ' কলও বটে ৷ তবে বিপর্যয় সামলে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জিং স্কোর করল টিম ইন্ডিয়া ৷ একা কুম্ভে লড়াই করা সূর্যকুমারের হাফসেঞ্চুরিতে নয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 161 রান তুলল ভারত ৷
শ্যাডলে ভ্য়ান শাকউইকের এক ওভারে তিন উইকেটে এদিন একসময় 77 রানে ছয় উইকেট হারিয়ে বসেছিল ভারত ৷ তবে টি-20'র পয়লা নম্বর ব্য়াটার অভিষেক শর্মাকে শূন্য রানে ফিরিয়ে ভারতীয় শিবিরে প্রথম ঝটকাটা দেন পাক বংশোদ্ভূত বোলার আলি খান ৷ এরপর ষষ্ঠ ওভারে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ বলে উইকেট তুলে নেন শাকউইক ৷ ওয়াংখেড়েতে তখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা ৷ 20 রানে ফেরেন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের পঞ্চম ম্য়াচে সেঞ্চুরি হাঁকানো ওপেনার ঈশান কিষান ৷
25 রানে আউট হন তিলক বর্মা ৷ শূন্য রানে শাকউইকের স্লোয়ারে ঠকে যান শিবম দুবে ৷ লম্বা হয়নি রিঙ্কু সিং (6) ও হার্দিক পান্ডিয়ার (5) ইনিংসও ৷ ভারতের রান একশো পেরনো নিয়ে তখন আশঙ্কা চরমে ৷ সপ্তম উইকেটে ডেপুটি অক্ষর প্য়াটেলকে সঙ্গে নিয়ে অবস্থা সামাল দেন অধিনায়ক সূর্য ৷ যোগ হয় 41 রান ৷ অক্ষর 14 রানে ফিরলেও অপরাজিত হাফসেঞ্চুরিতে দলের রান দেড়শো পার করে দেন মুম্বইকর ৷ 36 বলে এদিন হাফসেঞ্চুরি আসে সূর্যর ব্য়াটে ৷
Innings Break!
Captain Surya Kumar Yadav's terrific 84*(49) propel India to 161
Over to our bowlers 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/Rlm2ARPnOV#MenInBlue | #T20WorldCup | #INDvUSA pic.twitter.com/6cI4ctXIVk
এর মধ্যে শেষ ওভারে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সৌরভ নেত্রভালকরকে ঠেঙিয়ে 21 রান তুললেন ভারত অধিনায়ক ৷ কয়েকটি বল হাতে থাকলে এদিন সেঞ্চুরিও পেয়ে যেতে পারতেন সূর্য ৷ সে যাইহোক, 49 বলে 84 রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন ভারত অধিনায়ক ৷ অধিনায়ক হিসেবে এদিন 1,000 টি-20 রান পূর্ণ করা সূর্য মারেন 10টি চার ও চার ছক্কা ৷