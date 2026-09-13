স্পিনাররাই অস্ত্র, বদলা নিয়ে এশিয়া কাপ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে হরমনপ্রীত'রা

স্পিনাররাই অস্ত্র, বদলা নিয়ে এশিয়া কাপ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে হরমনপ্রীত'রা
এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার মহিলা এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা ৷
Published : September 13, 2026 at 1:18 PM IST
দুবাই, 13 সেপ্টেম্বর: মেয়েদের এশিয়া কাপ ফাইনাল মানেই এখন ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা ৷ টানা তৃতীয়বার একে অপরের মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল ৷ সবধরনের ফরম্য়াট মিলিয়ে সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় একাধিপত্য ভারতেরই ৷ কিন্তু 2024 এশিয়া কাপের সংস্করণে ঘরের মাটিতে আট উইকেটে ভারতকে হারিয়ে প্রথমবার এশিয়া কাপ জিতে নেয় দ্বীপরাষ্ট্র ৷ রবিবাসরীয় দুবাইয়ে কি গতবারের পুনরাবৃত্তি নাকি ট্রফির পুনরুদ্ধার ? উত্তর জানতে অপেক্ষা আর কয়েকঘণ্টার ৷
তবে ঘূর্ণিতেই যে দু'দল বাজিমাতের লক্ষ্যে সেটা একপ্রকার স্পষ্ট ৷ চলতি টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত 26টি উইকেট নিয়েছেন ভারতীয় স্পিনাররা ৷ খুব বেশি পিছিয়ে নেই ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরাও ৷ দ্বীপরাষ্ট্রের স্পিনাররা নিয়েছেন 25টি উইকেট ৷ যদিও ভারতীয় ব্যাটাররা চলতি মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় ব্য়াট হাতে অনেক বেশি সাবলীল ৷ তুলনায় ধারাবাহিকভাবে কঠিন পরিস্থিতি থেকে ম্য়াচ উদ্ধার করেছেন শ্রীলঙ্কান ব্যাটাররা ৷ সেমিতে 130 রান তুলতে গিয়ে তিরিশ রানের মধ্যে চার উইকেট চলে গিয়েছিল তাদের ৷ শেষমেশ চার উইকেটে জিতে ফাইনালে প্রবেশ করে তারা ৷
বল হাতে শ্রী চরণি, দীপ্তি শর্মা, প্রেমা রাওয়াত'রা যেমন প্রতিযোগিতায় সম্পদ হয়ে উঠেছেন ৷ ব্যাট হাতে ভারতের হয়ে তেমনই আস্থা জোগাচ্ছেন স্মৃতি মন্ধনা, শেফালি বর্মা ৷ বিশেষ করে দ্বিতীয় জন ৷ চলতি এশিয়া কাপে এখনও পর্যন্ত 169.69 স্ট্রাইক-রেটে 168 রান এসেছে শেফালির ব্যাটে ৷ অন্যদিকে 633 রান সহযোগে মন্ধনা তো প্রতিযোগিতার সর্বকালের সর্বাধিক রানস্কোরার ৷ পক্ষান্তরে টপ-অর্ডার ব্য়াটিংয়ে ধস নামার পর পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে শ্রীলঙ্কার লোয়ার মিডল অর্ডার ৷ বল হাতে অবশ্য জ্বলে উঠছেন অধিনায়িকা চামারি আতাপাত্তু ৷ 11 উইকেট সংগ্রহ করে দীপ্তি শর্মার সঙ্গে যুগ্মভাবে এখনও পর্যন্ত প্রতিযোগিতার সর্বাধিক শিকারি তিনি ৷
Trophy gleaming 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) September 12, 2026
Skippers ready 🫡
Stage set 🏟️
All smiles at the Captains' Photoshoot ahead of the #WomensAsiaCup Final 😄#TeamIndia | #INDvSL | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/ouzt3AWQXJ
- একনজরে টি-20'তে দু'দলের মুখোমুখি সাক্ষাত:
মোট ম্য়াচ- 31
ভারতের জয়- 25টি
শ্রীলঙ্কার জয়- 5টি
ফলাফল হয়নি- একটি
- কোথায়-কখন দেখা যাবে ভারত-শ্রীলঙ্কা ফাইনাল: মহিলা এশিয়া কাপের হাইভোল্টেজ ফাইনাল সম্প্রচারিত হবে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ ম্য়াচ শুরু রাত 8টায় ৷ লাইভ স্ট্রিমিং অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারবেন সোনি লিভ অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে ৷