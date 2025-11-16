বাভুমার নেতৃত্বে মরিয়া লড়াই দক্ষিণ আফ্রিকার, 124 রান তাড়া করতে নেমে অস্বস্তিতে ভারত

বাভুমার নেতৃত্বে মরিয়া লড়াই দক্ষিণ আফ্রিকার, 124 রান তাড়া করতে নেমে অস্বস্তিতে ভারত
পিচ নিয়ে অসন্তোষের মাঝেই টেস্টের তৃতীয় দিনে ইডেনে মুখোমুখি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে দুই উইকেট খুইয়ে 10 রান ভারতের ৷
Published : November 16, 2025 at 11:59 AM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: শুভমান গিলের চোট লাগা ঘাড়ের এমআরআই রিপোর্টে সবকিছুই স্বাভাবিক । ব্যথাজনিত কোনও অস্বস্তি নেই । ভারত অধিনায়ক টিভিতে দলের খেলা দেখছেন । কিন্তু তাঁর মানসিক অবস্থার স্ক্যান করলে অন্য ছবি সামনে আসত ।
124 রানের লক্ষ্য জয়ের জন্য তাড়া করতে নেমে ভারত শুরুতেই বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে । দলের রান স্কোর বোর্ডে ওঠার আগেই জশস্বী জয়সওয়াল শূন্য রানে ফিরলেন সাজঘরে । আরেক ওপেনার কেএল রাহুলও দ্রুত ফিরে গেলেন । ব্যক্তিগত একরানে ফিরে যান তিনি । দুটো আউটেই বোলার জেনসেন এবং ক্যাচার উইকেটরক্ষক কেইল ভেরেনে । মধ্যাহ্নভোজের আগে ভারত দুই উইকেট হারিয়ে অস্বস্তিতে । ব্যাট করছেন ধ্রুব জুরেল (4) এবং ওয়াশিংটন সুন্দর (5)। দুই উইকেট হারিয়ে স্কোর 10 ।
ছোট ইনিংস অনেক সময় গভীর অভিঘাত রেখে যায় । যার প্রভাব পড়ে সামগ্রিকভাবে । ইডেন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার ইনিংসটা অনেকটা সেইরকম । ইডেন পিচের দ্রুত চরিত্রগত অধঃপতন নিয়ে যখন ক্রিকেট বিশ্ব সমালোচনায় মগ্ন, দোষ ঠেলাঠেলি চলছে তখন ক্রিকেটের মনযোগী ছাত্রের মত রবিবার সকালে ব্যাটিং করে চলেছেন বাভুমা । প্রোটিয়া অধিনায়ক ক্রিকেট কুলের বড় ব্যাটসম্যানের তকমা পান না । অথচ ইডেন প্রথম অর্ধ শতরানের স্বাদ পেল বাভুমার ব্যাট থেকেই । 29 রান নিয়ে ব্যাট করতে নেমে বাভুমা অপরাজিত থাকলেন 55 রানে ।
136 বলে চারটে বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংসের একটাই ট্যাগ লাইন 'দাঁতচাপা লড়াই'। যার ব্যাখা কোনও বিশেষণে যথেষ্ট নয় । দক্ষিণ আফ্রিকা 153 রানে দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট । 124 রান জয়ের লক্ষণরেখা । রবিবারের ইডেন উপভোগ্য লড়াইয়ের আশায় ।
অধিনায়কের পাশে করভিন বশ লড়লেন । সাত রান নিয়ে দিন শুরু করে যশপ্রীত বুমরার বলে 25 রানে বোল্ড আউট হন । ব্যক্তিগতভাবে মূল্যবান 18 রান যোগ করে গেলেন । ইডেনে এতদিন চতুর্থ ইনিংসে সবচেয়ে কম রান তাড়ার পরিসংখ্যান ছিল 117 । দ্বিতীয় দিনের শেষে মনে হয়েছিল ইডেনের 'ভ্যাবচ্যাক' উইকেটে সেই পরিসংখ্যানে বদল হবে । কিন্তু বাভুমার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার নিচের সারির ব্যাটাররা লড়লেন । সাইমন হারমার ব্যক্তিগত সাত রানে ফেরেন মহম্মদ সিরাজের একটু নিচু হয়ে যাওয়া বলে ।
তৃতীয় দিনের ভাঙা উইকেটে ব্যাটারদের রানের পাশাপাশি কতগুলো বল খেললেন তা গুরুত্বপূর্ণ । বশ সাইত্রিশটি বল খেললেন, হারমার কুড়িটি, কেশব মহারাজ দুটো বল খেলেছেন । প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের বেশি সময় খেলল দক্ষিণ আফ্রিকা । যা ইডেনের এই বাইশগজের অবস্থা খারাপ করার পক্ষে যথেষ্ট ।