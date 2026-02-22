সহঅধিনায়কে বাদ দিয়ে সুপার-এইটে নামল ভারত, টস জিতে ব্য়াটিং প্রোটিয়াদের

সহঅধিনায়কে বাদ দিয়ে সুপার-এইটে নামল ভারত, টস জিতে ব্য়াটিং প্রোটিয়াদের
সহঅধিনায়ক অক্ষর প্য়াটেলকে ছাড়াই সুপার-এইট অভিযান শুরু ভারতের ৷
Published : February 22, 2026 at 6:48 PM IST
আমেদাবাদ, 22 ফেব্রুয়ারি: ওয়াশিং সুন্দরের পরিবর্তে অক্ষর প্য়াটেলকে সুপার-এইটের একাদশে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা ছিল ৷ কিন্তু টসের পর রবিবার সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর দিলেন না ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ একাদশে হল না অন্য়ান্য পরিবর্তনও ৷ অর্থাৎ, নেদারল্যান্ডস ম্য়াচের অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচে দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামল ভারত ৷
এদিন আমেদাবাদে টসভাগ্য সঙ্গ দিল না ভারত অধিনায়কের ৷ টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন দঃ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম ৷ ভারত পরিবর্তন না-নিয়ে নামলেও সুপার-এইটের প্রথম একাদশে চারটি পরিবর্তন আনল প্রোটিয়া ব্রিগেড ৷ কেশব মহারাজ, লুঙ্গি এনগিদি, মার্কো জানসেন এবং ডেভিড মিলারকে একাদশে ফেরাল গতবারের রানার্সরা ৷ টসের পর ভারত অধিনায়ক সূর্য অবশ্য জানালেন, টস জিতলে তিনিও প্রথমে ব্য়াটিংয়েরই সিদ্ধান্ত নিতেন ৷
🚨 Toss Update 🚨#TeamIndia have been asked to field first in Ahmedabad.— BCCI (@BCCI) February 22, 2026
Updates ▶️ https://t.co/ZE8J4fF18z #T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvSA pic.twitter.com/BvUgrkuTpV
- একনজরে ভারতীয় একাদশ: অভিষেক, ঈশান (উইকেটরক্ষক), তিলক, সূর্য (অধিনায়ক), হার্দিক, শিবম, রিঙ্কু, সুন্দর, বরুণ, বুমরা, আর্শদীপ ৷
- দঃ আফ্রিকার সম্ভাব্য একাদশ: মার্করাম (অধিনায়ক), ডি'কক (উইকেটরক্ষক), রিকেলটন, ব্রেভিস , মিলার, স্টাবস, বস্ক, জানসেন, রাবাদা, মহারাজ, এনগিদি ৷