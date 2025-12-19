প্রত্যাবর্তনে মাইলস্টোন সঞ্জুর, আমেদাবাদে ব্যাট হাতে রং ছড়ালেন হার্দিক-তিলক
পান্ডিয়ার ঝোড়ো ব্য়াটে প্রোটিয়াদের সামনে 232 রানের লক্ষ্যমাত্রা ৷
Published : December 19, 2025 at 9:03 PM IST
আমেদাবাদ, 19 ডিসেম্বর: শুভমন গিল যে পঞ্চম তথা সিরিজের নির্ণায়ক ম্য়াচে খেলতে পারছেন না, সেটা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল ৷ এদিন টসের পর সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর দেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ পরিবর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে একাদশে প্রত্যাবর্তন হল সঞ্জু স্যামসনের ৷ আশা জাগালেও প্রত্যাবর্তনে লম্বা হয়নি কেরল ব্যাটারের ইনিংস ৷ তবে জোড়া মাইলস্টোন এদিন ধরা দিল সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটে ৷ এরপর হার্দিক পান্ডিয়া ও তিলক বর্মার ধুন্ধুমার ব্য়াটিংয়ে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কঠিন টার্গেট দিল টিম ইন্ডিয়া ৷
পাঁচ উইকেটে স্কোরবোর্ডে 231 রান তুলল ভারত ৷ চারটি চার, দু'টি ছয়ে 22 বলে এদিন 37 রান এল সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটে ৷ সেইসঙ্গে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে এদিন 8,000 টি-20 রান ও হাজার আন্তর্জাতিক টি-20 রানের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন ভারতের ওপেনিং ব্য়াটার ৷ চতুর্দশ ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে 1,000 আন্তর্জাতিক রানের নজির গড়ে ফেললেন তিনি ৷ অন্যদিকে সপ্তম ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে টি-20'তে 8,000 রান এল কেরল ক্রিকেটারের ব্যাটে ৷ এই তালিকায় রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শিখর ধাওয়ান, সূর্যকুমার যাদব, সুরেশ রায়না এবং কে এল রাহুলের সঙ্গে নাম জুড়ল তাঁর ৷
আমেদাবাদে এদিন ভারতকে রানের পাহাড়ে অবশ্য পৌঁছে দিল হার্দিক পান্ডিয়া ও তিলক বর্মার বিস্ফোরক ব্যাটিং ৷ যাঁর মধ্যে প্রথমজনের হাফসেঞ্চুরি এল মাত্র 16 বলে ৷ যা ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-20'তে দ্বিতীয় দ্রুততম ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে গ্য়ালারিতে হাজির গার্লফ্রেন্ড মাহিকা শর্মাকে চুম্বন ছুড়ে দেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷ ধুন্ধুমার ব্যাটিং করে 25 বলে 63 রানে ফেরেন তিনি ৷ মারেন পাঁচটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷ তিলক বর্মার সঙ্গে পান্ডিয়ার চতুর্থ উইকেট জুটিতে যোগ হয় 105 রান ৷ মারকাটারি ইনিংসে টি-20 আন্তর্জাতিকে এদিন 2,000 রানের মাইলস্টোনও পূর্ণ করলেন পান্ডিয়া ৷
ব্যাট হাতে দুরন্ত ধারাবাহিক তিলক বর্মাও ৷ 10টি চার ও একটি ছয়ে 42 বলে 73 রান এল তাঁর ব্যাটে ৷ শেষদিকে শিবম দুবের তিন বলে 10 রান ভারতকে পৌঁছে দেয় 231 রানে ৷ সবমিলিয়ে বোলাররা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করলে সিরিজ জয় কঠিন হওয়ার কথা নয় ভারতের জন্য ৷