গিলের তিন ম্য়াচের 'অডিশন' শুরু ধরমশালায়, জয়ে ফিরতে মরিয়া ভারতও

গিলের তিন ম্য়াচের 'অডিশন' শুরু ধরমশালায়, জয়ে ফিরতে মরিয়া ভারতও
গত ম্য়াচে অক্ষরকে তিনে নামানোর সিদ্ধান্ত সমালোচিত হওয়ায় ধরমশালায় পুরনো অর্ডারে ফিরছেন অধিনায়ক 'স্কাই' ৷
Published : December 14, 2025 at 12:07 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 ডিসেম্বর: দেশের মাটিতে আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপ খেতাব ধরে রাখার লড়াই ভারতীয় দলের কাছে ৷ কিন্তু বিশ্বকাপ থেকে আট ম্য়াচ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ব্য়াটিং নিয়ে দুশ্চিন্তায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ফ্লপ-শো'য়ে গৌতম গম্ভীরের কপালে চিন্তার বলিরেখা তো রয়েইছে ৷ এমন সময় সঞ্জু স্যামসনের পরিবর্তে শুভমন গিলকে টি-20 সেট-আপে ওপেনার হিসেবে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হচ্ছে ৷ রবিবার ধরমশালায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার ৷ সহঅধিনায়ক গিলের তিনম্যাচের অডিশন শুরু হচ্ছে সেখান থেকেই ৷
ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলের খবর আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পেতে এই তিন ম্য়াচ নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছেন গিল ৷ নয়তো বিকল্প ভাবনার পথে হাঁটবে থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷ লাগাতার খারাপ পারফরম্যান্স সূর্যকুমার যাদবের ৷ শেষ 15টি ইনিংসে কোনও হাফসেঞ্চুরি নেই ভারত অধিনায়কের ৷ সর্বাধিক স্কোর 47 ৷ তবুও ক্যাপ্টেন আর্মব্য়ান্ড থাকায় দলে সুযোগ নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তার অবকাশ অবশ্য নেই মুম্বইকরের ৷
দ্বিতীয় ম্যাচে 51 রানে জিতে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে প্রোটিয়া ব্রিগেড ৷ সেই ম্য়াচে ব্যাটিং-অর্ডারে তিন নম্বরে অক্ষর প্য়াটেলকে তুলে আনার সিদ্ধান্ত ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিল অনুরাগীমহলে ৷ তিনে নেমে অক্ষরের মন্থর ইনিংস কোনও কাজে আসেনি ৷ রবিবার ধরমশালায় তাই ব্য়াটিং-অর্ডারে পছন্দের তিন নম্বরে ফিরছেন সূর্যকুমার ৷ এছাড়া ব্যাটিং-অর্ডার মোটের উপর একই ৷
ধরমশালার ঠান্ডায় ম্যাচ জিতে সিরিজে ফের এগিয়ে যেতে বোলিং বিভাগে সামান্য পরিবর্তনের ভাবনাচিন্তা চলছে ৷ সিরিজের প্রথম দু'ম্যাচে আর্শদীপ সিং'য়ের খারাপ পারফরম্য়ান্স তৃতীয় ম্যাচের একাদশে কুলদীপ যাদবের ঢোকার সম্ভাবনা তৈরি করেছে ৷ ঘটনাচক্রে চায়নাম্যান বোলারের জন্মদিন আজ ৷ সেক্ষেত্রে জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে পেস বিভাগের দায়িত্ব সামলাবেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ৷ তবে ধরমশালার বাইশ গজে অতিরিক্ত বাউন্স থাকায় আরেকটা সুযোগ আর্শদীপ পেলেও পেতে পারেন ৷
অন্যদিকে গত ম্য়াচে ভারতীয় ব্যাটিংকে ভাঙার পর ধরমশালার আদর্শ পরিবেশে ফের দাপট দেখাতে তৈরি মার্কো জানসেন, অ্য়ানরিখ নর্ৎজে, লুঙ্গি এনগিদি, ওটনিয়েল বার্টম্য়ান সমৃদ্ধ প্রোটিয়া পেস বিভাগ ৷ প্রথম ম্য়াচের বিপর্যয় সত্ত্বেও বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় উপমহাদেশে কুইন্টন ডি'কক, এইডেন মার্করাম, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ডোনোভান ফেরেইরাদের নিয়ে গঠিত ব্য়াটিং লাইন-আপও প্রয়োজনীয় হোমওয়ার্ক সেরে রাখার কাজ করছে ৷ সবমিলিয়ে সিরিজে এগোতে মরিয়া দু'দলের এক উপভোগ্য লড়াই তৃতীয় ম্যাচে দেখার অপেক্ষায় অনুরাগীরা ৷