প্রসিদ্ধ-কুলদীপের ঘূর্ণিতে অল আউট বাভুমারা, সিরিজ জিততে রাহুলদের দরকার 271
কুইন্টন ডি'ককের শতরানের পরও 270 রানে আটকে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ কুলদীপ ও প্রসিদ্ধরা 4টি করে উইকেটে সিরিজ জেতার জল এগোল ভারতের ৷
Published : December 6, 2025 at 6:06 PM IST
বিশাখাপত্তনম, 6 ডিসেম্বর: কুইন্টন ডি'ককের ঝোড়ো ইনিংস সত্ত্বেও সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাতে বড় রান তুলতে পারল না তেম্বা বাভুমা ব্রিগেড ৷ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও কুলদীপ যাদবের আঁটোসাঁটো বোলিংয়ে মাত্র 270 রান তুলল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে এখন সিরিজ (ওয়ান-ডে) জেতাই এখন পাখির চোখ টিম মেন ইন ব্লুর ৷
বিশাখাপত্তনমের মাঠে টানা 20টি এক দিনের ম্যাচে টস হারার পর জেতে ভারত। ক্যাপ্টেন কেএল রাহুলের মুখে তখনই নজরে আসে চওড়া হাসি ৷ টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন , শিশির সমস্যা এড়ানোর জন্য। এদিন প্রথম ইনিংসে ভারতের হয়ে সবথেকে সফল বোলার কুলদীপ যাদব এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ৷ তবে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং ভেঙে দেওয়ার মূল কৃতিত্ব প্রসিদ্ধের ৷ দশ ওভার বল করে চার উইকেট তুলে নিয়ে 66 রান দিয়েছেন প্রসিদ্ধ ৷ একই ওভারে শতরান করা ডি'কক এবং ব্রিৎজকে-কে ফিরিয়ে দিয়ে ভারতকে ম্যাচেও ফেরান তিনি ৷ 10 ওভার বল করে মাত্র 41 রান দিয়ে 4 উইকেট তুলে নেন কুলদীপ ৷ একটি করে উইকেট পান আর্শদীপ এবং জাদেজা ৷
Quinton de Kock storms to a spectacular century in Visakhapatnam 🔥— ICC (@ICC) December 6, 2025
📸: @ProteasMenCSA #INDvSA 📝: https://t.co/jWkcWxZyVF pic.twitter.com/ZvOdnPpnGl
ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ ওপেনিংয়ে নামেন ডি'কক এবং রায়ান রিকেলটন। প্রথম ওভারেই শূন্য রানে আউট হন রিকেলটন ৷ পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বাভুমা আউট হন 48 রানে ৷ তাঁকে সাজঘরে ফেরান রবীন্দ্র জাদেজা ৷ প্রোটিয়া ব্যাটারের পরবর্তী রান 29, আসে ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ৷ ডি'কক 42 বলে পঞ্চাশ রান করেন এবং 79 বলে তাঁর সেঞ্চুরি আসে ৷ ভারতের বিরুদ্ধে এটি প্রোটিয়া ব্যাটারের সপ্তম শতরান ৷
কুইন্টন ডি'ককের 89 বলে 106 রানের ঝোড়ো ইনিংসের সুবাদে একটা সময় যেখানে অন্তত তিনশো কুড়ি বোর্ডে তোলার দিকে এগোচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, সেই ইনিংসই শেষ পর্যন্ত আটকে যায় 270 রানে। তাও 13 বল বাকি থাকতেই অল আউট হয় তারা। প্রথম দুই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার লোয়ার মিডল অর্ডারের ব্যাটাররা রান তুললেও এদিন ব্যর্থ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট সিরিজে এগিয়ে রয়েছে প্রোটিয়ারা ৷ প্রথম ওডিআই-এ 17 রানে জিতেছে ভারত ৷ দ্বিতীয় ওয়ান-ডে'তে 4 উইকেটে ম্যাচ জেতে তেম্বা বাভুমার দল ৷ তিন ম্যাচের ওয়ান-ডে'তে আজই সিরিজ কার দখলে তা ফলশেষে বোঝা যাবে ৷