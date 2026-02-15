ঘূর্ণি সামলে ঝোড়ো ব্য়াটিং ঈশানের, পাকিস্তানকে 176 রানের টার্গেট দিল ভারত

ঘূর্ণি সামলে ঝোড়ো ব্য়াটিং ঈশানের, পাকিস্তানকে 176 রানের টার্গেট দিল ভারত
ঈশানের ব্য়াটে 175 রান তুলল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ যা বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷
কলম্বো, 15 ফেব্রুয়ারি: উসমান তারিককে সামলাতে অনুশীলনে বিশেষ ক্লাস চলেছিল ভারতীয় দলে ৷ কিন্তু প্রেমদাসার মন্থর পিচে রবিবার ভারতীয় ব্য়াটিংয়ের পরীক্ষা নিলেন পাকিস্তানের বাকি স্পিনাররাও ৷ সলমন আলি আঘা, সঈম আয়ুবদের ঘুর্ণি সামলে একা কুম্ভে লড়াই চালালেন ওপেনার ঈশান কিষাণ ৷ মূলত তাঁর ব্য়াটে ভর করেই টি-20 বিশ্বকাপের মহারণে পাকিস্তানকে 176 রানের টার্গেট দিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
জোড়া পরিবর্তনে এদিন পাক ম্য়াচের একাদশ সাজায় ভারতীয় থিঙ্কট্য়াঙ্ক ৷ অসুস্থতা কাটিয়ে একাদশে প্রত্যাবর্তন হয় ওপেনার অভিষেক শর্মার ৷ স্পিন বিভাগে বৈচিত্র্য আনতে আর্শদীপ সিং'য়ের পরিবর্তে একাদশে আনা হয় চায়নাম্য়ান কুলদীপ যাদবকে ৷ তবে একাদশে ফিরলেও চলতি বিশ্বকাপে রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ অভিষেক ৷ যুক্তরাষ্ট্র ম্য়াচের পর ফের শূন্য রানে ফিরলেন পঞ্জাব ব্যাটার ৷ সকলকে চমকে দিয়ে প্রথম ওভারে হাত ঘোরান পার্টটাইম স্পিনার সলমন আঘা ৷ কিন্তু অভিষেককে ফিরিয়ে প্রথম ওভারেই আঘাত হানেন পাক অধিনায়ক ৷
দ্বিতীয় উইকেটে তিলক বর্মার সঙ্গে জুটিতে 87 রান যোগ করেন ঈশান ৷ পাক স্পিনারদের চক্রব্যূহ এড়িয়ে গতিতে রান তুলতে থাকেন ঝাড়খণ্ড ব্য়াটার ৷ চার-ছক্কার ফুলঝুরিতে মাত্র 27 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ঈশান ৷ ভালোই এগোচ্ছিলেন সেঞ্চুরির দিকে ৷ কিন্তু 77 রানে আয়ুবের ডেলিভারিতে ঠকে যান তিনি ৷ তাঁর 40 বলের ইনিংসে ছিল 10টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ ঈশান আউট হতে রানের গতিতে ভাটা পড়ে ভারতের ৷ ম্য়াচের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেন পাক স্পিনররা ৷
24 বলে 25 রানের মন্থর ইনিংস খেলে আউট হন তিলক বর্মা ৷ পরের বলেই হার্দিক পান্ডিয়াকে ফিরিয়ে দেন আয়ুব ৷ হ্য়াটট্রিকের সুযোগ হাতছাড়া হলেও চার ওভার হাত ঘুরিয়ে 25 রানে তিন উইকেট নিয়ে দুরন্ত পাক অলরাউন্ডার ৷ 126 রানে চার উইকেট হারানোর পর পঞ্চম উইকেটে সূর্যকুমার যাদব ও শিবম দুবের 33 রানের জুটিতে দেড়শো পেরোয় ভারত ৷ 29 বলে 32 রানে তারিকের শিকার হন ভারত অধিনায়ক ৷ এক উইকেট পেলেও চার ওভারে 24 রান দিয়ে কৃপণ বোলিং পাক মিস্ট্রি স্পিনারের ৷ বোঝালেন তাঁকে নিয়ে আশঙ্কাটা অমূলক ছিল না ৷
শেষদিকে শিবমের ব্য়াট থেকে আসে 17 বলে ঝোড়ো 27 রান ৷ চার বলে 11 রানে অপরাজিত থাকেন রিঙ্কু সিং ৷ সাত উইকেট হারিয়ে 175 রানে আটকে যায় ভারতের ইনিংস ৷ এর মধ্যে শেষ ওভারে জোড়া উইকেট হারায় তারা ৷ আশানরূপ না-হলেও এখনও পর্যন্ত অবশ্য বিশ্বকাপে এটাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রানের ইনিংস ভারতের ৷ প্রেমদাসার পিচে যেভাবে বল টার্ন করালেন আয়ুবরা, তাতে ম্য়াচ জিততে বরুণ-কুলদীপদের দিকেই এখন তাকিয়ে সূর্যকুমার ৷