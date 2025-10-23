স্মৃতি-প্রতিকার জোড়া শতরানে কিউয়িদের বড় রানের টার্গেট ভারতের

স্মৃতি-প্রতিকার জোড়া শতরানে কিউয়িদের বড় রানের টার্গেট ভারতের
বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকার লড়াইয়ে স্মৃতি-প্রতিকার জোড়া শতরানে কিউয়িদের বড় রানের টার্গেট দিল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷
Published : October 23, 2025 at 8:28 PM IST
মুম্বই, 23 অক্টোবর: এভাবেও ফিরে আসা যায় ! বৃহস্পতিতে মুম্বইয়ে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটাদের দাপুটে ব্যাটিংয়ের পর এই শব্দগুচ্ছের ব্যবহার যথাযথ ৷ টানা তিন ম্যাচ হারের পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকার লড়াইয়ে স্মৃতি-প্রতিকার ব্যাটিং তাণ্ডব দেখল ক্রিকেটদুনিয়া ৷
ভারতীয় ইনিংসের শেষ দিকে বৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে ৷ পরে খেলা শুরু হলেও 49 ওভারের ম্যাচ করার সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়ররা ৷ স্মৃতি মন্ধানা ও প্রতিকা রাওয়ালের জোড়া শতরানে নিউজিল্যান্ডের সামনে পাহাড় প্রমাণ রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখে ভারতীয় মহিলাবিগ্রেড ৷ প্রতিকা রাওয়াল 122 এবং স্মৃতি মন্ধানা 109 রান করেন৷ এছাড়া 55 বলে 11টি বাউন্ডারির সাহায্যে 76 রানের অপরাজতি ঝোড়ো ইনিংস খেলেন জেমাইমা রদ্রিগেজ ৷
A bird's-eye view of the blockbuster #INDvNZ clash in Navi Mumbai 😍— ICC (@ICC) October 23, 2025
Watch #INDvNZ LIVE in your region, #CWC25 broadcast details here ➡️ https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/txc6xvrOxZ
এদিন টস জিতে ভারতীয় দলকে ব্যাট করতে পাঠান নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক সোফি ডিভাইন ৷ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ দারুণভাবে কাজে লাগান ভারতীয় ওপেনাররা ৷ স্মৃতি-প্রতিকার জোড়া শতরানে ভর করে রানের ইমারত গড়ে ভারত ৷ নির্ধারিত 49 ওভারে মাত্র 3 উইকেট হারিয়ে 340 রান তোলে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷
রবিবার ইংল্যান্ডের কাছে হারায় সেমিফাইনাল ওঠার লড়াই কঠিন হয়ে গিয়েছে হরমনপ্রীত কউরদের ৷ কারণ টানা তিন ম্যাচে হেরেছে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রমীলাবাহিনী । সেমিফাইনালে একটি জায়গার জন্য লড়াই মূলত ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে । আজকে যারা জিতবে, সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তারা একধাপ এগিয়ে যাবে ৷ আজ ভারত জিতলে শেষ ম্যাচে বাংলাদেশকে হারালেই সরাসরি শেষ চারের টিকিট পেয়ে যাবেন হরমনপ্রীতরা ৷ আর হারলেও শেষ চারে যাওয়ার সুযোগ থাকবে তাঁদের সামনে ৷
একই দিনে অ্যাডিলেডে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে বিরাট-রোহিতরা সিরিজ খুইয়েছে, সেখানে বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শুরু থেকেই জ্বলে ওঠেন ভারতের মহিলা ক্রিকেটাররা ৷ দুই ওপেনারের জোড়া শতরানে কিউয়িদের কঠিন চ্যালেঞ্জ দেয় ভারত ৷ কোনও উইকেট না-হারিয়ে 33 ওভারেই দু'শোর গণ্ডি টপকে যায় 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ মাত্র 88 বলে তিনটি ছয় ও 10টি চারের সাহায্যে শতরানে পৌঁছন মন্ধানা ৷ আর প্রতিকার শতরান আসে 122 বলে 13টি বাউন্ডারির সহযোগে ৷
এদিন ভারতের ইনিংসের 48 ওভারের পর বৃষ্টির জন্য বন্ধ রাখতে হয় খেলা। বৃষ্টি থামার পর মাঠ পরিদর্শনের পর আম্পায়ারেরা ফের খেলা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন ৷