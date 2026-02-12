সোনালি সুযোগ হাতছাড়া সঞ্জুর, ঈশান-পান্ডিয়ার ব্য়াটে বিশ্বকাপে তৃতীয় সর্বাধিক রান ভারতের

সোনালি সুযোগ হাতছাড়া সঞ্জুর, ঈশান-পান্ডিয়ার ব্য়াটে বিশ্বকাপে তৃতীয় সর্বাধিক রান ভারতের
বিশ্বকাপে দ্রুততম একশো রানের রেকর্ড এদিন জুড়ে গেল ভারতের নামের পাশে ৷
নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: জল্পনা সত্যি করে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামলেন না ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ পরিবর্তে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা সুযোগ এসে গিয়েছিল সঞ্জু স্য়ামসনের সামনে ৷ ঈশান কিষাণের সঙ্গে দুর্বল নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ইনিংসের গোড়াপত্তন করলেন বটে, তবে সোনালি সুযোগ হাতছাড়া করলেন কেরল ব্য়াটার ৷ শুরুটা ভালো করেও 22 রানের বেশি লম্বা হল না সঞ্জু ইনিংস ৷ তবে ব্য়াটে ঝড় তুললেন আরেক ওপেনার ঈশান ও হার্দিক পান্ডিয়া ৷ দু'য়ের ব্য়াটিং বিস্ফোরণে টি-20 বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত তৃতীয় সর্বাধিক ইনিংসের রেকর্ড গড়ল টিম ইন্ডিয়া ৷
নামিবিয়ার বিরুদ্ধে টস হেরে প্রথম ব্য়াটিং করে ভারত তুলল নয় উইকেটে 209 রান ৷ যা গতবার অজিদের বিরুদ্ধে 205 রানের রেকর্ড ছাপিয়ে উঠে এল তৃতীয়স্থানে ৷ শেষদিকে ব্য়াটিং বিপর্যয়ের কারণে নিজেদের সর্বাধিক 218 রানের রেকর্ড ভাঙতে হল ব্য়র্থ হল ভারত ৷ সঞ্জু সাত বলে 22 রানে ফিরতে এদিন কোটলায় শুরু হয় ঈশান-ঝড় ৷ ছক্কার ফুলঝুরিতে মাত্র 20 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ঝাড়খণ্ডের ব্য়াটার ৷ তাঁর ব্য়াটিং তাণ্ডবে এদিন আরও একটি নজির জুড়ে যায় ভারতের নামে ৷
মাত্র 6.5 ওভারে এদিন 100 রান পূর্ণ হয় ভারতের ৷ যা টি-20 বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্রুততম ৷ এর আগে বিশ্বকাপে দ্রুততম 100 রানের নজির ছিল ডাচদের ঝুলিতে (7 ওভার) ৷ সে যাইহোক, ছ'টি চার ও পাঁচ ছক্কা হাঁকিয়ে 24 বলে 61 রান করে ঈশান আউট হতে ভারতের রানের গতিতে ভাটা পড়ে ৷ দ্রুত তিন উইকেট হারায় তাঁরা ৷ গত ম্যাচের নায়ক সূর্য ফেরেন মাত্র 12 রানে ৷ তিলক করেন 25 রান ৷ এরপর পঞ্চম উইকেটে রানে গতি ফেরান হার্দিক পান্ডিয়া ৷
শিবম দুবের সঙ্গে জুটিতে 81 রান যোগ করেন তিনি ৷ মাত্র 27 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে আউট হন তিনি ৷ চারটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কায় 28 বলে 52 করে আউট হন তিনি ৷ ডিপ স্কোয়্য়ার লেগে অলরাউন্ডারের দুরন্ত ক্যাচ নেন পরিবর্ত ডু লেইখার ৷ পরের বলেই রানআউট হন শিবম দুবে (23) ৷ ওই ওভারের শেষ বলে অক্ষর প্য়াটেলকে শূন্য রানে ফেরান নামিবিয়া অধিনায়ক ৷ 20 রানে চার উইকেট নিয়ে নামিবিয়ার সবচেয়ে সফল বোলার তিনি ৷ ভারতের সর্বাধিক রানের রেকর্ড ধাক্কা খায় তাঁর শেষ (19তম) ওভারেই ৷ শেষ দু'ওভারে মাত্র 10 রানের বিনিময়ে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 209-এ থামে ভারতের ইনিংস ৷