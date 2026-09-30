কপিল দেবের বিশ্বকাপ জয়ের মতো বিপ্লব আনতে চান জয়, রক্ষণ সামলাচ্ছেন খালিদ

কপিল দেবের বিশ্বকাপ জয়ের মতো বিপ্লব আনতে চান জয়, রক্ষণ সামলাচ্ছেন খালিদ
India vs Brazil Friendly: কসমস ম্যাচে পেলের প্রশংসার স্মৃতিচারণ গৌতম সরকারের ৷ সিচুয়েশন তৈরি করে অনুশীলন ৷ সঞ্জয় অধিকারীর প্রতিবেদন ৷
Published : September 30, 2026 at 3:14 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 3:21 PM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: 3 অক্টোবর ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্লু টাইগারা ৷ দোর আটকে চলছে আক্রমণ রোখার ব্লু প্রিন্ট ৷ শুরু থেকেই রক্ষণে নজর কোচ খালিদ জামিলের ৷ ভারতীয় দলের বিদেশি ফুটবল শক্তির বিরুদ্ধে ভালো খেলার নজির রয়েছে ৷ প্রাক্তন ফুটবলার গৌতম সরকার বলছেন, "কসমস ম্যাচে পেলের বিরুদ্ধে 17টি ট্যাকেল করেছিলাম এবং সবক’টি বৈধ ৷ প্রদীপ দা বলেছিলেন পেলের থেকে চোখ না-সরাতে ৷ মনঃসংযোগ নষ্ট না করতে। আমরা খেলার শেষে সম্মান আদায় করেছিলাম ফুটবল সম্রাটের কাছ থেকে। গ্র্যান্ড হোটেলে নৈশভোজে আলাপের সময় পেলে আমাকে বলেছিলেন, 'ইউ আর নাম্বার ফর্টিন ? ইউ ডিড নট আল্যাও মি টু প্লে ৷ ওয়েল ডান' ৷"
স্মৃতির সরণিতে হেঁটে কলকাতা ময়দানের ছোট বেকেনবাওয়ার বলছেন, "প্রাক্তন হিসেবে বলব ফুটবলে ছোট বড় কিছু হয় না ৷ যেদিন যে খেলতে পারে, ফুটবল দেবতার আশীর্বাদ সেই পায় ৷ আমাদের হারানোর কিছু নেই ৷ প্রমাণ করার অনেক কিছু আছে ৷"
সোমবার সকালে কলকাতায় পা রেখেছেন রায়ান উইলিয়ামস, মনবীর সিংরা ৷ একদিন বিশ্রাম নিয়ে ব্রাজিল ম্যাচের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে ভারতীয় দল ৷ আগামী 3 অক্টোবর ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্লু টাইগারা ৷ হাই ভোল্টেজ ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই তিলোত্তমার ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা বাড়ছে ৷ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে মুখিয়ে রয়েছেন ভারতীয় দলের ফুটবলাররাও ৷
প্রথম দিনের অনুশীলনে সেই ছবিটাই ধরা পড়ল ৷ প্রতিটি পদক্ষেপে নিজেকে ছাপিয়ে যেতে মরিয়া আনোয়ার, আকাশ মিশ্ররা ৷ তবে নিজের লক্ষ্যে অবিচল খালিদ ৷ পানামাকে রুখে দিয়ে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে ভারতীয় দল ৷ তবে, আত্মতুষ্টি নয়, সীমিত শক্তি নিয়েই ব্রাজিলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত ভারতীয় দলের হেড কোচ ৷
অনুশীলন শুরুর আগে ফুটবলার জয় গুপ্তা বলেছেন, "এই ম্যাচটা ভারতীয় ফুটবলের জন্য অত্যন্ত জরুরি ৷ ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলতে নামার জন্য আলাদা করে মোটিভেশনের প্রয়োজন হয় না ৷ আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে চাই ৷" পাশাপাশি ব্রাজিল ম্যাচকে ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ের সঙ্গে তুলনা করে জয় বলেন, "কপিল দেবের বিশ্বকাপ জয়ের পর যেমন ক্রিকেটে একটা বিপ্লব শুরু হয়েছিল, আমরাও নিজেদের মতো করে তেমনই একটা পথ তৈরি করতে চাই ৷" গৌতম সরকারের সুর জয়ের গলায় ৷ তিনি বলেন, "আমাদের হাজার শতাংশ মনঃসংযোগ বজায় রাখতে হবে ৷"
বিশ্বের অন্যতম সেরা আক্রমণকে রুখতে অনুশীলনের অধিকাংশ সময়টাই রক্ষণ মেরামতির কাজে ব্যস্ত থাকছেন খালিদ ৷ পানামার বিরুদ্ধে অকুতোভয় ফুটবল খেললেও ব্রাজিলকে যথেষ্ট সমীহ করছেন ভারতীয় দলের হেড কোচ ৷ তাই সিচুয়েশন প্র্যাক্টিসে দলের ডিফেন্ডারদের নিয়ে লম্বা ক্লাস করালেন খালিদ ৷ এরিয়াল বল, লং বল বা থ্রু বল ক্লিয়ার করার পদ্ধতি পাখি পড়ার মতো বোঝালেন আনোয়ারদের ৷
শুধু তাই নয়, গোলরক্ষককে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর ভুল হাতে-কলমে ধরিয়ে দিলেন তিনি ৷ যদিও রায়ান, মনবীরদের নিয়ে গোল করার মহড়াও চলল ৷ পাশাপাশি, অনুশীলনের শেষ ভাগের কিছু সময় পেনাল্টি শ্যুটের অভ্যাস ভারতীয় দলের ফুটবলারদের করাচ্ছেন খালিদ ৷ ইতিমধ্যে পানামার বিরুদ্ধে ড্র করাকে জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা বলেছেন ৷ অভিজ্ঞতা আরও স্মরণীয় করতে ব্রাজিল ম্যাচে সম্মানীয় ফুটবল উপহার দিতে চাওয়াকে পাখির চোখ করছেন কোচ ৷