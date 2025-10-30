ETV Bharat / sports

মহিলা বিশ্বকাপ: অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠতে ভারতের দরকার 339 রান

মহিলাদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের সামনে কঠিন লক্ষ্য রাখল অস্ট্রেলিয়া ।

INDIA VS AUSTRALIA SEMIFINAL
ভারতের সামনে কঠিন লক্ষ্য (ছবি-পিটিআই)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 7:39 PM IST

1 Min Read
মুম্বই, 30 অক্টোবর: বিশ্বকাপের ফাইনাল ওঠার লড়াইয়ে ভারতের সামনে বড় রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখল অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা ৷ মুম্বইয়ে মহিলাদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে প্রথমে ব্যাটিং করে 338 রান তোলে মহিলা অজিবিগ্রেড ৷

সেমিফাইনালে যে কোনও দলের কাছেই যা কঠিন টার্গেট ৷ প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ফিবি লিচফিল্ডের শতরানে ভর করে বড় রান করেছে অস্ট্রেলিয়া। যদিও পুরো 50 ওভার খেলতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। এক বল বাকি থাকতে অল-আউট হয়ে যায় তারা ৷

বিস্তারিত আসছে...

