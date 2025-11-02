ETV Bharat / sports

হোবার্টে গিলদের কঠিন টার্গেট অস্ট্রেলিয়ার

ডেভিডের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে হোবার্টে সিরিজের তৃতীয় টি-20 ম্যাচে কঠিন লক্ষ্যমাত্রা শুভমন গিলদের ৷

India vs Australia
হোবার্টে গিলদের কঠিন লক্ষ্য (ছবি-এপি)
By PTI

Published : November 2, 2025 at 4:01 PM IST

হোবার্ট, 2 নভেম্বর: টিম ডেভিডের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে হোবার্টে সিরিজের তৃতীয় টি-20 ম্যাচে কঠিন লক্ষ্যমাত্রা শুভমন গিলদের ৷ ম্যাচ জিততে 187 রান করতে হবে গৌতম গম্ভীরের ছেলেদের ৷

সিরিজে 0-1 পিছিয়ে থেকে হোবার্টে নামে টিম ইন্ডিয়া ৷ টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অধিনয়ক গিল ৷ ভারত শুরুটা ভালো করলেও টিম ডেভিড ও মার্কাস স্টওনিসের ব্যাটে ম্যাচে ফেরে অস্ট্রেলিয়া ৷ 38 বলে 74 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ডেভিড ৷ পাঁচটি ছক্কা ও 8টি বাউন্ডারি হাঁকান তিনি ৷ 39 বলে 64 রান করেন স্টওনিস ৷ ভারতের সফলতম বোলার অর্শদীপ সিং ৷ 4 ওভারে 35 রান দিয়ে 3 উইকেট নেন তিনি ৷

