জুনে আয়ারল্যান্ড সফরে যাচ্ছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত, নিশ্চিত করল সেদেশের বোর্ড

জুনে আয়ারল্যান্ড সফরে যাচ্ছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত, নিশ্চিত করল সেদেশের বোর্ড
এর আগে 2023 সালে আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল ৷ সেবার তিন ম্যাচের টি-20 সিরিজ খেলেছিল তারা ৷
Published : March 20, 2026 at 3:20 PM IST
মুম্বই, 20 মার্চ: আইপিএল শেষ হওয়ার পর ঘরের মাঠে আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক বৃত্তে ফিরবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা ৷ জুনের শুরুতেই ভারত সফরে আসার কথা আফগানদের ৷ তবে টি-20 বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে আয়ারল্যান্ডে যাচ্ছে ভারতীয় দল এবং সেটা জুনেই ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এ ব্য়াপারে এখনও কিছু না-জানালেও জুনে ভারতের আয়ারল্যান্ড সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করল আইরিশ ক্রিকেট বোর্ড ৷
আয়ারল্য়ান্ড সফরে গিয়ে কোন কোন তারিখে ভারতীয় দল ম্য়াচ খেলবে, তার সূচি অবশ্য সামনে আসেনি এখনও ৷ তবে বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা যে সেখানে তিন ম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলবে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, আগামী 1 জুলাই থেকে ইংল্য়ান্ড সফরে সাদা-বলের টুর্নামেন্ট খেলবে টিম ইন্ডিয়া ৷ তার আগে আয়ারল্যান্ড সফরে নিজেদের ঝালিয়ে নেবে 'মেন ইন্ বলু' ৷ উল্লেখ্য বিলেত সফরে প্রথমে পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলবে টানা দ্বিতীয়বার সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতীয় দল ৷
টি-20 সিরিজের পর ভারতীয় দল ইংল্য়ান্ডে তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ খেলবে ৷ এর আগে শেষবার 2023 সালে আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ যে সফরে তিন ম্য়াচের টি-20 সিরিজে ভারতের তরুণ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা ৷ শেষ ম্য়াচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলেও প্রথম দু'টি ম্য়াচ জিতে 2-0 সিরিজ জিতেছিল ভারত ৷ পরবর্তীতে ফের ভারতীয় দলের আয়ারল্য়ান্ড সফর নিয়ে বিগত কয়েকমাস ধরে দু'দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল ৷ শেষ পর্যন্ত তা দিনের আলো দেখল ৷
এখনও পর্যন্ত ভারত এবং আয়ারল্যান্ড আটবার আন্তর্জাতিক টি-20'তে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে ৷ যেখানে আটটি ক্ষেত্রেই জিতেছে ভারতীয় দল ৷ শেষবার দু'দলের সাক্ষাত হয়েছিল 2024 টি-20 বিশ্বকাপে ৷ একপেশে সেই ম্য়াচে আট উইকেটে জয় তুলে নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া ৷
Cricket Ireland (@cricketireland) March 19, 2026
Paul Stirling has stepped down as the Ireland Men's T20I captain - however, he will remain a valued member of the T20I squad and will remain captain of the one-day international squad.
এদিকে ভারতের বিরুদ্ধে জুনে ঘরের মাঠে সিরিজ আয়ারল্যান্ডের নয়া অধিনায়কের আত্মপ্রকাশ দেখবে ৷ কারণ আয়ারল্য়ান্ডের টি-20 অধিনায়ক হিসেবে ইতিমধ্যেই পদত্য়াগ করেছেন কিংবদন্তি পল স্টার্লিং ৷ তবে 2027 বিশ্বকাপ পর্যন্ত ওডিআই দলের দায়িত্বে থাকছেন তারকা আইরিশ ব্য়াটার ৷