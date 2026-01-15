বিশ্বকাপে আজ অভিযান শুরু বৈভবদের, কোথায় দেখবেন ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ ?

বিশ্বকাপে আজ অভিযান শুরু বৈভবদের, কোথায় দেখবেন ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ ?
সম্প্রতি বৈভবের নেতৃত্বে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাঁদের মাটিতে 3-0 চুনকাম করেছে ভারতীয় দল ৷
Published : January 15, 2026 at 11:51 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 জানুয়ারি: পাঁচবার খেতাব জিতে প্রতিযোগিতার সবচেয়ে সফল দল তাঁরাই ৷ রেকর্ড বাড়িয়ে ষষ্ঠবার যুব বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার অভিযান শুরু করছে ভারতীয় দল ৷ নেতৃত্বে আয়ুষ মাত্রে ৷ তবে আকর্ষণের কেন্দ্রে যিনি, তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যতের সম্পদ বৈভব সূর্যবংশী ৷
সম্প্রতি বৈভবের নেতৃত্বে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাঁদের মাটিতে 3-0 চুনকাম করেছে ভারতীয় দল ৷ স্বাভাবিকভাবেই জিম্বাবোয়ে-নামিবিয়ার মাটিতে ফেভারিট ভারত ৷ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে তাঁরা মুখোমুখি হতে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৷ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন হলেও প্রোটিয়াভূমে গত অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল ভারতের যুব দলকে ৷ 79 রানে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল উদয় সাহারান অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷ সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ষষ্ঠবার খেতাব জিততে বদ্ধপরিকর 'মেন ইন ব্লু' ৷
ভারত যে প্রতিযোগিতার ফেভারিট, তার স্বপক্ষে প্রমাণ তাঁদের পারফরম্য়ান্স ৷ এশিয়া কাপে সাফল্য না-এলেও গত দু'বছরে 16টি ম্যাচে জয় ও পাঁচটিতে হার ৷ 76 শতাংশ জয় নিয়ে এবারের বিশ্বকাপে অবতীর্ণ হচ্ছে আয়ুষ মাত্রে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলা 16টি দলের মধ্যে হার-জিতের অনুপাতে সবচেয়ে ভালো জায়গায় টিম ইন্ডিয়াই ৷
যে দলকে ব্য়াট হাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন 14 বছরের বৈভব ৷ 54.04 ব্যাটিং গড়ে যাঁর ঝুলিতে যুব ওয়ান-ডে'তে 973 রান ৷ সঙ্গে তিনটি সেঞ্চুরি ও পাঁচটি হাফসেঞ্চুরি ৷ 164 স্ট্রাইক-রেট নিয়ে প্রতিযোগিতার অন্যতম বিধ্বংসী ব্য়াটার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন তিনি ৷ এছাড়া নজর থাকবে অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে ও সহঅধিনায়ক বিহান মালহোত্রার দিকেও ৷ বোলারদের মধ্যে ভারতের ভরসা স্পিনিং অলরাউন্ডার কণিষ্ক চৌহান ৷ 15 ম্য়াচে 22 শিকার করে ভারতীয় দলের সর্বাধিক উইকেট সংগ্রাহক তিনিই ৷ এছাড়া রয়েছেন পেসার ডি দীপেশ ৷
On the hunt for a 6⃣th ICC U19 Men's Cricket World Cup 🏆— BCCI (@BCCI) January 15, 2026
Best wishes to our U19 boys, who begin their #U19WorldCup 2026 campaign today against USA U19 🙌
Follow LIVE on https://t.co/hIL8Vefajg pic.twitter.com/e21SUkF1J6
- ভারতের গ্রুপে আর কারা: যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ভারতের গ্রুপে বাকি দু'টি দেশ বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড ৷ 17 জানুয়ারি পড়শি বাংলাদেশের পর 24 জানুয়ারি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে বৈভবদের সামনে কিউয়িরা ৷
- কোথায়-কখন অনুষ্ঠিত হবে ম্য়াচ: ভারত বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্য়াচ 15 জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে জিম্বাবোয়ের বুলাওয়াওয়ে ৷ ভারতীয় সময় বেলা 1টায় শুরু হবে ম্য়াচ ৷
India are ready to kickstart their #U19WorldCup campaign 👊— ICC (@ICC) January 14, 2026
Catch the action starting on January 15 🗓️ pic.twitter.com/RVMlFfy2ci
- কোথায় দেখা যাবে ম্য়াচ: স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের ম্য়াচগুলির টেলিভিশন সম্প্রচার দেখা যাবে ৷ তাছাড়া জিও হটস্টার অ্য়াপ ও ওয়েবসাইটে ম্য়াচের লাইভ স্ট্রিমিং উপভোগ করতে পারবেন অনুরাগীরা ৷
- বিশ্বকাপের জন্য ভারতের 15 সদস্যের দল: আয়ুষ মাত্রে (অধিনায়ক), বিহান মালহোত্রা (সহঅধিনায়ক), বৈভব সূর্যবংশী, অ্যারন জর্জ, বেদান্ত ত্রিবেদী, অভিজ্ঞান কুণ্ডু (উইকেটরক্ষক), হরবংশ সিং (উইকেটরক্ষক), আর এস অম্বরীশ, কণিষ্ক চৌহান, খিলান প্য়াটেল, মহম্মদ ইনান, হেনিল প্য়াটেল, ডি দীপেশ, কিষাণ কুমার সিং ও উদ্ধব মোহন ৷