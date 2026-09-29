বৃষ্টিতে পণ্ড সবক'টি কোয়ার্টার ফাইনাল, এশিয়াডের শেষ চারে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি শ্রেয়স'রা

বৃষ্টিতে পণ্ড সবক'টি কোয়ার্টার ফাইনাল, এশিয়াডের শেষ চারে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি শ্রেয়স'রা
অন্য আরেকটি সেমিফাইনালে পাকিস্তান খেলবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৷
Published : September 29, 2026 at 4:30 PM IST
নিশিন (জাপান), 29 সেপ্টেম্বর: প্রথমদিন ভেস্তে গিয়েছিল ভারত বনাম আফগানিস্তান ম্য়াচ-সহ জোড়া কোয়ার্টার ফাইনাল ৷ দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ, মঙ্গলবার বৃষ্টি-কাঁটায় পণ্ড হল আরও দু'টি কোয়ার্টার ফাইনাল ৷ ফলত ব়্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ক্রিকেটে সেমিফাইনালে ভারত ছাড়াও পা রাখল পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ ৷
মঙ্গলবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল নেপাল ও শ্রীলঙ্কার ৷ সেই ম্য়াচের বিজয়ীর সঙ্গে সেমিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল ভারতের ৷ বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় ব়্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকায় শেষ চারে পা রেখেছে শ্রীলঙ্কা ৷ সেখানে গতবারের স্বর্ণপদক জয়ী ভারতের মুখোমুখি হবে দ্বীপরাষ্ট্র ৷
মঙ্গলবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ ৷ সেই ম্যাচও বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় সেমিতে পা রেখেছে বাংলাদেশ ৷ শেষ চারে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে তারা ৷ গতবছর কোয়ার্টার ফাইনালে আফগানিস্তানের কাছে হেরে এশিয়ান গেমস থেকে বিদায় নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা ৷ আর ফাইনাল বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়ার কারণে ব়্য়াংকিংয়ে এগিয়ে থাকার কারণে সোনা জিতেছিল ভারত ৷
A courtesy visit from IOA President PT Usha who met the Indian Men's Cricket Team and wished them well for the rest of the #AsianGames campaign 🇮🇳🙌@PTUshaOfficial | @WeAreTeamIndia pic.twitter.com/rwbMQiQdFL— BCCI (@BCCI) September 28, 2026
চলতি এশিয়াডের জোড়া সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে নিশিনে আগামী 1 অক্টোবর ৷ যার একটিতে মুখোমুখি হবে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা, অন্যটি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ৷ ইতিমধ্যেই ভারতের মহিলা দল সোনার পদক ধরে রেখেছে ৷ ফাইনালে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েই সোনা এনেছে ৷ একপেশে ফাইনালে ভারত জিতেছে 147 রানে ৷ এবার সোনা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর পুরুষ দলও ৷ কিন্তু বৃষ্টি যেভাবে বাধ সেধেছে, তাতে সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন থাকছে ৷ যদিও সেমিফাইনাল ভেস্তে গেলেও ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে থাকায় ফাইনাল নিশ্চিত করবে ভারতীয় দল ৷
উল্লেখ্য, এশিয়ান গেমসে অভিযান শুরুর আগে জাপানের মাটিতে জাপানের বিরুদ্ধে একটি ঐতিহাসিক টি-20 ম্য়াচ খেলেছেন শ্রেয়সরা ৷ দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের 75 বছর উপলক্ষ্যে 22 সেপ্টেম্বর আয়োজিত সেই ম্য়াচেও বাধা হয়েছিল বৃষ্টি ৷ তবে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওভারের ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হয় ৷ যে ম্য়াচে মাত্র দু'রানে জয়লাভ করে ভারতীয় দল ৷