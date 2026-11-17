বেসিন রিজার্ভে চার পেসারে নামছে টিম ইন্ডিয়া, নিশ্চিত করলেন গিল
দিনকয়েক আগে নিউজিল্যান্ডে টেস্ট স্কোয়াডে যোগ দেওয়া ঋষভ পন্ত যে একাদশে থাকছেন, সে বিষয়েও নিশ্চয়তা দিলেন ভারত অধিনায়ক ৷
Published : November 17, 2026 at 1:02 PM IST
ওয়েলিংটন, 17 নভেম্বর: প্রথম একাদশ এখনও চূড়ান্ত নয়, তবে ওয়েলিংটনে বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে চার পেসারে নামছে ভারতীয় দল ৷ প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে মঙ্গলবার নিশ্চিত করলেন অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ পাশাপাশি নিউজিল্যান্ডের প্রতিকূল আবহাওয়ায় ভারতীয় পেস বিভাগকে যে জসপ্রীত বুমরাই নেতৃত্ব দেবেন, সেটিও চূড়ান্ত ৷
টি-20 সিরিজ জয়ের পর সম্প্রতি কিউয়িভূমে ওডিআই সিরিজও 3-1 ব্যবধানে জিতে নিয়েছে সফরকারী ভারতীয় দল ৷ আর ওডিআই সিরিজ জয়ের পিছনে দলের পেসারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য ৷ তিন ম্য়াচে নয় উইকেট নেওয়া গুর্নুর ব্রারের সিরিজ সেরা হওয়া তার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ ৷ প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে গিল তাই জানিয়েছেন, ওডিআই সিরিজে পেসারদের অসাধারণ পারফরম্যান্স প্রথম টেস্টের একাদশ নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাথাব্যথা বাড়িয়েছে ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো কুলদীপ যাদবের পরিবর্ত হিসেবে গুর্নুর ব্রারকে শেষমুহূর্তে টেস্ট স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে তাই গিল বলেন, "ওডিআই সিরিজ জয়ে দলের জোরে বোলাররা অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে ৷ যা একাদশ নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ যদিও এটা ভালো সংকেত ৷ আর সেই কারণেই চূড়ান্ত কম্বিনেশন আমরা এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি ৷ তবে আমরা চার বোলারেই মাঠে নামছি ৷"
জসপ্রীত বুমরার পাশাপাশি ওয়েলিংটনে ভারতের পেস বিভাগে জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনা মহম্মদ সিরাজ, আকাশদীপ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার ৷ এর বাইরে বিকল্প হিসেবে স্কোয়াডে রয়েছেন ব্রার ৷ চার পেস বোলারের পাশাপাশি সাতজন স্পেশালিস্ট ব্যাটার নিয়েও যে তাঁরা নামতে চান, তাও জানিয়েছেন গিল ৷ ভারত অধিনায়ক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "দলে সাত ব্য়াটার নিয়েই আমরা নামব ৷ আট এবং ন'য়ে খেলার জন্য অংশুল (কম্বোজ) এবং আকাশ রয়েছে ৷ যাঁরা ব্য়াটিংটা করতে পারে ৷ সুতরাং, আমরা এখনও চূড়ান্ত একাদশ স্থির করে উঠতে পারিনি ৷ পাশাপাশি নীতীশও ব্য়াটিং করতে পারে ৷ সবমিলিয়ে আমাদের ভাবনায় রয়েছে এমন একজন, যে পুরনো বলে সাবলীল ৷"
STORY | We will play four fast bowlers for sure: Gill ahead of Test series against NZ India captain Shubman Gill on Tuesday said the team will "for sure" play four fast bowlers in the upcoming Test series against New Zealand and rejected concerns surrounding wicketkeeper-batter Rishabh Pant's form and fitness. "We will be playing four fast bowlers for sure," Gill declared ahead of the two-match series which gets underway here from Thursday. (Report By: Kushan Sarkar/PTI) READ: https://t.co/QWvZfdq5LT— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
ওডিআই সিরিজে প্রথম তিন ম্য়াচের পর টেস্টের প্রস্তুতিতে যোগ দিয়েছিলেন গিল-সহ একাধিক প্রথমসারির ক্রিকেটার ৷ শেষ দু'টি ওডিআইয়ে পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ ওডিআই সিরিজে জয় ভারতীয় দলকে ছন্দে রাখলেও টেস্ট যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ফরম্য়াট, তা বিলক্ষণ জানেন গিল ৷ ঘরের মাঠে টেস্টে শক্তিশালী রেকর্ডের অধিকারী কিউয়িরা যে কতোটা কঠিন প্রতিপক্ষ, সেটা আঁচ করে গিল বলেন, "ওডিআই সিরিজের থেকে এটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে ৷ ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের রেকর্ড দারুণ ৷ সবমিলিয়ে উত্তেজক একটা সিরিজ হতে চলেছে ৷" পাশাপাশি সংশয় উড়িয়ে স্টাম্পার-ব্যাটার ঋষভ পন্তের একাদশে থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন গিল ৷