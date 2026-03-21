আইরিশদের ডেরায় জোড়া টি-20 খেলবে বিশ্বসেরা টিম ইন্ডিয়া, সূচি ঘোষণা বোর্ডের

আইরিশদের ডেরায় জোড়া টি-20 খেলবে বিশ্বসেরা টিম ইন্ডিয়া, সূচি ঘোষণা বোর্ডের
তিনবছর পর আয়ারল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় দল ৷ কবে, কোথায় ম্য়াচ ? সূচি ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
Published : March 21, 2026 at 1:25 PM IST
মুম্বই, 21 মার্চ: তিনবছর পর ভারতীয় দল যে আয়ারল্য়ান্ড সফরে যাচ্ছে, সেটা সেদেশের ক্রিকেট বোর্ডের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছিল শুক্রবারই ৷ তবে সফরসূচি সামনে আনা হয়নি ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের তরফে ৷ শনিবার সেই সূচি প্রকাশ করল বিসিসিআই ৷ তিন বছর পর আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়ে জোড়া টি-20 ম্য়াচ খেলবে বলে জানাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী আগামী 26 এবং 28 জুন আইরিশদের বিরুদ্ধে দু'টি টি-20 ম্য়াচ খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল ৷ দু'টি ম্য়াচই অনুষ্ঠিত হবে বেলফাস্টে ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2007 সালের পর অর্থাৎ, 19 বছর বাদে এই ভেন্যুতে খেলবে টিম ইন্ডিয়া ৷ বিশ্বকাপ জয় পরবর্তী সময়ে ভারতীয় দল প্রথম টি-20 সিরিজ খেলবে আইরিশদের বিরুদ্ধেই ৷ যা বিশ্বজয়ের পর টিম ইন্ডিয়ার প্রথম বিদেশ সফরও বটে ৷
তবে আইপিএল পরবর্তী সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটাররা দেশের মাটিতে আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক বৃত্তে প্রবেশ করবেন ৷ ভারত সফরে এসে একটি টেস্ট ও তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ খেলবে আফগানরা ৷ 6 জুন থেকে শুরু হয়ে 20 জুন শেষ হবে আফগানিস্তানের ভারত সফর ৷ তারপরেই আয়ারল্যান্ড উড়ে যাবে দল ৷ এর আগে 2023 সালে শেষবার আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ সেবার আইরিশদের ডেরায় তিনটি টি-20 ম্য়াচ খেলেছিল তারা ৷ শেষ ম্য়াচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলেও 2-0 সিরিজ জিতে ফিরেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷
এখনও পর্যন্ত ভারত এবং আয়ারল্যান্ড আটবার আন্তর্জাতিক টি-20'তে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে ৷ যেখানে আটটি ক্ষেত্রেই জিতেছে 'মেন ইন ব্লু' ৷ শেষবার দু'দলের সাক্ষাত হয়েছিল 2024 টি-20 বিশ্বকাপে ৷ একপেশে সেই ম্য়াচে আট উইকেটে জয় তুলে নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ এখন দেখার আয়ারল্যান্ডে বিশ্বকাপ পরবর্তী প্রথম টি-20 সিরিজে পূর্ণশক্তির দল খেলায় কি না ভারত ৷ কারণ 1 জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে ভারতের ইংল্য়ান্ড সফর ৷ সেখানে পাঁচটি টি-20 ও তিনটি ওডিআই খেলবে তারা ৷
একনজরে ভারতের আয়ারল্যান্ড সফরসূচি:
- প্রথম টি-20: 26 জুন, বেলফাস্ট
- দ্বিতীয় টি-20: 28 জুন, বেলফাস্ট