অবশেষে ইডেনে গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে নামছেন সূর্যরা, সুপার-এইটের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ কারা ?

অবশেষে ইডেনে গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে নামছেন সূর্যরা, সুপার-এইটের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ কারা ?
ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে সুপার-এইটে ভারতের দুই প্রতিপক্ষ ৷ তারা কারা ?
Published : February 16, 2026 at 6:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 ফেব্রুয়ারি: প্রথম দল হিসেবে রবিবার দিনের প্রথম ম্য়াচ জিতে সুপার-এইট নিশ্চিত করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ এরপর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্য়াচে একপেশে জয় ভারতীয় দলকেও পৌঁছে দিয়েছে সুপার-এইটে ৷ আর সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের জয়ে সুপার-এইট নিশ্চিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে এখনও পর্যন্ত যে তিনটি দল সুপার-এইট নিশ্চিত করেছে; অর্থাৎ ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সুপার-এইটে থাকবে একই গ্রুপে ৷ আইসিসি'র তরফে সেরা আটটি দল আগাম বেছে নিয়ে প্রি-সিডিং করা রয়েছে ৷ সেখানে একই গ্রুপে জায়গা হয়েছে উপরোক্ত তিনটি দেশের ৷ অর্থাৎ, সুপার-এইটে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ- দু'টি প্রতিপক্ষ সোমবার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে সূর্যদের ৷
সেক্ষেত্রে সূচি মেনে আগামী 22 ফেব্রুয়ারি আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচ খেলবে ভারতীয় দল ৷ একইসঙ্গে আগামী 1 মার্চ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে খেলবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ যা সুপার-এইটের শেষ ম্য়াচও বটে ৷ গ্রুপ পর্বে ভারতের কোনও ম্যাচ না-থাকায় হা-পিত্যেশ করছে ক্রিকেটের নন্দনকানন ৷ অবশেষে 1 মার্চের কথা ভেবে খুশি হতেই পারেন তিলোত্তমার অনুরাগীরা ৷ পরবর্তীতে 4 মার্চ একটি সেমিফাইনালও হওয়ার কথা রয়েছে ইডেনে ৷ তবে তা নির্ভর করছে পাকিস্তানের যোগ্যতা অর্জনের উপর ৷
এখনও নিশ্চিত নয় সুপার-এইটে ভারতের গ্রুপের আরেক সদস্য ৷ তবে আইসিসি'র প্রি-সিডিং অনুযায়ী সুপার-এইটের যোগ্যতা অর্জন করে সূর্যদের গ্রুপে জায়গা হবে অস্ট্রেলিয়ার ৷ পরিবর্তে জিম্বাবোয়ের ভাগ্য়ে শিকে ছিঁড়লে তাদের জায়গা হবে ভারতের গ্রুপে ৷ সুপার-এইটে ভারতের দ্বিতীয় ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হবে 26 ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ের চিপকে ৷
Super 8 Secured! 🙌🇿🇦#TheProteas power their way into the Super 8 stage of the #T20WorldCup with grit, belief and an #Unbreakable spirit. 🏏— Proteas Men (@ProteasMenCSA) February 16, 2026
The job’s not done, we keep rising, we keep pushing, and our campaign rolls on. 😎 pic.twitter.com/4n41IPmYkx
- একনজরে সুপার-এইটের প্রি-সিডিং:
X1- ভারত X2- অস্ট্রেলিয়া X3- ওয়েস্ট ইন্ডিজ X4- দক্ষিণ আফ্রিকা
Y1- ইংল্যান্ড Y2- নিউজিল্যান্ড Y3- পাকিস্তান Y4- শ্রীলঙ্কা
Defending champions India confirm a Super 8 spot with dominant win over Pakistan 👊— ICC (@ICC) February 15, 2026
Watch highlights from every match of the ICC Men’s T20 World Cup on https://t.co/CPDKNxpgZ3 🎥https://t.co/9mwc3zJaHv
বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে সুপার-এইটের এই সিডিং আগে থেকেই তৈরি ৷ এদের মধ্যে কোনও দল গ্রুপ পর্বে যে স্থানেই শেষ করুক না কেন, তাদের এই বিন্য়াস মেনেই চলতে হবে ৷ উপরোক্ত কোনও দলের পরিবর্ত কোনও দেশ সুপার-এইটে পৌঁছলে তারা সংশ্লিষ্ট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হবে ৷ সেক্ষেত্রে জিম্বাবোয়ের সম্ভাবনা রয়েছে অস্ট্রেলিয়া কিংবা শ্রীলঙ্কাকে ছাপিয়ে সুপার-এইটে জায়গা করে নেওয়ার ৷ সেক্ষেত্রে যে দলের পরিবর্তে তারা পৌঁছবে, সিডিং'য়ে সেই গ্রুপে স্থান পাবে তারা ৷
- একনজরে ভারতের সুপার-এইটের সূচি:
- ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা- 22 ফেব্রুয়ারি (আমেদাবাদ)
- ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া/জিম্বাবোয়ে/আয়ারল্যান্ড- 26 ফেব্রুয়ারি (চেন্নাই)
- ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ- 1 মার্চ (কলকাতা)