ফিরছেন অক্ষর, আর্শকে রেখেই প্রোটিয়া শিকারের নীল-নকশা ভারতের

ফিরছেন অক্ষর, আর্শকে রেখেই প্রোটিয়া শিকারের নীল-নকশা ভারতের
আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আজ মুখোমুখি গত বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ৷
Published : February 22, 2026 at 1:44 PM IST
আমেদাবাদ, 22 ফেব্রুয়ারি: এক দল যখন দু'বছর আগের বার্বাডোজের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর লক্ষ্যে ৷ আরেক দল তখন গত বিশ্বকাপ ফাইনালের বদলা নিয়ে জয়ে সুপার-এইট শুরুর লক্ষ্যে মরিয়া ৷ কথা হচ্ছে আমেদাবাদে ভারত-বনাম দঃ আফ্রিকা চলতি টি-20 বিশ্বকাপের সুপার-এইটের তৃতীয় ম্যাচ নিয়ে ৷ যাকে গত বিশ্বকাপ ফাইনালের রিপ্লেও বলা যেতে পারে ৷ গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকে দু'দল আজ নামছে সুপার-আটের লড়াইয়ে ৷
দলের সহঅধিনায়ক অক্ষর প্য়াটেলকে সরিয়ে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন সুন্দরকে ব্যবহার করেছিল সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে সুপার-এইটে সুন্দরের পরিবর্তে একাদশে প্রত্য়াবর্তন হচ্ছে বাঁ-হাতি স্পিনিং অলরাউন্ডারের ৷ কলম্বোয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্পিনবান্ধব পিচে আর্শদীপকে বসিয়ে কুলদীপ যাদবকে খেলিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ কিন্তু ডাচদের বিরুদ্ধে একাদশে ফিরেছিলেন আর্শদীপ ৷ শেষমুহূর্তে খব বড়সড় পরিবর্তন না-হলে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধেও খেলছেন বাঁ-হাতি পেসার ৷
এইডেন মার্করামদের বিরুদ্ধে নামার আগে ভারতীয় শিবিরে কাঁটার মত খচ্খচ্ করে বিঁধছে ওপেনার অভিষেক শর্মার ফর্ম ৷ তবে সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচে একাদশে অভিষেকের বদলির সম্ভাবনা নেই, তা প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট করেছেন সূর্যকুমার যাদব ৷ অধিনায়ক ওপেনিং-ব্য়াটারের সমর্থনে বলেন, "ওকে নিয়ে যাঁরা উদ্বিগ্ন আমি তাঁদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ৷ ও এখনও রানের খাতা খুলতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু ও যখন খেলে তখন কী হয়, সেটা সকলেরই জানা ৷"
অর্থাৎ, ম্য়াচের আগেরদিন যতটুকু ইঙ্গিত পাওয়া গেল তাতে একটিমাত্র পরিবর্তন নিয়েই সম্ভবত প্রোটিয়া-'বধে'র লক্ষ্যে নামছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ চলতি টুর্নামেন্টের ওয়ার্ম-আপ ম্য়াচে দু'দল একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল ৷ তাই ভারতীয় ব্যাটাররা কী করতে পারেন, সে বিষয়ে একটা সম্যক ধারণা রয়েছে দঃ আফ্রিকা বোলারদের ৷ অনুশীলন ম্য়াচে প্রতিপক্ষ বোলারদের পিটিয়ে 240 রান তুলেছিল ভারত ৷ প্রোটিয়া অধিনায়ক মার্করাম আশাবাদী সুপার-এইটে দলের বোলাররা নিজেদের মেলে ধরবেন ভারতের তারকাখচিত ব্য়াটিং লাইন-আপের বিরুদ্ধে ৷
- ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: অভিষেক, ঈশান (উইকেটরক্ষক), তিলক, সূর্য (অধিনায়ক), হার্দিক, শিবম, রিঙ্কু, অক্ষর, বরুণ, বুমরা, আর্শদীপ ৷
- দঃ আফ্রিকার সম্ভাব্য একাদশ: মার্করাম (অধিনায়ক), ডি'কক (উইকেটরক্ষক), রিকেলটন, ব্রেভিস , মিলার, স্টাবস, বস্ক, জানসেন, রাবাদা, মহারাজ, এনগিদি ৷
- ম্যাচ কখন শুরু: নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে (আমেদাবাদ) ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সুপার-এইটের তৃতীয় ম্যাচ রবিবার শুরু সন্ধে 7টায় ৷