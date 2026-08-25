ব্রাজিলের আগে সেপ্টেম্বরে পানামা'র মুখোমুখি ঝিঙ্গান'রা, ঘোষণা ফেডারেশনের
আগামী 26 সেপ্টেম্বর ম্য়াচের দিন ঘোষণা হলেও ভেন্যু পরে নির্ধারিত হবে ৷ জানিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷
Published : August 25, 2026 at 8:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 অগস্ট: পুজোর মাসে ব্রাজিলের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ ঘিরে আগ্রহ এখন থেকেই তুঙ্গে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের ৷ মেগা ম্য়াচের টিকিটের অপেক্ষায় চাতকের মতো চেয়ে রয়েছেন কলকাতা তথা ভারতের ফুটবল পাগল সমর্থকরা ৷ তবে সেলেকাও'দের বিরুদ্ধে নামার আগে সেপ্টেম্বরের শেষদিকে আরও এক বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশের সঙ্গে প্রীতি ম্য়াচ খেলবে খালিদ জামিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সেই ম্য়াচের প্রতিপক্ষ হিসেবে পানামা'র নাম মঙ্গলবার ঘোষণা করা হল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে ৷
দিনকয়েক ধরে জল্পনা চলছিল ব্রাজিলের পাশাপাশি ফিফা উইন্ডোয় আরেকটি বিশ্বকাপ খেলা দেশের বিরুদ্ধে নামতে পারে ভারতীয় দল ৷ প্রাথমিকভাবে সেই ম্য়াচ খেলতে চাওয়ার প্রস্তাব গিয়েছিল 2026 বিশ্বকাপে সাড়া জাগানো কেপ ভের্দের কাছে ৷ কিন্তু নানাবিধ কারণে ভারতে প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসার প্রস্তাব ফিরিয়েছে আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্রটি ৷ পরিবর্তে পানামা'র বিরুদ্ধে খেলবে ঝিঙ্গান-ছাংতে'রা ৷
আগামী 26 সেপ্টেম্বর ম্য়াচের দিনক্ষণ এআইএফএফের তরফে ঘোষণা করে দেওয়া হলেও ভেন্যু এখনও ঘোষিত হয়নি ৷ পরবর্তীতে ভেন্যু ঘোষণা করা হবে বলে সোশাল মিডিয়া পোস্টে জানানো হয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, "প্রথমবার ভারত বনাম পানামা'র মুখোমুখি সাক্ষাত ৷ ভারতের সিনিয়র পুরুষ ফুটবল দল আগামী 26 সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্য়াচে অংশ নেবে বিশ্বের 44 নম্বর পানামা'র বিরুদ্ধে ৷ সেই ম্য়াচের ভেন্যু পরবর্তীতে স্থির করা হবে ৷" উল্লেখ্য, 3 অক্টোবর ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্য়াচের আয়োজক কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ৷ সেই মাঠের পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখে গিয়েছে ব্রাজিলের প্রতিনিধি দল ৷
🇮🇳 vs 🇵🇦— Indian Football (@IndianFootball) August 25, 2026
A first-ever meeting between India and Panama. 🌟
The Indian men's national team will host the World No. 44 side in an international friendly on September 26. The venue will be confirmed at a later date. 🏟️#INDPAN #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/KqWwHM9LaK
এই মুহূর্তে ফিফা ব়্য়াংকিং'য়ে 44তম স্থানে রয়েছে পানামা ৷ ফুটবল ইতিহাসে প্রথমবার মধ্য আমেরিকার এই দেশটির বিরুদ্ধে খেলতে নামবে 'ব্লু টাইগার্স' ৷ পানামা ও ব্রাজিল পরবর্তী নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল ৷ উল্লেখ্য, ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার জন্য ফিফা আসিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে ভারত ৷ যা নিয়ে ফুটবলমহলে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷