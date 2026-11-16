2035 পর্যন্ত গ্লোবাল ইভেন্টের ভেন্যু-নির্ঘণ্ট প্রকাশ আইসিসির, এদেশে কোন কোন প্রতিযোগিতার আসর ?
2028 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সের জন্য যোগ্য়তা নির্ণায়ক ম্য়াচগুলি হবে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৷ জানিয়েছে আইসিসি ৷
Published : November 16, 2026 at 10:37 AM IST
বালি (ইন্দোনেশিয়া), 16 নভেম্বর: আগামী ন'বছর অর্থাৎ, 2035 সাল পর্যন্ত গ্লোবাল ক্রিকেট ক্যালেন্ডার প্রকাশ করল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি ৷ আগামী ন'বছর আইসিসি'র বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টের আয়োজক এবং নির্ঘণ্টের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সেরে ফেলল বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷ যদিও এটি কেবল পুরুষ ক্রিকেটের জন্য ৷ এর পাশাপাশি তিনটি গ্লোবাল টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বের ফরম্য়াটও প্রকাশ করল তারা ৷
ইন্দোনেশিয়ার বালিতে রবিবার আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে 2035 পর্যন্ত আইসিসির এই রোডম্য়াপ অনুমোদন পেয়েছে ৷ যেখানে দেখা যাচ্ছে আইসিসি গ্লোবাল টুর্নামেন্টগুলোর ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠিকে আরেকটু শক্তিশালী করতে প্রয়াসী হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, পূর্ণ সদস্য এবং অ্য়াসোসিয়েট দেশ- উভয়কেই আরও বেশি সুযোগ করে দেওয়ার পথে হেঁটেছে তারা ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে আইসিসির প্রকাশিত রোডম্য়াপ অনুযায়ী আগামী কয়েকবছরে জোড়া আইসিসি ইভেন্ট আয়োজন করবে ভারত ৷ 2029 চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফির পাশাপাশি 2031 সালে বিশ্বকাপেরও আয়োজন করবে তারা ৷ তবে বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে সহ-আয়োজকের দায়িত্ব পালন করবে ভারত ৷ সবমিলিয়ে 2031 সালে ভারতের মাটিতে পঞ্চমবারের জন্য বসতে চলেছে বিশ্বকাপের আসর ৷ ভারত ও বাংলাদেশে 2031 আইসিসি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে 9 অক্টোবর থেকে 23 নভেম্বর পর্যন্ত ৷
তার আগে 2029 সালে দেশের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবে টিম ইন্ডিয়া ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে 9 অক্টোবর থেকে 28 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ আইসিসি রোডম্য়াপে আসন্ন 2028 অলিম্পিক্সের চূড়ান্ত যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বের দিনক্ষণ ও ভেন্যুও ঘোষণা করেছে ৷ বাংলাদেশের মাটিতে অলিম্পিক্সের জন্য পুরুষ বিভাগের যোগ্য়তা অর্জন পর্ব অনুষ্ঠিত হবে 2028 সালের 5-13 ফেব্রুয়ারি ৷ এরপর 26 ফেব্রুয়ারি থেকে 5 মার্চ অনুষ্ঠিত হবে মহিলাদের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্য়াচগুলি ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে মার্কিন-মুলুকে ৷
The road to #CWC27 is set 🏆 More details on the ICC Men’s Cricket World Cup 2027 Qualifier ➡️ https://t.co/BIj9JSCZvg https://t.co/OqX1lq0Q7C— ICC (@ICC) November 15, 2026
রবিবার আইসিসির তরফে প্রকাশিত ক্য়ালেন্ডারে রয়েছে চারটি টি-20 বিশ্বকাপ, জোড়া ওডিআই বিশ্বকাপ, তিনটি বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপ ফাইনাল ও জোড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নির্ঘণ্ট ৷ তবে 2031 ওডিআই বিশ্বকাপ পরবর্তী ছ'টি ইভেন্টের দিনক্ষণ প্রকাশ করলেও ভেন্যু এখনও বেছে নিতে পারেনি বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷
International Cricket Council (ICC) Board has approved the schedule windows for major men's events until 2035. India will host the 2029 Champions Trophy and co-host the 2031 ODI World Cup with Bangladesh. The schedule also includes T20 World Cups in 2028, 2030, 2032 and 2034, and World Test Championship (WTC) Finals every two years in June until 2035. England will host the 2029 and 2031 WTC Finals, while hosts for subsequent editions are yet to be announced. #ICC #Cricket #ChampionsTrophy #ODIWorldCup #T20WorldCup #WTC— All India Radio News (@airnewsalerts) November 16, 2026
আইসিসি এও নিশ্চিত করেছে যে, আসন্ন 2027 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য বাকি দু'টি শূন্যস্থানের জন্য লড়াই হবে 10টি দলের মধ্যে ৷ আগামী বছর ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত 23টি ম্য়াচের মধ্যে দিয়ে 10টি থেকে বেছে নেওয়া হবে চূড়ান্ত চারটি দেশকে ৷ দশটি দেশকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হবে ৷ দু'টি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দু'টি করে দল পৌঁছবে সেমিফাইনালে এবং একইসঙ্গে 2027 বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য চূড়ান্ত লড়াইয়ে জায়গা করে নেবে ৷ ফাইনালে বিজেতা দেশ সরাসরি বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা পাবে ৷ বাকি তিনটির মধ্যে থেকে সুপার সিরিজের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে আরেকটি দেশকে ৷ একইভাবে প্রকাশিত হয়েছে 2028 পুরুষ এবং মহিলা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন প্রক্রিয়াও ৷