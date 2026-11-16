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2035 পর্যন্ত গ্লোবাল ইভেন্টের ভেন্যু-নির্ঘণ্ট প্রকাশ আইসিসির, এদেশে কোন কোন প্রতিযোগিতার আসর ?

2028 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সের জন্য যোগ্য়তা নির্ণায়ক ম্য়াচগুলি হবে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৷ জানিয়েছে আইসিসি ৷

ICC GLOBAL ROADMAP TILL 2035
ওডিআই বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ব্রায়ান লারা (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2026 at 10:37 AM IST

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বালি (ইন্দোনেশিয়া), 16 নভেম্বর: আগামী ন'বছর অর্থাৎ, 2035 সাল পর্যন্ত গ্লোবাল ক্রিকেট ক্যালেন্ডার প্রকাশ করল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি ৷ আগামী ন'বছর আইসিসি'র বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টের আয়োজক এবং নির্ঘণ্টের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সেরে ফেলল বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷ যদিও এটি কেবল পুরুষ ক্রিকেটের জন্য ৷ এর পাশাপাশি তিনটি গ্লোবাল টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বের ফরম্য়াটও প্রকাশ করল তারা ৷

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে রবিবার আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে 2035 পর্যন্ত আইসিসির এই রোডম্য়াপ অনুমোদন পেয়েছে ৷ যেখানে দেখা যাচ্ছে আইসিসি গ্লোবাল টুর্নামেন্টগুলোর ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠিকে আরেকটু শক্তিশালী করতে প্রয়াসী হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, পূর্ণ সদস্য এবং অ্য়াসোসিয়েট দেশ- উভয়কেই আরও বেশি সুযোগ করে দেওয়ার পথে হেঁটেছে তারা ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে আইসিসির প্রকাশিত রোডম্য়াপ অনুযায়ী আগামী কয়েকবছরে জোড়া আইসিসি ইভেন্ট আয়োজন করবে ভারত ৷ 2029 চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফির পাশাপাশি 2031 সালে বিশ্বকাপেরও আয়োজন করবে তারা ৷ তবে বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে সহ-আয়োজকের দায়িত্ব পালন করবে ভারত ৷ সবমিলিয়ে 2031 সালে ভারতের মাটিতে পঞ্চমবারের জন্য বসতে চলেছে বিশ্বকাপের আসর ৷ ভারত ও বাংলাদেশে 2031 আইসিসি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে 9 অক্টোবর থেকে 23 নভেম্বর পর্যন্ত ৷

তার আগে 2029 সালে দেশের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবে টিম ইন্ডিয়া ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে 9 অক্টোবর থেকে 28 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ আইসিসি রোডম্য়াপে আসন্ন 2028 অলিম্পিক্সের চূড়ান্ত যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বের দিনক্ষণ ও ভেন্যুও ঘোষণা করেছে ৷ বাংলাদেশের মাটিতে অলিম্পিক্সের জন্য পুরুষ বিভাগের যোগ্য়তা অর্জন পর্ব অনুষ্ঠিত হবে 2028 সালের 5-13 ফেব্রুয়ারি ৷ এরপর 26 ফেব্রুয়ারি থেকে 5 মার্চ অনুষ্ঠিত হবে মহিলাদের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্য়াচগুলি ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে মার্কিন-মুলুকে ৷

রবিবার আইসিসির তরফে প্রকাশিত ক্য়ালেন্ডারে রয়েছে চারটি টি-20 বিশ্বকাপ, জোড়া ওডিআই বিশ্বকাপ, তিনটি বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপ ফাইনাল ও জোড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নির্ঘণ্ট ৷ তবে 2031 ওডিআই বিশ্বকাপ পরবর্তী ছ'টি ইভেন্টের দিনক্ষণ প্রকাশ করলেও ভেন্যু এখনও বেছে নিতে পারেনি বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷

আইসিসি এও নিশ্চিত করেছে যে, আসন্ন 2027 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য বাকি দু'টি শূন্যস্থানের জন্য লড়াই হবে 10টি দলের মধ্যে ৷ আগামী বছর ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত 23টি ম্য়াচের মধ্যে দিয়ে 10টি থেকে বেছে নেওয়া হবে চূড়ান্ত চারটি দেশকে ৷ দশটি দেশকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হবে ৷ দু'টি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দু'টি করে দল পৌঁছবে সেমিফাইনালে এবং একইসঙ্গে 2027 বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য চূড়ান্ত লড়াইয়ে জায়গা করে নেবে ৷ ফাইনালে বিজেতা দেশ সরাসরি বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা পাবে ৷ বাকি তিনটির মধ্যে থেকে সুপার সিরিজের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে আরেকটি দেশকে ৷ একইভাবে প্রকাশিত হয়েছে 2028 পুরুষ এবং মহিলা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন প্রক্রিয়াও ৷

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