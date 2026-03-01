চেনা ইডেন বরুণের জ্বলে ওঠার অপেক্ষায়, 'সিটি অব জয়ে' ভারতের ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল আজ

চেনা ইডেন বরুণের জ্বলে ওঠার অপেক্ষায়, 'সিটি অব জয়ে' ভারতের ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল আজ
সঞ্জুকে একাদশে রেখেই ক্য়ারিবিয়ান 'বধে'র ব্লু-প্রিন্ট সাজাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর ৷
Published : March 1, 2026 at 3:23 PM IST
কলকাতা, 1 মার্চ: ভারতীয় দলের কলকাতায় ম্যাচ মানে কোচ গৌতম গম্ভীর কালীঘাটে পুজো দিতে যাবেনই ৷ রবিবাসরীয় ইডেনে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালের আগে শনিবার তার ব্যতিক্রম হয় কী করে ? কোচের সঙ্গে এবার সেই তালিকায় জুড়লেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মারা ৷
রবিবার ক্রিকেটের নন্দনকাননে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের সমীকরণ জলের মতো পরিষ্কার ৷ এই ম্যাচে হার মানেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় ৷ আর জিতলে সেমিফাইনাল ৷ ফলে চাপের প্রেসার কুকারে থেকেই জয়ের খোঁজে ভারত ৷ ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালের চব্বিশ ঘণ্টা আগে শেষবেলার অনুশীলনে এসে ভারতীয় দল প্রথমেই ব্যস্ত থাকল বাইশ গজের সুলুক সন্ধানে ৷ বোর্ডের পিচ কিউরেটর আশিস ভৌমিকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ ইডেনের পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্য়ায়ের সঙ্গেও আলোচনা সারলেন তাঁরা ৷
সুপার-এইটের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা কাটিয়ে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দাপুটে প্রত্যাবর্তন হয়েছে ভারতের ৷ সেই ম্যাচে দলগত পারফরম্যান্স আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়েছে ৷ প্রায় সকল ব্যাটারই রান পেয়েছেন ৷ বিশেষ করে তিলক বর্মার নতুন ভূমিকায় সাফল্য টিম ম্যানেজমেন্টকে বিকল্প দিয়েছে ৷ সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সাফ বললেন, "তিলক তিন নম্বরেই খেলবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই ৷ দশ ওভারের পর ব্যাটিং করতে তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ ৷ ইনিংস গড়া কিংবা ফিনিশার- দুই ভূমিকাতেই কার্যকর হতে পারে সে ৷"
এদিকে ব্যক্তিগত শোক কাটিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন রিঙ্কু সিং ৷ বাবার মৃত্যুর পর কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এই ক্রিকেটার ৷ দলের কোচিং স্টাফ ও সতীর্থরা তাঁর পাশে রয়েছেন বলেই জানালেন গম্ভীরের সহকারি ৷ যদিও প্রথম একাদশে রিঙ্কুর ফিরছেন এমনটা বলা যাবে না ৷ কারণ গত ম্যাচে সুযোগ পেয়ে সঞ্জু স্যামসন যেটুকু পারফরম্যান্স করেছেন, তাতে ইডেনেও একাদশে জায়গা পাকা কেরল ব্যাটারের ৷
ইডেনের বাইশ গজ রুক্ষ হলেও রানের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে ভারতীয় দল ৷ তবে শুধুমাত্র রান আটকানো নয়, নিয়মিত উইকেট তোলাই হবে ভারতের বোলিং পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ৷ কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে দীর্ঘদিন জুড়ে থাকার সুবাদে ইডেন হাতের তালুর মতো চেনা বরুণ চক্রবর্তীর ৷ তাই ক্যারিবিয়ানদের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন-আপকে ভাঙতে মিস্ট্রি স্পিনারের দিকে তাকিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ যদিও বরুণের কার্যকারিতা চলতি বিশ্বকাপে এখনও বড় ঘাতক হিসেবে দেখা দেয়নি ৷
📍 Kolkata#TeamIndia turning up the heat ahead of a crucial contest 🔥#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvWI pic.twitter.com/t6Hkh9rBZT— BCCI (@BCCI) March 1, 2026
প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কোনওভাবেই হালকাভাবে নিচ্ছে না ভারত ৷ শিমরন হেটমেয়ার, শাই হোপ, শেরফান রাদারফোর্ড সমৃদ্ধ শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন-আপ এবং আকিল হোসেন-গুডাকেশ মোতিেদর মতো স্পিনাররা ম্যাচের গতিপথ বদলে দিতে পারেন ৷ তাই প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতা নিয়েও টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরে কাটাছেঁড়া চলছে ৷
All to play for! 👊#TeamIndia is raring to go in our final contest of the Super 8 stage 🇮🇳#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvWI pic.twitter.com/vb0YW8cXAv— BCCI (@BCCI) February 28, 2026
রবিবাসরীয় ইডেনে জয়ের জন্য ভারতের পরিকল্পনা স্পষ্ট ৷ ঝোড়ো শুরু করে মাঝের ওভারে জুটি তৈরি করো ৷ শক্তিশালী ফিনিশ করে ম্যাচ পকেটে পুরে নাও ৷ চাপ এড়ানো নয়, বরং সেটাকে গ্রহণ করেই এগোনোর বার্তা দেওয়া হয়েছে ক্রিকেটারদের ৷ কারণ, বিশ্বকাপের এই পর্যায়ে টিকে থাকতে হলে একেকটি বল সেমিফাইনালের টিকিট নির্ধারণ করতে পারে ৷ তাই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে যেখানে শেষ করেছিল দল, সেখান থেকেই ইডেনে শুরু করতে চাইছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷