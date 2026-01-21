বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি, কিউয়িদের বিরুদ্ধে আজ কুড়ি-বিশের অভিযান শুরু চ্যাম্পিয়নদের

বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি, কিউয়িদের বিরুদ্ধে আজ কুড়ি-বিশের অভিযান শুরু চ্যাম্পিয়নদের
সম্প্রতি নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাটিতে প্রথম ওডিআই সিরিজ হারের স্বাদ পেয়েছে ভারতীয় দল ৷
Published : January 21, 2026 at 10:49 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 জানুয়ারি: দরজায় কড়া নাড়ছে বিশ্বকাপ ৷ ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন হওয়ার কারণে টিম ইন্ডিয়ার উপর প্রত্য়াশার চাপ অনেকটাই বেশি ৷ প্রত্যাশার চাপ যাতে ভালোভাবে সামলানো যায় সেই কারণে জরুরি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ৷ আর কুড়ি-বিশের মহাযুদ্ধ শুরুর আগে বুধবার শেষ প্রস্তুতি সিরিজে অভিযান শুরু হচ্ছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের ৷ নাগপুরে প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড ৷
সম্প্রতি নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাটিতে প্রথম ওডিআই সিরিজ হারের স্বাদ পেয়েছে ভারতীয় দল ৷ তবে সেই হার ভুলে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ভালোমতোই সেরে নিতে বদ্ধপরিকর সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ দু'বছর আগে রোহিত শর্মার নেতৃত্ব খেতাবজয়ী ভারতীয় দলের গুরুদায়িত্ব এবার আরেক মুম্বইকর সূর্যর কাঁধে ৷ কিন্তু আগামী মাসে মহারণের আগে চাপে অধিনায়ক নিজেই ৷ কারণ একদা বিশ্বের পয়লা নম্বর টি-20 ব্য়াটার ফর্ম হাতড়ে বেড়াচ্ছেন গত একবছর ধরে ৷ স্বমহিমায় ফিরতে তাই নিউজিল্য়ান্ড সিরিজই ভরসা 'স্কাই'য়ের ৷
গত ক্য়ালেন্ডার ইয়ারে 19 ম্য়াচে মাত্র 218 রান এসেছে সূর্যর ব্য়াটে ৷ 123.16 স্ট্রাইক-রেটে ব্য়াটিং করা ভারত অধিনায়ক একটিও অর্ধশতরান করতে ব্যর্থ 2025-এ ৷ সেখানে থেকে পুরনো ছন্দে ফিরতে হলে পাহাড় চড়তে হবে তাঁকে ৷ এমন সময় একটি নজির হাতছানি দিচ্ছে তাঁকে ৷ আর মাত্র 25 রান করলে চতুর্থ ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে টি-20'তে 9000 রান পূর্ণ করে ফেলবেন তিনি ৷
Sound On 🔊— BCCI (@BCCI) January 20, 2026
Dialling up the intensity as #TeamIndia steps into T20I mode to take on New Zealand ⚡️ #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RSE2DXLFXA
চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন তিলক বর্মা ৷ পরিবর্তে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি ম্য়াচে স্কোয়াডে এসেছেন ওডিআই সহঅধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ সাইড স্ট্রেনের কারণে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পুরো সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরও ৷ পরিবর্তে দলে এসেছেন লেগি রবি বিষ্ণোই ৷ চোটের তালিকায় থাকা দুই ক্রিকেটার বিশ্বকাপ শুরু করতে পারবেন কি না, নিশ্চিত নয় ৷ সেকথা মাথায় রেখে বিকল্প প্রস্তুত রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে এই সিরিজ ৷
একইসঙ্গে বিশ্বকাপের সম্ভাব্য একাদশ কী হতে পারে ? তার একটা আঁচও দিতে পারে নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ ৷ সেক্ষেত্রে নাগপুরের স্পিনিং ট্র্য়াকে ভারত আজ কেমন একাদশ সাজায় সেদিকে নজর থাকবে ৷ ব্য়াটিং অলরাউন্ডার শিবম দুবে নাকি বোলিং অলরাউন্ডার হর্ষিত রানা ? ধোঁয়াশা রয়েছে ভারতীয় শিবিরে ৷ যা নির্ধারিত হবে ম্য়াচের আগে পিচ দেখে ৷
সাম্প্রতিক সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে জমকালো পারফরম্যান্স করে বিশ্বকাপগামী স্কোয়াডে জায়গা করে নেওয়া ঈশান কিষাণের দিকেও থাকবে নজর ৷ তিলক বর্মার পরিবর্তে যিনি আজ তিনে ব্য়াটিং করবেন বলে নিশ্চিত করেছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার ৷ চোখ থাকবে অক্ষর-বরুণদের ঘূর্ণি কিংবা বুমরা-আর্শদীপদের গতির দিকেও ৷
🗣️🗣️ Ishan Kishan will play at no.3— BCCI (@BCCI) January 20, 2026
Captain @surya_14kumar on the inclusion of @ishankishan51 in #TeamIndia's Playing XI in the 1⃣st T20I against New Zealand. #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/sZ3AB7RKVH
কোথায়-কখন শুরু ম্য়াচ: ভারত বনাম নিউজিল্য়ান্ড পাঁচ ম্য়াচের সিরিজের প্রথমটি বুধবার অনুষ্ঠিত হবে নাগপুরের বিদর্ভ ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে ৷ সন্ধে 7টায় শুরু ম্য়াচ ৷
কোথায় দেখা যাবে ম্য়াচ: টেলিভিশনে টি-20 সিরিজের লাইভ সম্প্রচার দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ ডিডি স্পোর্টসেও অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারবেন ম্য়াচ ৷ পাশাপাশি লাইভ স্ট্রিমিং দেখা যাবে জিওহটস্টার অ্য়াপ ও ওয়েবসাইটে ৷
একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল (সহঅধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, শ্রেয়স আইয়ার (প্রথম তিন ম্য়াচ), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, ঈশান কিষাণ (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), জসপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী, আর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, রবি বিষ্ণোই ও রিঙ্কু সিং ৷