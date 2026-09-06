এশিয়া কাপে পাক 'বধ' হরমনপ্রীতদের, ভারতীয় স্পিনের সামনে নতজানু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীরা

এশিয়া কাপে পাক 'বধ' হরমনপ্রীতদের, ভারতীয় স্পিনের সামনে নতজানু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীরা
সাত রানে তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা শ্রী চরণি ৷ তিন উইকেট নেন আরেক ভারতীয় স্পিনার প্রেমা রাওয়াতও ৷
Published : September 6, 2026 at 12:55 AM IST
দুবাই, 6 সেপ্টেম্বর: গত ম্যাচে হংকং'কে বিরাট ব্যবধানে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল শেষ চার ৷ কিন্তু সেমির আগে রবিবার দুবাইয়ে মহিলা এশিয়া কাপে মর্যাদার ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছিল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ সাত উইকেটে মর্যাদার লড়াই জিতে সেমিফাইনালের প্রস্তুতি সারল হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷
টস জিতে দুবাইয়ে এদিন প্রথম ব্যাটিং'য়ের সিদ্ধান্ত নেন পাক অধিনায়িকা ফতিমা সানা ৷ ঘটনাচক্রে এটি ছিল পাকিস্তান মহিলা দলের 200তম আন্তর্জাতিক টি-20 ৷ কিন্তু মাইলস্টোন ছোঁয়ার দিনে ফতিমার সিদ্ধান্তকে ব্যুমেরাং করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন ভারতীয় স্পিনাররা ৷ প্রতীকা রাওয়াল লোপ্পা ক্যাচ ফেললেও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি পাক ওপেনার মুনিবা আলি ৷ স্টাম্পার-ব্যাটারকে 13 রানে ফিরিয়ে বিপক্ষ শিবিরে প্রথম ঝটকাটা দেন শেফালি বর্মা ৷ সর্বাধিক 14 রান করেন আরেক ওপেনার শাওয়াল জুলফিকর ৷
দুই ওপেনার ছাড়া ভারতীয় স্পিনারদের ঘূর্ণিতে আর দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছতে পারেননি কোনও পাক ব্যাটার ৷ বিনা উইকেটে 27 থেকে 18.1 ওভারে 55 রান গুটিয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক তিনটি করে উইকেট নেন শ্রী চরণি ও প্রেমা রাওয়াত ৷ এর মধ্যে সাত রান তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা প্রথমজন ৷ জোড়া উইকেট যায় দীপ্তি শর্মার ঝুলিতে ৷ টি-20'তে পাকিস্তানের এটিই সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ৷
Bowlers dominate as India cruise to victory over Pakistan in the Asia Cup 2026 💪— ICC (@ICC) September 5, 2026
📸: @ACCMedia1
📝: https://t.co/1qavRT9yQG pic.twitter.com/M3Khpvsl6i
সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমেও তিন উইকেট হারায় ভারতীয় দল ৷ 12 রানে আউট হন শেফালি ৷ তার মধ্যেই অবশ্য 3,000 আন্তর্জাতিক টি-20 রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন ভারতীয় ওপেনার ৷ লম্বা হয়নি গত ম্যাচে শতরানকারী স্মৃতি মন্ধনার (9 রান) ইনিংসও ৷ প্রতীকা রাওয়াল ফেরেন চার রানে ৷ 29 রানে তিন উইকেট হারানো ভারতকে জয় এনে দেন অধিনায়িকা হরমনপ্রীত ও অলরাউন্ডার দীপ্তি ৷
18 রানে অপরাজিত থাকেন হরমন ৷ 12 রানে নটআউট থেকে যান দীপ্তি ৷ 8.4 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 57 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারতীয় দল ৷ এই নিয়ে এশিয়া কাপে (টি-20 ফরম্যাটে) অষ্টম সাক্ষাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সপ্তম জয়টি ছিনিয়ে নিল তারা ৷ সবমিলিয়ে গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের সবক'টি জিতে শেষ চারে পা রাখল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ আগামী 10 সেপ্টেম্বর প্রথম সেমিফাইনাল খেলবে তারা ৷