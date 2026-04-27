অস্ট্রেলিয়াকে চূর্ণ করে থমাস কাপের শেষ আটে ভারত, লক্ষ্যরা জিতলেন 5-0 ব্যবধানে

অস্ট্রেলিয়াকে চূর্ণ করে থমাস কাপের শেষ আটে ভারত, লক্ষ্যরা জিতলেন 5-0 ব্যবধানে
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে বুধবার চিনের মুখোমুখি ভারতীয় দল ৷ যাদের কাছে হেরে গতবছর বিদায় নিয়েছিল তারা ৷
Published : April 27, 2026 at 6:46 PM IST
হর্সেন্স (ডেনমার্ক), 27 এপ্রিল: গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় টাই'য়ে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়াকে কোনওরকম সুযোগই দিলেন না ভারতীয় শাটলাররা ৷ একতরফা ম্য়াচে অজিদের 5-0 ব্যবধানে হারিয়ে থমাস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন লক্ষ্য সেন, আয়ুষ শেট্টিরা ৷
গত শুক্রবার কানাডার বিরুদ্ধে 4-1 ব্যবধানে জয় দিয়ে থমাস কাপে অভিযান শুরু হয়েছিল 2022-এর চ্য়াম্পিয়নদের ৷ দল জিতলেও কানাডা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সিঙ্গলসে হারতে হয়েছিল লক্ষ্যকে ৷ সেই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে এদিন স্ট্রেট গেমে অজি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারালেন প্যারিস অলিম্পিক্সের চতুর্থ স্থানাধিকারী ৷
ভারতের পাশাপাশি গ্রুপ-এ থেকে শেষ আট নিশ্চিত করেছে চিন ৷ তবে গ্রুপ শীর্ষে শেষ করবে কারা ? তা নিশ্চিত করবে দু'দলের মধ্যে টাইয়ের ফলাফল ৷ আগামী 29 এপ্রিল চিনের মুখোমুখি হবে ভারত ৷ তার আগে এদিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয় দিয়ে সূচনা করেন লক্ষ্যই ৷ এফরাইম সামকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন আলমোরার শাটলার ৷ লক্ষ্যর পক্ষে ফলাফল 21-14, 21-16 ৷
লক্ষ্যর পর ভারতকে কোয়ার্টার ফাইনালের দিকে এগিয়ে দেন আয়ুষ শেট্টি ৷ এশিয়া ব্যাডমিন্টন চ্য়াম্পিয়নশিপ থেকে দুরন্ত ছন্দে থাকা আয়ুষ কানাডার বিরুদ্ধেও সিঙ্গলসে জয় পেয়েছিলেন ৷ আর এদিন তাঁর সামনে খড়কুটো অজি প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রে ধন্দ ৷ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ীর পক্ষে ম্য়াচের ফলাফল 21-8, 21-6 ৷
🇮🇳India 5 - 0 Australia🇦🇺— BAI Media (@BAI_Media) April 27, 2026
A Total Shutout 🔥
Absolute clinical precision from the Indian contingent in Round 2 of the Thomas Cup Finals 2026. Five matches played, five matches won, all in straight games 💯
লক্ষ্য-আয়ুষের হাত ধরে 2-0 এগিয়ে যাওয়া ভারতকে এরপর কোয়ার্টারে তোলে সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি জুটি ৷ বিশ্বের চার নম্বর জুটি অজি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয় তুলে নেয় 21-14, 21-16 ব্যবধানে ৷ প্রথম তিন ম্য়াচের সঙ্গে টাই জিতে নেওয়ায় শেষ ম্য়াচদু'টি কার্যত নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়ায় ৷ তবু রাশ আলগা করেননি ভারতীয় শাটলাররা ৷
পঞ্চম ম্য়াচে এইচ.এস. প্রণয় সিঙ্গলসে স্ট্রেটে গেমে জয় ছিনিয়ে নেন ৷ প্রসঙ্গত গত ম্য়াচের দলে এদিন এই একটিই পরিবর্তন করে ভারতীয় দল ৷ কিদাম্বি শ্রীকান্তের পরিবর্তে আসেন প্রণয় ৷ ঋষি ভূপতির বিরুদ্ধে 21-11, 21-17 ব্যবধানে জয় তুলে নেন বিশ্বের 35 নম্বর ৷ শেষ ম্য়াচে হরিহরণ আমসাকরুণান ও এম.আর. অর্জুনের ডাবলস জুটিও স্ট্রেট গেমে হারায় অজি প্রতিপক্ষকে ৷ তাঁরা জেতেন 21-12, 21-10 ব্যবধানে ৷
আগামী বুধবার চিনের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে নামার আগে টানা দু'টি জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস জোগাবে ভারতীয় দলকে ৷ উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক সফল দল চিন ৷ 11 বারের খেতাবজয়ীদের বিরুদ্ধে গতবছর শেষ আটে হেরে ছুটি হয়ে গিয়েছিল ভারতের ৷