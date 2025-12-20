সূর্যই 'কুমার', বাদ গিল; টি-20 বিশ্বকাপের দলে একাধিক চমক !
মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদবকে পাশে নিয়ে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত 15 জনের দল ঘোষণা করেন মুখ্য জাতীয় নির্বাচক অজিত আগরকর ৷
Published : December 20, 2025 at 2:20 PM IST
মুম্বই, 20 ডিসেম্বর: 2026 টি-20 বিশ্বকাপের ভারতীয় দলে নয়া চমক ! বিশ্বকাপের 15 জনের দলে জায়গা হল না ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন শুভমন গিলের ৷ তবে অপ্রত্যাশিতভাবেই দলে এলেন উইকেটকিপার ব্যাটার ঈশান কিষাণ ও রিঙ্কু সিং ৷ শনিবার মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে বিশ্বকাপের জনের দল বেছে নেন জাতীয় নির্বাচকরা ৷ তারপর অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে পাশে নিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেন মুখ্য জাতীয় নির্বাচক অজিত আগরকর ৷
বিশ্বকাপে একই গ্রুপে রয়েছে দুই চিরপ্রতিন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান ৷ 15 ফেব্রুয়ারি, কলম্বোয় ভারত-পাক মহারণ ৷ 2026 টি-20 বিশ্বকাপ শুরু হবে 7 ফেব্রুয়ারি ৷ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় মোট 8টি ভেন্যুতে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি হবে ৷ ফাইনাল 8 মার্চ, আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ৷ সেমিফাইনালের একটি হবে কলকাতা অথবা কলম্বোয় এবং অপরটি মুম্বইয়ে ৷ পাকিস্তান শেষ চারে উঠলে 4 মার্চ প্রথম সেমিফাইনালটি কলম্বোয় ৷ না-হলে প্রথম সেমিফাইনাল হবে ইডেনে ৷ দশম টি-20 বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে 20টি দল ৷ বিশ্বকাপ শুরুর আগে ভারতের এই দলই ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 5 ম্যাচের টি-20 সিরিজ খেলবে ৷
The same squad will play the @IDFCFIRSTBank 5-match T20I series against New Zealand in January.#TeamIndia | #INDvNZ https://t.co/o94Vdqo8j5— BCCI (@BCCI) December 20, 2025
গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে 7 ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে ৷ প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ টিম ইন্ডিয়ার পরের ম্যাচ নামিবিয়ার বিরুদ্ধে 12 ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ৷ এর পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্যাচ খেলতে দ্বীপরাষ্ট্রে পাড়ি দেবে 'মেন ইন ব্লু' ৷ কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ভারত-পাক মহারণ, 15 ফেব্রুয়ারি ৷ এরপর দেশে ফিরে আসবে ভারতীয় দল ৷ 18 ফেব্রুয়ারি, আমেদাবাদে সূর্যকুমারদের প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস ৷
📸— BCCI (@BCCI) December 20, 2025
The Selection Committee Meeting for #TeamIndia's squad announcement for the upcoming ICC Men’s T20 World Cup is underway at the BCCI headquarters. 🙌#MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/YFWgAoIB8F
আগেই রোহিত শর্মাকে 2026 টি-20 বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করেছে আইসিসি ৷ গত মাসে মুম্বইয়ে টি-20 বিশ্বকাপের সূচি ও ভেন্যু নির্ধারণের পাশাপাশি টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর বেছে নেওয়া হয় ৷ রোহিতের নেতৃত্বে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে 2024 টি-20 বিশ্বকাপ জেতে ভারত ৷ 2007 সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির পর রোহিতের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপ জেতে 'মেন ইন ব্লু' ৷ দেশকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেই আন্তর্জাতিক টি-20 থেকে অবসর নেন 'হিটম্যান' ৷ 2026 বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার ৷ শুক্রবারই সূর্যের নেতৃত্বে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-20 সিরিজ (3-1) জিতেছে ভারত ৷
টি-20 বিশ্বকাপে 15 জনের ভারতের দল: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, ঈশান কিষাণ (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), যশপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিংহ, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দর ও রিঙ্কু সিং ৷