জিতলেন সিন্ধু, উবের কাপ অভিযানের শুরুতে তবু হারল ভারত
আয়োজক ডেনমার্কের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের সূচনায় 2-3 ব্য়বধানে হারল মেয়েরা ৷ সিন্ধু জিতলেও সিঙ্গলসে হারলেন উন্নতি, তন্বীরা ৷
Published : April 25, 2026 at 11:25 AM IST
হর্সেন্স (ডেনমার্ক), 25 এপ্রিল: ছেলেরা জিতে থমাস কাপ অভিযান শুরু করলেও ডেনমার্কের মাটিতে উবের কাপের শুরুটা ভালো হল না মেয়েদের ৷ মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় গ্রুপ-এ'র প্রথম টাইয়ে আয়োজক ডেনমার্কের কাছে হারল ভারত ৷ পিভি সিন্ধুর জয় সত্ত্বেও 2014 ও 2016-র ব্রোঞ্জজয়ীরা হারল 2-3 ব্যবধানে ৷
ডেনমার্কের হর্সেন্স শহরে শুক্রবার উবের কাপের শুরুটা ভালোই করেছিলেন সিন্ধু ৷ বিশ্বের 21 নম্বর লিনে ক্রিস্টোফারসেনকে হারিয়ে ভারতকে লিড এনে দেন জোড়া অলিম্পিক্স পদকজয়ী ৷ প্রথম গেমে ড্য়ানিশ প্রতিদ্বন্দ্বীকে 21-13 ব্যবধানে হারালেও দ্বিতীয় গেম জিতে সমতায় ফেরেন ক্রিস্টোফারসেন ৷ তবে নির্ণায়ক গেমটি 21-17 ব্যবধানে ফের জিতে দলকে 1-0 ব্য়বধানে এগিয়ে দেন সিন্ধু ৷
কিন্তু লিনে জায়ের্সফেল্ডটের কাছে টাইয়ের দ্বিতীয় ম্য়াচ হেরে যান উন্নতি হুডা ৷ সমতা ফেরায় ডেনমার্ক ৷ দ্বিতীয় গেমে তুল্যমূল্য লড়াই দিলেও স্ট্রেট গেমেই হেরে যান ভারতীয় শাটলার ৷ উন্নতির বিপক্ষে ফলাফল 12-21, 23-25 ৷ এরপর ডাবলস দ্বৈরথে প্রিয়া কোনজেংবাম ও শ্রুতি মিশ্রর কাছে সুযোগ ছিল ভারতকে ফের এগিয়ে দেওয়ার ৷ কিন্তু ডাবলস জুটির হারে 1-2 ব্য়বধানে পিছিয়ে পড়ে ভারত ৷
এমন সময় তন্বী শর্মার কাঁধে ছিল টাইয়ে সমতা ফেরানোর গুরুদায়িত্ব ৷ অ্যামালি স্কালজকে প্রথম গেমে হারালেও ব়্য়াংকিংয়ে পিছিয়ে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে টানা দু'টি গেম হেরে ম্য়াচ হারেন বিশ্বের 35 নম্বর তন্বী ৷ তিনি হারেন 21-19, 16-21, 16-21 গেমে ৷ তন্বীর পরাজয়ে 1-3 ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে উবের কাপ ওপেনারে হার নিশ্চিত হয় ভারতীয় দলের ৷
Team India put up a spectacular fight in their Uber Cup opener against Denmark, lets comeback stronger in next round. 🏸
টাইয়ের শেষ ম্য়াচে ডাবলসে নেমেছিলেন তানিশা ক্র্যাস্টো ও পিভি সিন্ধু ৷ যা ছিল স্রেফ নিয়মরক্ষার ৷ প্রথম গেম হারলেও ড্যানিশ প্রতিপক্ষের থেকে দ্বিতীয় গেমের মাঝপথে ওয়াকওভার পেয়ে যায় ভারতীয় জুটি ৷ ফলে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ভারতের হারের ব্যবধান কমে হয় 2-3 ৷
মেয়েদের উবের অভিযান শুরুর আগে থমাস কাপের শুরুতে কানাডাকে 4-1 ব্য়াবধানে হারায় ভারতীয় দল ৷ শুরুতে লক্ষ্য সেন হারলেও ডাবলসে সাত্বিক-চিরাগ ও সিঙ্গলসে আয়ুষ শেট্টি জিতে ভারতকে এগিয়ে দেন ৷ টাইয়ের চতুর্থ গেমে হরিহরণ আমসাকরুণান ও এম আর অর্জুন জুটি কানাডা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্ট্রেট গেমে জিততেই জয় নিশ্চিত হয় 2022-এর চ্যাম্পিয়নদের ৷ শেষ ম্য়াচে সিঙ্গলসে জয় ছিনিয়ে নেন কিদাম্বি শ্রীকান্তও ৷