টালমাটাল ভারতীয় ফুটবলে টাটকা বাতাস, ইরানকে হারিয়ে এশিয়ান কাপে যুব দল

টালমাটাল ভারতীয় ফুটবলে টাটকা বাতাস, ইরানকে হারিয়ে এশিয়ান কাপে যুব দল
এশিয়ান ফুটবলের পাওয়ার-হাউজ ইরানকে 2-1 গোলে হারিয়ে মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করল দেশের যুব দল ৷
Published : December 1, 2025 at 10:41 AM IST
আমেদাবাদ, 1 ডিসেম্বর: সিনিয়র দল না-পারলেও করে দেখালেন যুব ফুটবলাররা ৷ আগামী বছর এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করল অনূর্ধ্ব-17 ভারতীয় দল ৷ আমেদাবাদে রবিবার ইরানকে 2-1 গোলে হারিয়ে মূলপর্বে পৌঁছে গেল দেশের যুব দল ৷ যা আগামী বছর অনুষ্ঠিত হবে সৌদি আরবে ৷ সিনিয়র দলের অধঃপতন, দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ নিয়ে জটিলতার মাঝে এই ঘটনা যেন ভারতীয় ফুটবলে মুক্ত বাতাস ৷
তিন ম্য়াচে সাত পয়েন্ট নিয়ে পরিষ্কার ফেভারিট হিসেবেই এদিন ম্য়াচে নেমেছিল শক্তিশালী ইরান ৷ অন্যদিকে তিন ম্য়াচে চার পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতের সামনে জয় ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা ছিল না ৷ সেই 'ডু অর ডাই' ম্য়াচে পিছিয়ে পড়ে জয় দশমবারের জন্য (টানা চতুর্থবার) মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার মূলপর্বে পৌঁছে দিল দেশের যুব দলকে ৷ এদিন ভারতের হয়ে গোলদু'টি করেন দাল্লালমুয়োঁ গাংতে এবং গুনলেইবা ওয়াংখেইরাকপাম ৷
এদিন শুরুতে ম্য়াচের কব্জা ছিল ইরান ফুটবলারদের পায়ে ৷ প্রথম থেকে ভারতীয় রক্ষণে চাপ বাড়াতে থাকে তাঁরা ৷ ফলস্বরূপ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দুর্গ অক্ষত রাখতে হয় ভারতীয় গোলরক্ষক রাজরূপ সরকারকে ৷ তবে 19 মিনিটে বিপক্ষ রক্ষণের ফাঁক খুঁজে ডেডলক ভাঙে ইরান ৷ ভারতীয় রক্ষণ ভুল করে বসলে তা কাজে লাগিয়ে ইরানের পক্ষে 1-0 করেন আমিরেজা ভালিপুর ৷ গোল হজম করে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দলের কাজটা আরও কঠিন হয়ে যায় ৷
Against all odds, our #BlueColts rise! 💙— Indian Football (@IndianFootball) November 30, 2025
𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 #𝗔𝗙𝗖𝗨𝟭𝟳 𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗖𝘂𝗽 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝟭𝟬𝘁𝗵 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗶𝗻 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 🇮🇳#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/TOaR0N9JSX
তবে হাল ছাড়তে রাজি ছিল না দেশের যুবরা ৷ পিছিয়ে পড়ে এশিয়া ফুটবলের পাওয়ার-হাউস ইরানকে প্রতি-আক্রমণ ছুড়ে দেয় তারা ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময় ফল মেলে হাতেনাতে ৷ ভারতীয় দল পেনাল্টি আদায় করে নিলে স্পটকিক থেকে 1-1 করেন গাংতে ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দ্বিতীয় গোল তুলে নেয় 'ব্লু টাইগার্স' ৷ 52 মিনিটে গুনলেইবার জয়সূচক গোলে সাত পয়েন্ট সংগ্রহ করে মূলপর্ব নিশ্চিত করে ভারত ৷ এক্ষেত্রে ইরান রক্ষণে ভুলের সুযোগ কাজে লাগায় ভারত ৷ আমিরমাহান আফরুজিয়ানি একটি সহজ বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে অরক্ষিত গুনলেইবা ওয়াংখেইরাকপাম সেই বল ধরে বিপক্ষ গোলরক্ষককে পরাস্ত করে 2-1 করেন ৷
Bringing the energy back to the team hotel! 😎🕺🏻#AFCU17 #BlueColts #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/HE7i27jivy— Indian Football (@IndianFootball) November 30, 2025
পিছিয়ে পড়ে তাগিদ আরও বাড়ে ইরানের ৷ তবে ভারতীয় রক্ষণের দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই মূলপর্বে পৌঁছে দেয় তাঁদের ৷ 64 মিনিটে বিপক্ষের একটি ফ্রি-কিক দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় বাঁচান ভারতীয় গোলরক্ষক রাজরূপ ৷ যা ভারতকে পৌঁছে দেয় মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার মূলপর্বে ৷ পয়েন্টের নিরিখে ইরানের সঙ্গে একই মেরুতে থাকলেও মুখোমুখি সাক্ষাতে বাজিমাতের কারণে এশিয়ান কাপ নিশ্চিত করে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ছেলেরা ৷