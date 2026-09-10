পাকিস্তানকে 19 গোল, জুনিয়র এশিয়া কাপের সেমিতে দেশের মহিলা হকি দল

পাকিস্তানকে 19 গোল, জুনিয়র এশিয়া কাপের সেমিতে দেশের মহিলা হকি দল
ভারতের হয়ে হ্যাটট্রিক পূজা মালিকের ৷ স্কোরশিটে নাম তুললেন 13 জন ৷
Published : September 10, 2026 at 7:33 PM IST
মোকি (চিন), 10 সেপ্টেম্বর: পুরুষ দল হতাশ করলেও দিনকয়েক আগে হকি বিশ্বকাপে পাঁচ দশকের সেরা ফলাফল উপহার দিয়েছে দেশের মেয়েরা ৷ জার্মানিকে হারিয়ে পঞ্চমস্থান অধিকার করেছে ভারতের প্রমিলা ব্রিগেড ৷ বিশ্বকাপের পর জুনিয়র এশিয়া কাপেও দেশের মেয়েদের দাপট অব্যাহত ৷ যে দাপট শেষ আটে হাড়ে-হাড়ে টের পেল পাকিস্তান ৷ চিনের মাটিতে জুনিয়র এশিয়া কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের 19-0 গোলে হারাল দেশের মেয়েরা ৷ একইসঙ্গে সেমিফাইনালে পা রাখল তারা ৷
কোয়ার্টার ফাইনালে বৃহস্পতিবার স্কোরশিটে নাম তুললেন ভারতের 13 জন প্লেয়ার ৷ এদের মধ্যে হ্যাটট্রিক এল পূজা মালিকের স্টিক থেকে ৷ দু'টি করে গোল করলেন রোশনি আইন্দ, সানিকা চন্দ্রকান্ত মানে, মধু সিদার এবং সুপ্রিয়া ৷ এছাড়া একটি করে গোল পূজা সাহু, তনুশ্রী দীনেশ কাড়ু, সুখবীর কৌর, গীতা যাদব, তনুজা টোপো, পূর্ণিমা যাদব, কৃষ্ণা শর্মা এবং বিনিমা ধান ৷
সাত মিনিটে ভারতের হয়ে এদিন স্কোরশিটে প্রথম নাম তোলেন পূজা সাহু ৷ এরপর নিয়মিত ব্যবধানে গোল করা শুরু করে ভারতের মেয়েরা ৷ প্রথম কোয়ার্টারেই পাঁচ গোলে এগিয়ে যায় তারা ৷ একে একে স্কোরশিটে নাম তোলেন রোশনি, তনুশ্রী, সুখবীর এবং সানিকা ৷ এরপর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে হয় আরও পাঁচ গোল ৷ অর্থাৎ, প্রথমার্ধেই 10 গোলে এগিয়ে গিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলে ভারতের মেয়েরা ৷
𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗣𝗨𝗧𝗦 𝗢𝗡 𝗔 𝗦𝗛𝗢𝗪 𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗔𝗖𝗛 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 10, 2026
An emphatic 19-0 win over Pakistan sends the Indian Junior Women’s Team into the last four of the AHF Junior Asia Cup 2026! 🏑💥
The road to the title continues! 🏆🇮🇳
We will face the… pic.twitter.com/rNTaETJr09
দ্বিতীয়ার্ধে ভারত করে আরও ন'টি গোল ৷ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে প্রথম গোলের পর অন্তিম কোয়ার্টারে দু'মিনিটের ব্যবধানে গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন পূজা মালিক ৷ এছাড়াও অন্তিম কোয়ার্টারে গোল করেন সুপ্রিয়া, কৃষ্ণা, বিনিমা ৷ একেবারে শেষ মিনিটে পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন রোশনি ৷ খেতাব জয়ের হ্য়াটট্রিক থেকে আর মাত্র দু'টি জয় দূরে ভারতীয় দল ৷ শেষ চারে তারা মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়া বনাম মালয়েশিয়ার মধ্যে বিজয়ী দেশের ৷