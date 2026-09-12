কোরিয়াকে পাঁচ গোল, যুব হকি এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের মেয়েরাও

কোরিয়াকে পাঁচ গোল, যুব হকি এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের মেয়েরাও
মালয়েশিয়াকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছেছে দেশের ছেলেরাও ৷ শেষ চারে 3-1 গোলে জয় পেয়েছে তারা ৷
Published : September 12, 2026 at 1:59 PM IST
মোকি (চিন), 12 সেপ্টেম্বর: এমনিতে প্রতিযোগিতার গত দু'বারের চ্য়াম্পিয়ন তারা ৷ তাছাড়া পাকিস্তানকে কোয়ার্টার ফাইনালে 19-0 গোলে হারানোয় সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ফেভারিট হিসেবেই নেমেছিল তারা ৷ আর ফেভারিট তকমায় সিলমোহর দিয়ে একপেশে জয়ে টানা তৃতীয়বার জুনিয়র হকি এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌঁছল ভারতের মেয়েরা ৷
সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে এদিন 5-1 গোলে হারাল ভারতের মেয়েরা ৷ মালয়েশিয়াকে 3-1 গোলে হারিয়ে শুক্রবার ফাইনালে পৌঁছেছে ছেলেরাও ৷ এবার খেতাবি লড়াইয়ে পা রাখল মেয়েরাও ৷ অর্থাৎ জুনিয়র হকি এশিয়া কাপে ভারতের হাতে জোড়া খেতাব ওঠার সম্ভাবনা ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো মেয়েদের মতো ছেলেরাও গত দু'বারের চ্য়াম্পিয়ন ৷ অর্থাৎ, খেতাবজয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্য দেশের দুই যুব দল ৷
হ্যাটট্রিক করে সেমিফাইনালে এদিন ভারতের জয়ের নায়ক সুপ্রিয়া ৷ এছাড়া বাকি গোলদু'টি করেন মধু সিদার ও সুখবীর কৌর ৷ 13 মিনিটে ভারতের হয়ে এদিন স্কোরশিট ওপেন করেন মধু ৷ এরপর যথাক্রমে 17 মিনিট ও 21 মিনিটে গোল করে ভারতকে প্রথমার্ধে 3-0 গোলে এগিয়ে দেন সুপ্রিয়া ও সুখবীর ৷ এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সুপ্রিয়ার দ্বিতীয় গোলে ফাইনাল কার্যত নিশ্চিত করে ফেলে তারা ৷
𝗪𝗘’𝗥𝗘 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 12, 2026
Led by Supriya's hat-trick, a dominating 5-1 win over South Korea takes the Indian Junior Women’s Team into the final of the AHF Junior Asia Cup 2026! 🔥🏑
India will face the winner of Semi-Final 2 between China and Japan in the title… pic.twitter.com/pJfBTdzl7z
41 মিনিটে জিয়ং জুরি'র গোলে ব্যবধান কমায় তিনবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া ৷ কিন্তু তা কোনওভাবেই ম্য়াচে ফেরাতে পারেনি তাদের ৷ বরং ম্য়াচ শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে বিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন সুপ্রিয়া ৷ সেইসঙ্গে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, 2023 সালে ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েই প্রথমবারের জন্য খেতাব জিতেছিল ভারতের মেয়েরা ৷ চলতি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে কোরিয়াকে 4-1 গোলে হারিয়েছিল ভারত ৷ চার ম্য়াচে তিনটি জয় ও একটি ড্র'য়ে 10 পয়েন্ট নিয়ে শেষ আটে পৌঁছেছিল তারা ৷ এরপর কোয়ার্টারে পাকিস্তানকে 19 গোলে দুরমুশ করে ভারতের মেয়েরা ৷
ছেলেদের সেমিফাইনালে শুক্রবার মালয়েশিয়াকে 3-1 গোলে হারিয়েছে ভারত ৷ জোড়া গোল করেছেন অধিনায়ক আনমোল এক্কা ৷ একটি গোল সুখবিন্দরের ৷ ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে ছেলেরা ৷ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শুক্রবার পাকিস্তানকে 4-1 গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া ৷