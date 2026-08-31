নজিরে মন্ধনা-দীপ্তি, বিরাট জয়ে এশিয়া কাপ শুরু ভারতীয় মহিলা দলের

নজিরে মন্ধনা-দীপ্তি, বিরাট জয়ে এশিয়া কাপ শুরু ভারতীয় মহিলা দলের
64 রান করে ম্যাচের সেরা ভারতীয় ওপেনার শেফালি বর্মা ৷ তিন উইকেট অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মার ৷
Published : August 31, 2026 at 10:06 AM IST
দুবাই, 31 অগস্ট: ব্যাট হাতে তাঁর ইনিংস লম্বা না-হলেও রবিবার এশিয়া কাপের প্রথম ম্য়াচে বড়সড় নজিরে নাম তুললেন স্মৃতি মন্ধনা ৷ মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার শুরুতেই নিউজিল্যান্ড কিংবদন্তি সুজি বেটস'কে ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের (মহিলা) দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের মালকিন হলেন ভারতীয় ওপেনার ৷ পাশাপাশি টি-20 ক্রিকেটের সর্বাধিক উইকেট শিকারি হয়ে গেলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা ৷ দুই ক্রিকেটারের নজিরের দিনে দুর্বল থাইল্যান্ড'কে 94 রানে হারিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু হল 'উইমেন ইন ব্লু'র ৷
প্রথম ব্যাট করে এদিন দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নয় উইকেট হারিয়ে 159 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ জবাবে মাত্র 65 রানে গুটিয়ে যায় থাইল্য়ান্ডের ইনিংস ৷ সুজি বেটস'কে টপকে যেতে এদিন মাত্র চার রান প্রয়োজন ছিল মন্ধনার ৷ ইনিংসের দ্বিতীয় বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে কিউয়ি তারকার 10,740 আন্তর্জাতিক রানের নজির টপকে যান স্মৃতি ৷ তবে লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ 10 বলে মাত্র 19 রানে ফেরেন ভারতীয় ওপেনার ৷ টি-20 অভিষেকে 18 বলে 22 রান করে ফেরেন প্রতীকা রাওয়াল ৷
ভারতীয় দলের একমাত্র সফল ব্য়াটার ওপেনিং'য়ে মন্ধনার সঙ্গী শেফালি ৷ আটটি চার, তিনটি ছয়ে 36 বলে ঝোড়ো 64 রানের ইনিংস খেলেন এই মারকুটে ব্য়াটার ৷ ম্য়াচের সেরা তিনিই ৷ মিডল-অর্ডারের ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁর ব্যাটেই ভদ্রস্থ স্কোর করে ভারতীয় দল ৷ অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ফেরেন পাঁচ রানে ৷ স্টাম্পার-ব্যাটার রিচা ঘোষ শূন্য ৷ শেষদিকে ক্রান্তি গৌড়ের আট বলে অপরাজিত 15 রান দেড়শোর গণ্ডি পার করতে সাহায্য করে ৷ থাইল্যান্ডের হয়ে সর্বাধিক তিন উইকেট সুলীপর্ন লাওমি ৷
India have started the #AsiaCup campaign with a big 94-run victory over Thailand.— BCCI Women (@BCCIWomen) August 30, 2026
Details - https://t.co/Tgf2CJnHta #INDvTHAI pic.twitter.com/5NS69LKTVh
রান তাড়া করতে নেমে চরম ব্য়াটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়ে থাইল্যান্ড ৷ নন্দনী শর্মা, শ্রী চরণি, দীপ্তি শর্মা'দের দাপটে মাত্র একজন ব্যাটার দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছন ৷ থাইল্যান্ডের 65 রানের মধ্যে উইকেটরক্ষক-ব্যাটার নান্নাপত কঞ্চারোয়েঙ্কাই একাই করেন 41 রান ৷ 16.1 ওভারে 65 রানে শেষ হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটির ইনিংস ৷ মাত্র 1.1 ওভারে হাত ঘুরিয়ে তিন উইকেট তুলে নেন দীপ্তি ৷ নবম ওভারে নান্নাপত চাইহান'কে ফিরিয়ে তৃতীয় উইকেট ঝুলিতে পুরে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নজির নাম লেখান ভারতীয় অলরাউন্ডার ৷
1⃣7⃣1⃣* and counting!— BCCI Women (@BCCIWomen) August 30, 2026
An incredible feat in her 150th T20I 🫡
Congratulations, Deepti Sharma 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/Tgf2CJnHta#TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvTHAI pic.twitter.com/8B8BCvkHww
থাইল্য়ান্ডেরই অধিনায়িকা থিপাতচা পুত্থাওং'য়ের 170টি উইকেটের নজির টপকে আন্তর্জাতিক টি-20'তে সর্বাধিক 171টি উইকেট সংগ্রহ করে নেন তিনি ৷ তাও আবার 150তম ম্যাচে ৷ সবমিলিয়ে ব্য়াটিং-অর্ডারের ব্যর্থতা সত্ত্বেও প্রথম ম্য়াচে 94 রানে জয় টুর্নামেন্টের বাকি পর্বে আরও আত্মবিশ্বাসী করবে হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷ আগামী 3 সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে হংকং'য়ের বিরুদ্ধে নামবে ভারত ৷ গ্রুপের শেষ ম্য়াচে আগামী 5 সেপ্টেম্বর 'উইমেন ইন ব্লু'র প্রতিপক্ষ পাকিস্তান ৷