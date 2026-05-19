ETV Bharat / sports

আফগান সিরিজে ভারতীয় দলে একগুচ্ছ নতুন মুখ, বিশ্রামে বুমরা; পদ খোয়ালেন পন্থ

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট দলে ঋষভ পন্থকে সরিয়ে সহ-অধিনায়ক করা হল লোকেশ রাহুলকে ৷ ওয়ান ডে দলে ফিরলেন কোহলি ও রোহিত ৷

Jasprit Bumrah Rested
আফগান সিরিজে বিশ্রামে বুমরা (ফাইল চিত্র, আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বই, 19 মে: আইপিএলের পরই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টের পাশাপাশি ঘরের মাঠে ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে ভারত ৷ মঙ্গলবার তার দল বেছে নিল জাতীয় নির্বাচক কমিটি ৷ 6 জুন থেকে শুরু হওয়া আফগান সিরিজে টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন শুভমন গিল ৷ বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে জশপ্রীত বুমরা ও রবীন্দ্র জাদেজাকে ৷ তবে ওয়ান ডে দলে ফিরেছেন দুই প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা ৷ এছাড়াও দলে সুযোগ পেয়েছেন গুরনুর ব্রার, সাই সুদর্শন এবং নীতীশ কুমার রেড্ডি।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে ঋষভ পন্থকে সরিয়ে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে লোকেশ রাহুলকে। সহ-অধিনায়কত্ব হারালেও উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে দলে রয়েছেন পন্থ ৷ তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের দল বেছে নিয়েছেন অজিত আগরকরের নেতৃত্বধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি ৷ পেস আক্রমণে দলকে নেতৃত্ব দেবেন মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। স্পিন বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব ও মানব সুথার।

রাজস্থানের এই বাঁ-হাতি স্পিনার মানব সুথারের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল 2022 সালে ৷ এখনও পর্যন্ত 52টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে 129টি উইকেট রয়েছে মানবের ঝুলিতে ৷ আর পঞ্জাবের পেসার গুরনুর ব্রারেরও প্রথম শ্রেণির অভিষেক হয় 2022 সালে ৷

ফিটনেস নিয়ে সমস্যা থাকলেও 15 জনের দলে রাখা হয়েছে রোহিত শর্মা এবং হার্দিক পান্ডিয়াকে ৷ টি-20 বিশ্বকাপে সাফল্যের পুরস্কার হিসেবে ওয়ান ডে দলে ফিরলেন ঈশান কিশান ৷ প্রায় তিন বছর পর ভারতীয় ওয়ান ডে দলে সুযোগ পেলেন ঈশান ৷ তবে প্রথমবার ওয়ান ডে দলে ডাক পেয়েছেন তিন ক্রিকেটার। তাঁরা হলেন প্রিন্স যাদব, গুরনুর ব্রার এবং হর্ষ দুবে। ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএলের পারফরম্যান্সের নিরিখে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন এই তরুণ।

ভারত-আফগানিস্তান একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি হবে 6-10 জুন চণ্ডীগড়ে ৷ আর তিন ওয়ান ডে সিরিজের ম্যাচগুলি হবে, যথাক্রমে 14 জুন ধরমশালা, 17 জুন লখনউ এবং 20 জুন চেন্নাইয়ে ৷

টেস্ট দল: শুভমন গিল (অধিনায়ক), কেএল রাহুল (সহ-অধিনায়াক), যশস্বী জসওয়াল, সাই সুদর্শন, ঋষভ পন্থ, দেবদত্ত পাড়িক্কল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, মানব সুথার ও ধ্রুব জুরেল ৷

ওয়ান ডে দল: শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ার (সহ-অধিনায়ক), লোকেশ রাহুল, ঈশান কিশান, হার্দিক পান্ডিয়া, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিংহ, প্রিন্স যাদব, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, গুরনুর ব্রার ও হর্ষ দুবে।

TAGGED:

JASPRIT BUMRAH RESTED
FOUR PLAYERS EARN MAIDEN CALL
ভারত ও আফগান সিরিজ
PANT LOSES TEST VICE CAPTAINCY
INDIA SQUAD FOR AFGHANISTAN SERIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.