ইডেন টেস্টে দু'দিনে 26 উইকেটের পতন, ঘূর্ণি পিচে 'প্রোটিয়া বধে'র গন্ধ পাচ্ছে ভারত

ইডেন টেস্টে দু'দিনে 26 উইকেটের পতন, ঘূর্ণি পিচে 'প্রোটিয়া বধে'র গন্ধ পাচ্ছে ভারত
6 বছর আগে পিঙ্ক বল টেস্টের পরে ইডেনে ফের পাঁচদিনের ক্রিকেট । সেবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আড়াই দিনেরও কম সময়ে টেস্ট জিতেছিল ভারত ।
কলকাতা, 15 নভেম্বর: প্রথম দু'দিনে দু'দলের মোট 26 উইকেটের পতন। দ্বিতীয় দিনে মোট তিনটি সেশনে ভারতীয় দলের 9টি উইকেট এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 7 উইকেট পড়ল । উইকেট পতনের এই ধারাবাহিক প্রদর্শনীতে কাঠগড়ায় ইডেনের 'বাইশ গজ'। দ্বিতীয় ইনিংসে বল হাতে ভেলকি রবীন্দ্র জাদেজার ৷
স্পিনাররা অবশ্যই সুবিধা পাচ্ছেন। তবে ধুলো ভরা ঘূর্ণি পিচ নয় ৷ এই বাইশ গজ শুষ্ক এবং ধীরে ধীরে স্পিনারদের সহায়ক হয়ে উঠেছে । প্রথম দিনে বুমরার বিস্ফোরক বোলিং দক্ষিণ আফ্রিকাকে শেষ করে দিয়েছিল । ভারতীয় ব্যাটিংকে ভাঙে প্রোটিয়া পেস এবং স্পিনের যৌথ প্রচেষ্টা। 30 রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে ।
সৌজন্যে ভারতীয় স্পিনাররা। যার নেতৃত্বে রবীন্দ্র জাদেজা । প্রথম ইনিংসে ভারতীয় বোলিংয়ের চুম্বক যদি হন বুমরা, তাহলে দ্বিতীয় ইনিংসে জাদেজা । 29 রানে 4 উইকেট নিয়েছেন । বাকি 3টির মধ্যে কুলদীপ দু'টি এবং একটি অক্ষর প্যাটেলের । দক্ষিণ আফ্রিকা 30 রানের লক্ষণরেখা টপকে এখন 7 উইকেটে 93 । অর্থাৎ 63 রানে এগিয়ে প্রোটিয়ারা । অপরাজিত অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা (29) এবং কেভিন বশ (1)। ইডেনের পিচে বল ঘুরছে । তৃতীয় দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা কিছু রান যোগ করলে হারমার এবং কেশব মহারাজকে সামলাতে সমস্যা হতে পারে ভারতীয় ব্যাটারদের । তবে রবিবাসরীয় ইডেনে ভারতীয় বোলারার প্রোটিয়াদের শেষ তিন উইকেট দ্রুত তুলে নিতে পারলে আড়াই দিনেই ম্যাচের ভবলীলা সাঙ্গ হবে ৷
6 বছর আগে পিঙ্ক বল টেস্টের পরে ইডেনে ফের পাঁচদিনের ক্রিকেট । সেবার বাংলাদেশ মাত্র আড়াইদিনের কম সময়ে ম্যাচ হেরেছিল । এবারও হয়তো একই রকম পরিণতি হতে পারে এই টেস্টের । পিচ নিয়ে সরব ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির । কাঠগড়ায় হয়তো ওঠানো হবে কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়কে । ঘূর্ণি পিচে ভারতীয় শিবির থেকেই তোলা হয়েছি ল। তবে বলতেই হবে এই পিচে উইকেট পতনের অন্যতম কারণ ব্যাটারদের দক্ষতার অভাব ৷