আমেদাবাদকে আয়োজক বাছল এক্সিকিউটিভ বোর্ড, 2030 কমনওয়েলথ গেমস এদেশেই ?

আমেদাবাদকে আয়োজক বাছল এক্সিকিউটিভ বোর্ড, 2030 কমনওয়েলথ গেমস এদেশেই ?
আয়োজক হিসেবে আমেদাবাদের নাম ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা আগামী বছর গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের আসরে ৷
Published : October 16, 2025 at 11:23 AM IST
হায়দরাবাদ, 16 অক্টোবর: গত জুলাইয়ে অলিম্পিক্স আয়োজনে বড়সড় পদক্ষেপ করেছিল ভারত ৷ আমেদাবাদকে আয়োজক বেছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদর দফতরে হাজির হয়েছিল ভারতের তরফে প্রতিনিধি দল ৷ 2036 সালে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' ভারতে আয়োজিত হবে কি না, সেটা সময় বলবে ৷ কিন্তু সব ঠিক থাকলে তার ছ'বছর আগে দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কমনওয়েলথ গেমস ৷ আয়োজক শহর হিসেবে 2030 কমনওয়েলথ গেমসের জন্য সম্প্রতি আমেদাবাদের নামই প্রস্তাব করা হয়েছে ৷ বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে এক্সিকিউটিভ বোর্ড অব কমনওয়েলথ স্পোর্ট ৷
ফলত আমেদাবাদেই যে 2030 কমনওয়েলথের আসর বসছে, তা কার্যত নিশ্চিত ৷ এ বিষয়ে জানিয়ে রাখা ভালো 2030-এ কমনওয়েলথ গেমসের শতবর্ষ ৷ আর শতবর্ষের কমনওয়েলথ গেমস ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়া মানে দেশের ক্রীড়া অনুরাগীদের কাছে যে বাড়তি পাওনা, তা বলাই বাহুল্য ৷ আয়োজক হিসেবে আমেদাবাদের প্রস্তাবিত নামে চূড়ান্ত সিলমোহর দেবে জেনারেল অ্যাসেম্বলি অব কমনওয়েলথ স্পোর্ট ৷ আয়োজক দেশের নাম ঘোষণা করা হবে আগামী বছর গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চে ৷
আয়োজক হিসেবে আমেদাবাদের নামে সিলমোহর পড়লে সেক্ষেত্রে 2010 সালের পর ফের ভারতের মাটিতে বসবে কমনওয়েলথ গেমসের আসর ৷ বুধবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্টে দেশবাসীর সঙ্গে এই খুশির খবর শেয়ার করে নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি এক্সে লেখেন, "ভারতের জন্য খুশির খবর একইসঙ্গে গর্বের একটা দিন ৷ আমেদাবাদকে আয়োজক দেশ হিসেবে কমনওয়েলথ অ্য়াসোসিয়েশন মান্য়তা দেওয়ায় দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ৷ ভারতকে খেলাধুলোর মানচিত্রে তুলে আনতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি'র যে নিরন্তর প্রয়াস, এটা তারই ফল ৷"
A day of immense joy and pride for India.— Amit Shah (@AmitShah) October 15, 2025
Heartiest congratulations to every citizen of India on Commonwealth Association's approval of India's bid to host the Commonwealth Games 2030 in Ahmedabad. It is a grand endorsement of PM Shri @narendramodi Ji's relentless efforts to…
সুখবর ক্রীড়া অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যও ৷ এক্সে তিনি লেখেন, "ভারতীয় খেলাধুলোর ইতিহাসে বিরাট মুহূর্ত ৷ 2030 সালে শতবর্ষে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য আমেদাবাদের নাম প্রস্তাব করায় কমনওয়েলথ স্পোর্টসের এক্সিকিউটিভ বোর্ডের কাছে কৃতজ্ঞ ৷ আমাদের রাষ্ট্রের কাছে যা গর্বের মাইলস্টোন ৷ বিশ্বব্যাপী খেলাধুলোয় ভারতের আধিপত্য যে বাড়বাড়ন্ত, তারই পরিচায়ক এই বিষয়টি ৷"
A huge moment for Indian sports!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 15, 2025
Grateful to Commonwealth Sport’s Executive Board for recommending Ahmedabad as the proposed host city for the Centenary Commonwealth Games in 2030, a proud milestone for our nation.
This decision reflects India’s growing dominance in global…
আমেদাবাদের সঙ্গে শতবর্ষে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের দৌড়ে ছিল নাইজিরিয়ার আবুজা শহরও ৷ তবে পর্যালোচনার পর কার্যকরী কমিটি আমেদাবাদের নামই প্রস্তাব করেছে বলে জানিয়েছেন কমনওয়েলথ স্পোর্টের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডঃ ডোনাল্ড রুকারে ৷ ভারতের অলিম্পিক অ্য়াসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং কমনওয়েলথ গেমস অ্যাসোসিয়েশনেরও প্রধান পিটি ঊষা জানিয়েছেন শতবর্ষে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন ভারতের ঝুলিতে যোগ হতে চলা অনন্য সম্মান ৷