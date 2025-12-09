প্রত্যাবর্তনে উজ্জ্বল হার্দিক, পান্ডিয়া-পাওয়ারে প্রোটিয়াদের সামনে 176 রানের টার্গেট

প্রত্যাবর্তনে উজ্জ্বল হার্দিক, পান্ডিয়া-পাওয়ারে প্রোটিয়াদের সামনে 176 রানের টার্গেট
টপ-অর্ডারের ব্যর্থতার দিনে হার্দিকের পাওয়ার-হিটিংয়ে স্কোরবোর্ডে 175 রান তুলল ভারতীয় দল ৷
Published : December 9, 2025 at 8:59 PM IST
কটক, 9 ডিসেম্বর: হার্দিক পান্ডিয়ার উপস্থিতি দলের ভারসাম্য বাড়ায় ৷ ওর অভিজ্ঞতা আমাদের অমূল্য সম্পদ ৷ বরোদা অলরাউন্ডারের প্রত্যাবর্তনে উচ্ছ্বসিত ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সোমবার এই ভাষাতেই প্রশংসা করেছিলেন ৷ মঙ্গলবার অধিনায়কের আস্থার মর্যাদা দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ আড়াই মাস পর ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনে ব্য়াট হাতে ঝলসে উঠলেন অলরাউন্ডার ৷ টপ-অর্ডারের ব্যর্থতার দিনে হার্দিকের পাওয়ার-হিটিংয়ে স্কোরবোর্ডে 175 রান তুলল ভারতীয় দল ৷
টস জিতে সিরিজের প্রথম টি-20'তে এদিন ভারতকে ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম ৷ প্রত্যাবর্তনে স্বল্প রানে ফেরেন শুভমন গিল (4) ৷ ব্য়র্থ আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা (17), অধিনায়ক সূর্যকুমার (12) ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা বোলারদের দাপটে ভারতীয় ব্যাটিং-অর্ডার যখন চাপে তখন মুক্ত বাতাস হয়ে এলেন হার্দিক ৷
Innings Break!— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
A superb unbeaten FIFTY from Hardik Pandya help #TeamIndia post 1⃣7⃣5⃣ on the board 🙌
Over to our bowlers now! 👍👍
Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/d8eOqU8Smd
মাত্র 28 বলে মারকাটারি 59 রানের ইনিংস খেললেন তিনি ৷ মারলেন ছ'টি চার ও চারটি ছয় ৷ তিলক বর্মার 32 বলে 26 রানের মন্থর ইনিংসের পর হার্দিকের আগমনে গতি পায় ভারতীয় ইনিংস ৷ 21 বলে 23 রান করেন অক্ষর প্যাটেল ৷ শেষদিকে পাঁচ বলে 10 রানে অপরাজিত থেকে যান জীতেশ শর্মা ৷ 20 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে চ্যালেঞ্জিং 175 রান খাড়া করে ভারত ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে 31 রান দিয়ে সর্বাধিক তিন উইকেট নেন লুঙ্গি এনগিদি ৷