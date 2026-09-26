কান্তিরাভায় আশার উদ্রেগ, দেড়শো ছুঁই ছুঁই ভারতকে রুখে দিল বিশ্বকাপ খেলা পানামা

কান্তিরাভায় আশার উদ্রেগ, দেড়শো ছুঁই ছুঁই ভারতকে রুখে দিল বিশ্বকাপ খেলা পানামা
রক্ষণ ও আক্রমণের দুরন্ত মেলবন্ধনে মধ্য আমেরিকার দেশটির বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নজরকাড়া ফুটবল 'ব্লু-টাইগার্সে'র ৷
Published : September 26, 2026 at 8:57 AM IST
বেঙ্গালুরু, 25 সেপ্টেম্বর: সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমাবনতির দিকে এগিয়ে চলা ভারতীয় ফুটবল দলের সামনে বিশ্বকাপ খেলা পানামা ৷ জয় তো দূর অস্ত, ড্রয়ের প্রত্য়াশাটুকু করেনি ভারতীয় ফুটবলের অতি বড় সমর্থকও ৷ কিন্তু দিনের শেষে ব়্যাংকিংয়ে 44তম স্থানে থাকা পানামাকে হারাতে না-পারায় নিঃসন্দেহে হাত কামড়াবেন খালিদ জামিল ৷ ব্রাজিল, উরুগুয়ের মুখোমুখি হওয়ার আগে ফিফা ফ্রেন্ডলির প্রথম ম্যাচে পানামাকে শুক্রবার 1-1 গোলে রুখে চমকে দিল 'বলু-টাইগার্স' ৷ যা ভারতীয় ফুটবলে আশাবাদের ছবি ৷
ভারত পানামাকে রুখে দিল না-বলে বিশ্বকাপ খেলা দেশটি ভারতকে রুখে দিল বললেও ভুল হয় না ৷ কারণ বেঙ্গালুরুতে এদিন প্রথমার্ধে রায়ান উইলিয়ামসের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত ৷ দ্বিতীয়ার্ধের ওমর ভ্যালেন্সিয়ার বিশ্বমানের গোলে সমতায় ফেরে পানামা ৷ এটুকু বাদ দিলে রক্ষণ ও আক্রমণের তালমিলে ভারতীয় দলের ইতিবাচক ফুটবল এদিন মন্দ নয় ৷
শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মূলত রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজিতেই অভ্যস্ত খালিদ জামিল এদিন কমফোর্ট জোন ছেড়ে বাইরে বেরোন ৷ শুরু থেকেই বামপ্রান্ত কেন্দ্রিক নিরন্তর আক্রমণ দেখে একসময় ফিফা ক্রমতালিকায় দু'দলের অন্তরটা মিথ্যে বলে মনে হচ্ছিল ৷ দিনের শেষেও ম্যাচের পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যাবে কয়েকমাস আগেই বিশ্বকাপ খেলা পানামার সঙ্গে ভারতের ব্যবধান উনিশ-বিশ ৷
আক্রমণের পাশাপাশি রক্ষণেও এদিন অনবদ্য ভারতীয় ফুটবলাররা ৷ বিজয় ভার্গেস'কে নিয়ে সেন্ট্রাল ডিফেন্সে অনবদ্য আনোয়ার আলি ৷ ম্যাচের সেরাও ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার ৷ দারুণ খেলেন দুই সাইড-ব্যাক অভিষেক টেকচাম ও আকাশ মিশ্র ৷ 41 মিনিটে রায়ানের গোল আকাশের ঠিকানা লেখা বলে থেকেই ৷ থ্রো-ইনের পর রায়ানের উদ্দেশে আকাশ লম্বা বল বাড়ালে বোকা বনে যায় পানামা রক্ষণ ৷ সেই বল ধরে ঠান্ডা মাথায় বিপক্ষ গোলরক্ষককে পরাস্ত করে 1-0 করেন বেঙ্গালুরু এফসি ফুটবলার ৷
Honours even at Kanteerava. 🇮🇳🇵🇦#INDPAN #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/MLvG94FqdJ— Indian Football (@IndianFootball) September 25, 2026
পিছিয়ে পড়ে দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক বদল নিয়ে আসেন পানামা কোচ ৷ 68 মিনিটে তাদের সমতাসূচক গোলটি অবশ্য একক দক্ষতায় ৷ প্রায় 30 গজ দূর থেকে নেওয়া এমএলএস খেলা ফুটবলার ভ্যালেন্সিয়ার শট গুরপ্রীত সিং সান্ধু'কে দর্শক বানিয়ে গোলে প্রবেশ করে ৷ তারপরেও ম্যাচটা জিততে পারত খালিদ জামিলের দল ৷ যদি না পরিবর্ত হিসেবে নামা এডমুন্ড লালরিনডিকা দিনের সহজতম সুযোগটা মিস না-করতেন ৷ 79 মিনিটে বামপ্রান্ত থেকে আশিক কুরুনিয়ানের সাজানো ক্রস থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন ডুরান্ড ফাইনালের নায়ক ৷ দু'মিনিট বাদে এডমুন্ডের সাজানো বল থেকে আরও একটি সহজ সুযোগ মিস করেন মনবীর ৷ শেষপর্যন্ত 1-1 গোলে শেষ হয় ম্যাচ ৷