পান্ডিয়া-ঝড়ে খড়কুটো দক্ষিণ আফ্রিকার লজ্জার নজির, অনন্য কীর্তি বুমরার

পান্ডিয়া-ঝড়ে খড়কুটো দক্ষিণ আফ্রিকার লজ্জার নজির, অনন্য কীর্তি বুমরার
প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে অনন্য নজিরে নাম লেখালেন গুজরাত পেসার ৷ কটকে 101 রানে জিতল ভারত ৷
Published : December 10, 2025 at 9:54 AM IST
কটক, 10 ডিসেম্বর: সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে কেন তাঁরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, স্বপক্ষে তার নিরন্তর প্রমাণ দিয়ে চলে ভারতীয় দল ৷ মঙ্গলবার কটকে সেই প্রমাণ মিলল আরও একবার ৷ একপেশে জয় দিয়ে টানা অষ্টম সিরিজ জয়ের অভিযান শুরু হল টিম ইন্ডিয়ার ৷ কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 101 রানে হারিয়ে কুড়ি-বিশের সিরিজে এগোল সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সৌজন্যে হার্দিক পান্ডিয়ার ঝোড়ো ব্য়াটিং এবং বোলারদের পরিকল্পিত বোলিং ৷ যার যোগফল হিসেবে 176 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে মাত্র 74 রানে অলআউট প্রোটিয়ারা ৷
- সর্বনিম্ন স্কোর দক্ষিণ আফ্রিকার: সিরিজের প্রথম ম্য়াচে দক্ষিণ আফ্রিকার এই স্কোর টি-20'তে তাঁদের সর্বনিম্ন ৷ তিনবছর আগে ভারতেরই বিরুদ্ধে রাজকোটে মাত্র 87 রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ যা এতদিন ছিল সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে তাঁদের সর্বনিম্ন স্কোর ৷ মঙ্গলবার তা ভেঙে গেল ৷ আর্শদীপ-বুমরা-বরুণদের দাপটে মাত্র 12.3 ওভার টিকল মার্করামদের ব্য়াটিং ৷ মাত্র চার ব্যাটার ছুঁলেন দু'অঙ্কের গণ্ডি ৷
- প্রত্যাবর্তনে উজ্জ্বল হার্দিক: ভারতের জয়ের স্থপতি এদিন অবশ্য হার্দিক পান্ডিয়া ৷ বাঁ-পায়ের ঊরুর চোটে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন ৷ কিন্তু ফিরলেন পরিচিত মেজাজে ৷ দেখে বোঝার উপায় নেই আড়াই মাস পর প্রথম আন্তর্জাতিক ম্য়াচ খেলছেন ৷ টস হেরে প্রথম ব্য়াটিং করতে নামা ভারতীয় দলের শুরুটা এদিন ভালো হয়নি ৷ 78 রানে চার উইকেট হারানো দলকে সাহারা দিল পান্ডিয়ার ব্যাটিং ৷
5⃣9⃣* with the bat 😎— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
1⃣/1⃣6⃣ with the ball 🙌
For his impactful all-round show, Hardik Pandya is the Player of the Match 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #TeamIndia | #INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4h9qRD2T3L
মাত্র 28 বল খেলে 59 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন তিনি ৷ মারেন ছ'টি চার ও চারটি ছক্কা ৷ তাঁর অপরাজিত ইনিংসে ছয় উইকেট হারিয়ে 20 ওভারে 175 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ 21 বলে 23 রান আসে অক্ষর প্য়াটেলের ব্যাটে ৷
An emphatic win in the #INDvSA T20I series opener 🥳#TeamIndia register a 1⃣0⃣1⃣-run victory in Cuttack to go 1⃣-0⃣ up 🙌— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/mw3oxC5AHw
- বুমরার অনন্য কীর্তি: রান তাড়া করতে নেমে অবশ্য মাথাই তুলতে পারেনি প্রোটিয়া ব্যাটাররা ৷ নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট তুলে নিতে থাকেন ভারতীয় বোলাররা ৷ কোনও প্রতিরোধ আসেনি মার্করাম, ব্রেভিস, মিলারদের তরফে ৷ তৃতীয় ওয়ান-ডে ম্য়াচে সেঞ্চুরি করা কুইন্টন ডি'কক ফেরেন রানের খাতা না-খুলেই ৷ সবমিলিয়ে 12.3 ওভারে 74 রানে গুটিয়ে যায় সফরকারী দলের ইনিংস ৷
💯 and counting! 😎— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Congratulations to Jasprit Bumrah on completing 1⃣0⃣0⃣ T20I wickets ⚡️⚡️#TeamIndia just one wicket away from victory!
Updates ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh#INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/9BwAd1UTdu
দু'টি করে উইকেট নেন জসপ্রীত বুমরা, আর্শদীপ সিং ও মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ৷ ব্যাট হাতে ঝড় তোলার পর একটি উইকেটও নেন ম্যাচের সেরা পান্ডিয়া ৷ ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে ফিরিয়ে এদিন টি-20 ক্রিকেটে একশো উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁলেন বুমরা ৷ আর্শদীপের পর দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি ৷ পাশাপাশি দেশের প্রথম বোলার হিসেবে তিন ফরম্য়াটেই একশো উইকেটের নজির স্পর্শ করলেন গুজরাত পেসার ৷ বুমরা ছাড়া এই কীর্তি রয়েছে বিশ্বের মাত্র চার বোলারের ৷ তালিকায় রয়েছেন লাসিথ মালিঙ্গা, টিম সাউদি, শাকিব আল-হাসান ও শাহিন আফ্রিদি ৷