বড় জয় সিন্ধু'র, কাজাখস্তানকে হেলায় হারিয়ে এশিয়াডের শেষ আটে মহিলা দল

বড় জয় সিন্ধু'র, কাজাখস্তানকে হেলায় হারিয়ে এশিয়াডের শেষ আটে মহিলা দল
শেষ আটে ভারতের সামনে শক্তিশালী জাপান ৷ যে লড়াই জিতলে পদক নিশ্চিত সিন্ধু-তৃষা'দের ৷
Published : September 20, 2026 at 8:58 PM IST
নাগোয়া (জাপান), 20 সেপ্টেম্বর: সহজ জয় দিয়ে জাপানের আইচি-নাগোয়ায় এশিয়ান গেমসের ব্য়াডমিন্টনে অভিযান শুরু করল ভারত ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে মহিলা ব্যাডমিন্টন দল ৷ শেষ ষোলোয় এদিন ভারতের সামনে সহজ প্রতিপক্ষ ছিল কাজাখস্তান ৷ মধ্য এশিয়ার দেশটিকে হেলায় হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছল ভারতীয় দল ৷ কাজাখ'দের বিরুদ্ধে ভারতীয় শাটলাররা জিতলেন 3-0 ব্যবধানে ৷
এদিন ভারতীয় শাটলারদের কেউই নিজেদের ম্য়াচ জিততে 25 মিনিটের বেশি খরচ করেননি ৷ তিন-তিনটি সিঙ্গলস ম্য়াচের সবক'টি ভারতীয়রা স্ট্রেট গেমে জিতে নেওয়ায় ডাবলস ম্য়াচের আর প্রয়োজনই হয়নি এদিন ৷ প্রথম ম্য়াচে কাজাখ প্রতিদ্বন্দ্বী কামিলা স্মাগুলোভা'কে সহজে হারিয়ে রাস্তাটা তৈরি করে দিয়েছিলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ৷ তাঁর দেখানো পথ ধরেই পরবর্তী দু'টি ম্য়াচে হেলায় জয় কুড়িয়ে নেন উন্নতি হুডা ও তন্বী শর্মা ৷
দিনের প্রথম ম্য়াচটি জিততে সিন্ধু খরচ করেন মাত্র 20 মিনিট ৷ ভারতকে 1-0 এগিয়ে দেওয়ার পথে দেশের ব্যাডমিন্টনের পোস্টার গার্ল জেতেন 21-7, 21-9 গেমে ৷ এরপর ভারতের হয়ে ব্যবধান 2-0 করেন উন্নতি ৷ আলিসা কুলেশোভা'কে 21-7, 21-10 ব্যবধানে হারান দেশের ব্য়াডমিন্টনের আগামীর তারকা ৷ সিঙ্গলসের তৃতীয় ম্য়াচও স্ট্রেট গেমে জিতে নেন তন্বী ৷ ডায়না নামেনোভা'র বিপক্ষে 21-5, 21-10 ব্যবধানে জয়লাভ করেন তিনি ৷
PV Sindhu ✅— BAI Media (@BAI_Media) September 20, 2026
Unnati Hooda ✅
Tanvi Sharma ✅
India 3-0 Kazakhstan 🤩
🇮🇳 Comfortable win for India on Day 1 of the Women's Team event at the Asian Games 2026 to go through to the QFs.
Abhijeet Kulkarni and Vinayakk Mohanarangan will review India's effort on BAI YouTube channel… pic.twitter.com/qecU49vexp
সিঙ্গলসে সব ম্য়াচ জিতে নেওয়ায় ডাবলস জুটি কবিপ্রিয়া সেলভম-সিমরন সিঙ্ঘি এবং তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ জুটিকে কোর্টে নামতেই হয়নি ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো সম্প্রতি ব্য়াডমিন্টন বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ জয়ী তৃষা-গায়ত্রী জুটির থেকে এশিয়াডে পদক প্রত্যাশী ভারতীয় অনুরাগীরা ৷ আগামী মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনালে আয়োজক জাপানের মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল ৷ কঠিন সেই দ্বৈরথ জিতলে নিদেনপক্ষে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত হবে ভারতের ৷ যা হবে এশিয়াডে মেয়েদের দলগত ইভেন্টে দ্বিতীয় পদক ৷ সোমবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছে পুরুষ দল ৷