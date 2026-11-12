অধিনায়কের ব্যাটে যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া, খেতাবি লড়াইয়ে ফের ভারত-পাক

অধিনায়কের ব্যাটে যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া, খেতাবি লড়াইয়ে ফের ভারত-পাক
নবমবার খেতাব জিততে ফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি ভারত ৷ সেই ম্য়াচে গ্রুপ পর্বের বদলা নেওয়াও লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার জুনিয়রদের ৷
Published : November 12, 2026 at 6:14 PM IST
আল-আমেরাট (ওমান): শেষ চারে আফগানিস্তান বিশেষ মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারল না ৷ হেলায় আট উইকেটে জিতে অনূর্ধ্ব-19 এশিয়া কাপের ফাইনালে পা রাখল ভারতীয় দল ৷ নবমবার খেতাবের লক্ষ্যে শনিবাসরীয় ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত ৷ বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে আফগানদের বিরুদ্ধে যুব দলের জয়ের নায়ক ক্যাপ্টেন লক্ষ্য রায়চন্দানি ৷ 228 রান তাড়া করতে নেমে 93 রানের ঝকঝকে ইনিংস খেললেন তিনি ৷
অন্য সেমিফাইনালে বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান ৷ যে ম্যাচে টাইগারদের নয় উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ উল্লেখ্য, গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে তিন উইকেটে হারতে হয়েছিল ভারতকেও ৷ তাই ফাইনালে বদলা নিয়ে নবমবার ট্রফিজয়ের সুযোগ ভারতীয় দলের সামনে ৷
ওমানের মাটিতে এদিন ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আফগানরা ৷ প্রাথমিক ধাক্কা সামলে দুই মিডল-অর্ডার ব্যাটার নোমান সালারজাই ও শাহ ফয়জল রহিমির ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ায় তারা ৷ চতুর্থ উইকেটে দু'জনে 57 রান যোগ করেন ৷ সালারজাই করেন 78 বলে 51 ৷ রহিমিও সমসংখ্যক রান করেন 72 বল খেলে ৷ শেষদিকে অধিনায়ক সোহেল খানের অপরাজিত 36 আফগানদের আট উইকেট হারিয়ে 50 ওভারে 227 রানে পৌঁছে দেয় ৷ ভারতের হয়ে তিন উইকেট নেন ঈশান সুদ ৷ জোড়া উইকেট নেন আরিয়ান সাবসানি ৷
জবাবে অধিনায়কের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে 117 রান তোলেন গত ম্যাচের নায়ক আর্যবীর সেহওয়াগ ৷ সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে 160 রান হাঁকানো জুনিয়র সেহওয়াগ অবশ্য এদিন 51 রানেই ফেরেন ৷ তবে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়ে যান ৷ আর্যবীরের ইনিংসে ছিল চারটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷ সেহওয়াগ আউট হওয়ার পর ভিকে বিনীথের সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে সহজ জয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত শতরানের দিকে ভালোই এগোচ্ছিলেন অধিনায়ক রায়চন্দানি ৷ কিন্তু সাত রান দূরে শতরান থেকে চ্যুত হন 'লক্ষ্য' ৷ 13টি চার ও একটি ছক্কায় 90 বলে 93 করে সোহেল খানের শিকার হন তিনি ৷ ম্যাচের সেরাও রায়চন্দানি ৷
Captain Lakshya Raichandani is the Player of the Match for his 93(90) in the chase 🫡 India U19 enter the Final with a convincing 8️⃣-wicket victory 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/mssnDLDhTk #MensU19AsiaCup https://t.co/beI3GFvtE8— BCCI (@BCCI) November 12, 2026
অধিনায়ক ফিরে যাওয়ায় অবশ্য ভারতের সহজ জয় আটকায়নি ৷ 62 বলে 57 রানে অপরাজিত থেকে দলকে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দেন বিনীথ ৷ মারেন পাঁচটি চার ও একটি ছয় ৷ 16 রানে অপরাজিত থাকেন যশবর্ধন চৌহান ৷ 36.5 ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ম্য়াচ জিতে নেয় ভারত ৷ আর 79 বল বাকি থাকতে এই বিরাট জয় ভারতকে পৌঁছে দেয় ফাইনালে ৷