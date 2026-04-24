লক্ষ্যর হার, তবু কানাডার বিরুদ্ধে সহজ জয়ে থমাস কাপ শুরু ভারতের

লক্ষ্যর হার, তবু কানাডার বিরুদ্ধে সহজ জয়ে থমাস কাপ শুরু ভারতের
হেরে গেলেন তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন ৷ তবু থমাস কাপ ওপেনারে দাপুটে জয় ভারতের ৷ জিতলেন কারা কারা ?
Published : April 24, 2026 at 5:36 PM IST
হার্সেন্স (ডেনমার্ক), 24 এপ্রিল: ভিক্টর লাই'য়ের বিরুদ্ধে হেরে দিনের শুরুটা মোটেই ভালো করেননি লক্ষ্য সেন ৷ কিন্তু দিনের বাকি সময়টা আধিপত্য দেখালেন ভারতীয় শাটলাররাই ৷ ফলস্বরূপ কানাডার বিরুদ্ধে সহজ জয়ে থমাস কাপে অভিযান শুরু হল ভারতের ৷ নজর কাড়লেন সদ্য ব্য়াডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী আয়ুষ শেট্টি ৷ ভারত জিতল 4-1 ব্যবধানে ৷
ভিক্টর লাই'কে প্রথম গেমে হারালেও পরের দু'টি হেরে ভারতকে এদিন গ্রুপ পর্বের প্রথম টাই'য়ে পিছিয়ে দেন লক্ষ্য ৷ প্য়ারিস অলিম্পিক্সে চতুর্থ স্থানাধিকারীর বিপক্ষে ম্য়াচের ফল 18-21, 21-19, 21-10 ৷ ভারতের হয়ে টাই'য়ে এরপর সমতা ফিরিয়ে আনেন সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি জুটি ৷
জোনাথন বিং সান লাই ও কেভিন লি জুটিকে এদিন দাঁড়াতে দেননি বিশ্বের চার নম্বর জুটি ৷ কানাডা জুটিকে 21-10, 21-11 গেমে ধরাশায়ী করেন ভারতীয় শাটলারদ্বয় ৷ এরপর ভারতকে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ চলে আসে সদ্য এশিয়ান ব্য়াডমিন্টনে দেশের নাম উজ্জ্বল করা শাটলারের সামনে ৷ সুযোগ হাতছাড়া করেননি আয়ুষ ৷ কানাডার ব্রায়ান ইয়াং'য়ের বিরুদ্ধে স্ট্রেট গেমে জয় ছিনিয়ে নেন কর্ণাটক শাটলার ৷ আয়ুষের পক্ষে ম্য়াচের ফল 21-13, 21-17 ৷
🇮🇳 IND 2-1 CAN 🇨🇦— Badminton Media (@BadmintonMedia1) April 24, 2026
📹 : BWF YouTube#TUC2026 https://t.co/PihOApPTmk pic.twitter.com/prnTAKWtZC
এরপর টাইয়ের চতুর্থ গেম কানাডার কাছে ছিল ডু-অর-ডাই ৷ কিন্তু প্রতিপক্ষকে ফেরার সুযোগ দেননি হরিহরণ আমসাকরুণান ও এম.আর. অর্জুনের ডাবলস জুটি ৷ কানাডা জুটিকে দাঁড়াতেই দেননি দু'জনে ৷ 21-7, 21-15 ব্য়বধানে ম্য়াচ এবং সেইসঙ্গে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন দু'জনে ৷ 3-1 ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ায় টাইয়ের পঞ্চম তথা শেষ ম্য়াচ এককথায় ছিল নিয়মরক্ষার ৷
কিন্তু সেখানেও জয় তুলে নেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত ৷ জোসুয়া এনগুয়েনকে পরাজিত করেন স্ট্রেট গেমে ৷ বিশ্বের 77 নম্বরের বিরুদ্ধে 21-17, 21-12 ব্য়বধানে জয় তুলে নেন বিশ্বের 30 নম্বর শাটলার ৷ আগামী 27 এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের পরবর্তী টাই'য়ে অংশ নেবে ভারতের পুরুষ দল ৷