ভারতীয় ফুটবলে 'সিলভার-লাইনিং', দু'দশক পর এশিয়ান কাপে দেশের অনূর্ধ্ব-20 দল

ভারতীয় ফুটবলে 'সিলভার-লাইনিং', দু'দশক পর এশিয়ান কাপে দেশের অনূর্ধ্ব-20 দল
যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপ-বি'র শেষ ম্যাচে বাংলাদেশকে 3-0 গোলে হারাল দেশের যুবরা ৷
Published : September 7, 2026 at 1:59 PM IST
তাশকেন্ত (উজবেকিস্তান), 7 সেপ্টেম্বর: আয়োজক দেশ হিসেবে 2006 সালে শেষবার এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করেছিল তারা ৷ কাটল 20 বছরের খরা ৷ বাংলাদেশকে হারিয়ে দু'দশক বাদে ফের এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করল ভারতের অনূর্ধ্ব-20 দল ৷ তাশকেন্তে রবিবার গ্রুপ-বি'র শেষ ম্যাচে পড়শি দেশকে 3-0 গোলে হারিয়ে দিল সুমিত ব্রহ্মচারীমায়ুম অ্যান্ড কোম্পানি ৷
উজবেকিস্তানের মাটিতে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ার পথে ভারতের যুব দলের হয়ে এদিন গোলগুলি করেন ড্যানি মেইতেই লইশরাম, বিশাল যাদব এবং পরিবর্ত মহম্মদ আরবাশ ৷ এই জয়ের ফলে আটটি গ্রুপের মধ্যে সেরা সাত রানার্স-আপ দল হিসেবে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে পৌঁছল মহেশ গাউলি'র ছেলেরা ৷ সৌদি আরবে আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়া কাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে ভারতের সিনিয়র ফুটবল দল ৷ সেক্ষেত্রে যুব দলের সাফল্য নিঃসন্দেহে দেশীয় ফুটবলে 'সিলভার-লাইনিং' ৷
তিন ম্য়াচ খেলে ছয় পয়েন্ট নিয়ে মূলপর্বে প্রবেশ করল ভারতীয় দল ৷ তিন ম্য়াচের সবক'টি জিতে গ্রুপ টপার হয়ে পরের পর্বে গিয়েছে উজবেকিস্তান ৷ তৃতীয়স্থানে শেষ করেছে সিরিয়া ৷ আর তিন ম্য়াচের সবক'টি হেরে গিয়ে ডেভলপমেন্ট পর্যায়ে অবনমন হয়েছে বাংলাদেশের ৷
রবিবার প্রথম কোয়ার্টারে সেই অর্থে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারেনি কোনও দলই ৷ তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে লিড নেয় ভারতীয় দল ৷ 25 মিনিটে বিপক্ষ এক ডিফেন্ডারের থেকে বলের দখল নেন হাতিম আলি ৷ এরপর অরক্ষিত ড্য়ানির উদ্দেশে তিনি তা বাড়িয়ে দেন ৷ গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে মাথা ঠান্ডা রেখে দলকে এগিয়ে দেন মণিপুরি ফুটবলার ৷ গোল পেয়ে আরও তেড়েফুঁড়ে ওঠে ভারতীয় দল ৷ 34 মিনিটে ব্যবধান প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলেছিলেন ড্যানি ৷ কিন্তু বিপক্ষ গোলরক্ষকের তৎপরতায় প্রথমার্ধে আর গোলসংখ্য়া বাড়েনি ৷
The #AsiaDream goes on.. 🌏💙— Indian Football (@IndianFootball) September 6, 2026
India qualify for the AFC U20 Asian Cup for the first time in 20 years. 🇮🇳#BlueColts #AFCU20 #IndianFootball pic.twitter.com/qsXtH2pfsz
প্রথমার্ধ যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকেই দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু করে ভারত ৷ 60 মিনিটে লম্বা থ্রো থেকে ঋষিকান্ত'র ফ্লিক ধরে অ্যাক্রোব্য়াটিক ভলিতে 2-0 করেন বিশাল যাদব ৷ দুই গোলদাতাকে 72 মিনিটে তুলে নিয়ে মহম্মদ আরবাশ ও প্রশন জাজো'কে নিয়ে আসেন মহেশ গাউলি ৷ সাত মিনিটের মধ্যেই দলকে তৃতীয় গোলটি এনে দেন পরিবর্ত আরবাশ ৷ তাঁর বাঁ-পায়ের জোরালো ভলি খুঁজে নেয় গোলের ঠিকানা ৷ একইসঙ্গে ম্য়াচ পকেটে পুরে নেয় ভারতীয় দল ৷
Straight through the keeper’s legs. 🥶— Indian Football (@IndianFootball) September 7, 2026
Danny Meitei Laishram with an ice-cold finish that put the #BlueColts ahead! 🇮🇳🔥#AFCU20 #AisaDream #IndianFootball pic.twitter.com/Yc031pV5Ee
চিনের মাটিতে আগামী বছর 24 মার্চ থেকে 10 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এএফসি অনূর্ধ্ব-20 এশিয়ান কাপ ৷ টুর্নামেন্টের সেরা চার দল 2027 বিশ্বকাপের যোগ্য়তা অর্জন করে নেবে ৷