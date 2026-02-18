ফের শূন্যে আউট অভিষেকের লজ্জার নজির, দুবের ব্য়াটে 193 তুলল ভারত

ফের শূন্যে আউট অভিষেকের লজ্জার নজির, দুবের ব্য়াটে 193 তুলল ভারত
দুবে-পান্ডিয়ার পাওয়ার-হিটিংয়ে দু'শোর কাছাকাছি পৌঁছে গেল ভারতের রান ৷
Published : February 18, 2026 at 8:57 PM IST
আমেদাবাদ, 18 ফেব্রুয়ারি: সুপার-এইট নিশ্চিত হয়েছে আগেই ৷ এমতাবস্থায় গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচ নিয়মরক্ষার হলেও চ্যাম্পিয়ন হতে ফাঁকফোকরগুলো বুজিয়ে নেওয়াই লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার ৷ সেক্ষেত্রে অনুরাগীদের নজর ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ওপেনার অভিষেক শর্মার ব্যাটিংয়ের দিকে ৷ কারণ চলতি বিশ্বকাপে এর আগে দু'টি ম্য়াচে রানের খাতা না-খুলেই ফিরেছিলেন ভারতীয় ওপেনার ৷ সকলকে নিরাশ করে ডাচ'দের বিরুদ্ধেও ফের শূন্য রানে আউট হলেন অভিষেক ৷
সেইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে লাগাতার তিন ম্য়াচে শূন্য রানে আউট হওয়ার লজ্জার নজির গড়লেন পঞ্জাব ব্যাটার ৷ তবু নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে প্রথম ব্য়াট করে ছয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 193 রান তুলল ভারত ৷ এদিন ভারতীয় একাদশে প্রত্যাবর্তন হল আর্শদীপ সিং'য়ের ৷ পাশাপাশি অক্ষর প্য়াটেলের পরিবর্তে টি-20 বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচটি খেলছেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷
বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক বলে শূন্য রানে ডাগআউটে ফিরেছিলেন অভিষেক ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চার বল খেলে ফিরেছিলেন শূন্য রানে ৷ এদিন নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক আরিয়ান দত্তের ঘূর্ণিতে ঠকে গেলেন ভারতীয় ওপেনার ৷ বোল্ড হয়ে ফিরলেন অভিষেক ৷ অর্থাৎ, চলতি বিশ্বকাপে প্রথম রান পাওয়ার অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হল টি-20'র পয়লা নম্বর ব্য়াটারের ৷ প্রসঙ্গত শেষ সাতটি টি-20 ইনিংসের মধ্যে পাঁচটিতেই শূন্যে আউট হয়ে ফিরলেন অভিষেক ৷
17 ধাপ উন্নতি করে টি-20 ব়্য়াংকিংয়ে প্রথম দশে পৌঁছনোর দিনে রান পেলেন না আরেক ওপেনার ঈশান কিষাণও ৷ সাত বলে 18 রানে ফিরলেন তিনি ৷ এরপর তিলক বর্মা ও অধিনায়ক সূর্যকুমার ক্রিজে থিতু হয়ে বড় রানের চেষ্টায় থাকলেও তাঁদের ইনিংস লম্বা হয়নি ৷ 27 বলে 31 রানে ফেরেন তিলক ৷ অধিনায়ক ফেরেন 28 বলে 34 রান করে ৷ 15 ওভারে চার উইকেটে 118 তোলা ভারত এরপর বড় রান তুলল শিবম দুবের ব্য়াটে ৷
A crucial fifty and in super quick time 🔥

Shivam Dube gets to his half-century in just 2️⃣5️⃣ deliveries 👏
Shivam Dube gets to his half-century in just 2️⃣5️⃣ deliveries 👏
Updates ▶️ https://t.co/SdXngdnwKB#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvNED | @IamShivamDube pic.twitter.com/mcDSwh6kNQ
25 বলে এদিন হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ শেষদিকে তাঁকে প্রয়োজনীয় সঙ্গ দেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ পঞ্চম উইকেট মাত্র 35 বলে দু'জনে যোগ করেন 76 রান ৷ শেষ পর্যন্ত 31 বলে 66 রানে আউট হওয়া শিবম মারেন চারটি চার ও ছ'টি ছক্কা ৷ 21 বলে 30 রান করে ইনিংসের শেষ বলে আউট হন পান্ডিয়া ৷ টি-20'তে এদিন 6,000 রানের মাইলস্টোনও ছুঁয়ে ফেলেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷ রিঙ্কু তিন বলে ছ'রানে অপরাজিত থাকেন ৷
A power-packed partnership of 7⃣6⃣(35) 🔥

Shivam Dube 🤝 Hardik Pandya guide #TeamIndia to a strong finish 👏👏
Shivam Dube 🤝 Hardik Pandya guide #TeamIndia to a strong finish 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/SdXngdnwKB#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvNED pic.twitter.com/ITxBb7Qdbq
শেষমেশ ছয় উইকেট হারিয়ে 20 ওভারে 193 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ শেষ পাঁচ ওভারে দলের খাতায় যোগ হয় 75 রান ৷ তিন উইকেট নিলেও চার ওভারে 56 রান দিলেন ডাচ পেসার ভ্য়ান বিক ৷ 19 বলে দুই উইকেট আরিয়ান দত্তের ঝুলিতে ৷