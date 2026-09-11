মালয়েশিয়াকে হারিয়ে জুনিয়র হকি এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত

মালয়েশিয়াকে হারিয়ে জুনিয়র হকি এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত
সেমিফাইনালে জোড়া গোল ভারত অধিনায়ক আনমোল এক্কা'র ৷ তবে ম্য়াচের সেরা গোলরক্ষক বিবেক লাকরা ৷
Published : September 11, 2026 at 5:53 PM IST
মোকি (চিন), 11 সেপ্টেম্বর: চিনা-তাইপেই'কে 15-0 গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল তারা ৷ শেষ চারে শুক্রবার মালয়েশিয়াকে হারিয়ে জুনিয়র এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতের ছেলেরা ৷ মালয়েশিয়াকে 3-1 গোলে হারাল তারা ৷
জোড়া গোল করে সেমিফাইনালে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন ভারত অধিনায়ক আনমোল এক্কা ৷ চিনা-তাইপেই'য়ের বিরুদ্ধে একাই ছ'টি গোল করেছিলেন যিনি ৷ এদিন সেমিফাইনালে ভারতের হয়ে আরেকটি গোল সুখবিন্দরের ৷ ষষ্ঠবার জুনিয়র এশিয়া কাপ জয়ের লক্ষ্যে খেতাবি লড়াইয়ে ভারত মুখোমুখি হবে পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে বিজয়ী দলের ৷
চলতি টুর্নামেন্টে ভারতীয় দল এমনিতেই দারুণ পারফরম্য়ান্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ৷ পুল-এ'তে তিনটি জয় এবং একটি ম্য়াচ ড্র করে শীর্ষে থেকে সেমিতে পা রেখেছে তারা ৷ পুল-এ'র দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ চারে পৌঁছেছে দক্ষিণ কোরিয়া ৷ ইন্দোনেশিয়াকে 14-0 গোলে হারিয়ে অভিযান শুরুর পরের ম্য়াচে জাপানের বিরুদ্ধে 3-3 ড্র করে তারা ৷ এরপর দক্ষিণ কোরিয়াকে 7-3 গোলে এবং চিনা-তাইপেই'কে শেষ পুল ম্য়াচে 15 গোলে হারায় ভারতীয় দল ৷
𝗪𝗘’𝗥𝗘 𝗛𝗘𝗔𝗗𝗘𝗗 𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 11, 2026
The Indian Junior Men’s Team beats Malaysia 3–1 in the first semi-final of the AHF Junior Asia Cup 2026 to book a place in the final and keep its title defence firmly on track! 🏑⚡
One more win, boys! 💪🇮🇳#HockeyIndia… pic.twitter.com/cUuPynh2P3
সেমিফাইনালে এদিন দারুণ খেললেন ভারতের গোলরক্ষক বিবেক লাকরা ৷ বেশ কিছু দুর্দান্ত সেভ এল তাঁর থেকে ৷ এর মধ্যে রয়েছে একটি পেনাল্টি স্ট্রোকও ৷ সবমিলিয়ে অধিনায়কের স্টিক থেকে জোড়া গোল এলেও ম্য়াচ সেরা হলেন গোলরক্ষক বিবেক ৷ প্রথমার্ধে এদিন এক গোলে এগিয়ে ছিল ভারত ৷ 15 মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক আনমোল এক্কা ৷ ভারতের বাকি দু'টি গোল একেবারে অন্তিম কোয়ার্টারে ৷ ম্য়াচের শেষ মিনিটে সান্ত্বনাসূচক গোল ব্যবধান কমিয়ে 3-1 করে মালয়েশিয়া ৷
উল্লেখ্য, মেয়েদের জুনিয়র এশিয়া কাপে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানকে 19-0 গোলে হারিয়েছে ভারত ৷ ছেলেদের ফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ভারতের ৷ এর আগে 2004, 2008, 2015, 2023 ও 2024 সালে এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত ৷ দু'বার রানার্স হয়েছে তারা ৷ অন্যদিকে তিনবার জুনিয়র এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান ৷