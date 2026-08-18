372 তুলতে নেমে বেকায়দায় শ্রীলঙ্কা, গলে জয় আর ভারতের ব্যবধান ছয় উইকেট

372 তুলতে নেমে বেকায়দায় শ্রীলঙ্কা, গলে জয় আর ভারতের ব্যবধান ছয় উইকেট
দশ মাস পর ডব্লিউটিসি'তে প্রথম জয়ের অপেক্ষায় ভারতীয় দল ৷ দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার রান চার উইকেটে 84 ৷
Published : August 18, 2026 at 6:46 PM IST
গল (শ্রীলঙ্কা), 18 অগস্ট: চার বছর আগে এই মাঠে চতুর্থ ইনিংসে 342 রান তাড়া করে জিতেছিল পাকিস্তান ৷ যা এখনও পর্যন্ত গলে চতুর্থ ইনিংসে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির ৷ অর্থাৎ, ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জিততে হলে রেকর্ড রান তাড়া করতে হবে শ্রীলঙ্কাকে ৷ সেই 372 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে চতুর্থদিনের শেষে বেকায়দায় শ্রীলঙ্কা ৷ চার উইকেট হারিয়ে 84 রানে দিনের খেলা শেষ করল তারা ৷ অর্থাৎ, টিম ইন্ডিয়া ও জয়ের মাঝে ব্যবধান ছয় উইকেটের ৷
গতকাল 284 রানে শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার সঙ্গে দিনের খেলাও শেষ হয়েছিল ৷ ফলত 178 রানে এগিয়ে থেকে মঙ্গলবার দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে ভারত ৷ কিন্তু সেখানে ব্য়াটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তারা ৷ দিনের তৃতীয় বলে শূন্য রানে যশস্বী জয়সওয়াল'কে ফেরান আসিথা ফার্নান্দো ৷ চার উইকেট নিলেন দ্বীপরাষ্ট্রের এই ফাস্ট বোলার ৷ জোড়া উইকেট লাহিরু কুমারারা ৷ বাকি চার উইকেট ভাগ করে নেন দুই স্পিনার প্রবথ জয়সূর্য ও কেশারা নুয়ান্থা ৷
শ্রীলঙ্কা বোলিংয়ের সামনে অসহায় ভারতীয় ব্য়াটিং সবমিলিয়ে 193 রানে গুটিয়ে যায় ৷ কেবল তিন ভারতীয় ব্য়াটারই দ্বিতীয় ইনিংসে দু'অঙ্কের রানে পৌঁছন ৷ সর্বাধিক 69 বলে 66 রান করেন ঋষভ পন্ত ৷ মারেন আটটি চার ও জোড়া ছক্কা ৷ প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ন দেবদূত পারিক্কল আউট হন 44 রানে ৷ 35 রান করেন কেএল রাহুল ৷ 48.5 ওভারে শেষ হয় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ আয়োজকদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় 372 রান ৷
Stumps on Day 4 in Galle! 🏟️— BCCI (@BCCI) August 18, 2026
Sri Lanka 84/4 in the 2nd innings#TeamIndia 6⃣ wickets away from victory in the opening #SLvIND Test.
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y pic.twitter.com/Fhu9YGYeC1
লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে পাল্টা শ্রীলঙ্কাকে চাপে ফেলে ভারতীয় বোলিং ৷ ছয় রানে নিশান মাধুশকা'কে ফিরিয়ে শ্রীলঙ্কাকে শিবিরে প্রথম ঝটকা দেন মহম্মদ সিরাজ ৷ পরের ওভারে দীনেশ চান্ডিমালের কনকাশন পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা পাসিন্দু সূর্যবান্দারা ফেরেন গোল্ডেন ডাক হয়ে ৷ এরপর কামিন্দু মেন্ডিস'কে দু'রানে ফেরান প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ 21.4 ওভারে 47 রানে চার উইকেট হারায় দ্বীপরাষ্ট্র ৷ এরপর অবশ্য দিনের বাকি 12.2 ওভার নির্বিঘ্নে কাটান অধিনায়ক ধনঞ্জয়া ডি'সিলভা (31) ও প্রথম ইনিংসের শতরানকারী সোনাল দিনুশা (25) ৷ অবিভক্ত পঞ্চম উইকেটে দু'জনে যোগ করেছেন 37 রান ৷
এখন দেখার ভারতীয় বোলিং'য়ের সামনে কতদূর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন শ্রীলঙ্কার বাকি ব্যাটাররা ৷ তবে ম্য়াচের পাল্লা যে টিম ইন্ডিয়ার দিকে ঝুঁকে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ চলতি ডব্লিউটিসি চক্রে শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানির শেষ জয়টি এসেছিল গতবছর অক্টোবরে ৷ সুতরাং, 10 মাস পর ডব্লিউটিসি'তে ভারতের প্রথম জয়ের প্রহর গোনা শুরু ৷