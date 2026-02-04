দুই আফগান ব্যাটারের সেঞ্চুরিতে ফাইনালের পথে কঠিন লক্ষ্যমাত্রা ভারতের
ফয়জল শিনোজাদা ও উজেইরুল্লাহ নিয়াজাই'য়ের শতরানে চার উইকেট হারিয়ে 310 রান তুলল কাবুলিওয়ালার দেশ
Published : February 4, 2026 at 5:14 PM IST
হারারে, 4 ফেব্রুয়ারি: অনূর্ধ-19 বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছনোর লড়াইটা কঠিন হল ভারতের ৷ সেমিফাইনালে বোলারদের হতশ্রী পারফরম্যান্স সঙ্গে জঘন্য ফিল্ডিংয়ে স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলল আফগানিস্তান ৷ তাই বলে আফগান ব্যাটারদের কৃতিত্ব অবশ্য খাটো হওয়ার নয় ৷ ভারতীয় বোলারদের সাধারণ স্তরে নামিয়ে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে প্রথম ব্য়াট করে জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকালেন দুই আফগান ব্য়াটার ৷ ফয়জল শিনোজাদা ও উজেইরুল্লাহ নিয়াজাই'য়ের তিন অঙ্কের রানে স্কোরবোর্ডে চার উইকেট হারিয়ে 310 রান তুলল কাবুলিওয়ালার দেশ ৷
টস জিতে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন আফগান অধিনায়ক মেহবুব খান ৷ খানিকটা মন্থর গতিতে হলেও ওপেনিং জুটিতে 53 রান তুলে বড় রানের রাস্তাটা তৈরি করে দেন দুই ওপেনার ওসমান সাদাত ও খালিদ আহমেদজাই ৷ দ্বিতীয়জন 31 রানে ফিরলেও তিন নম্বর ব্য়াটার ফয়জলের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে 64 রান যোগ করেন আরেক ওপেনার ওসমান ৷ 70 বলে 39 রানের মন্থর ইনিংস খেলে তিনি আউট হলে ভারতের উপর জাঁকিয়ে বসে আফগানরা ৷ সৌজন্যে ফয়জল ও উজেইরুল্লাহ'র দুর্ধর্ষ ব্য়াটিং ৷
দীপেশ দেবেন্দ্রন, হেনিল প্য়াটেল, আরএস অম্বরীশদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করে তৃতীয় উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 148 রান ৷ ভারতীয় বোলিংয়ের নখ-দাঁত ভেঙে মাত্র 86 বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ফয়জল ৷ শেষপর্যন্ত দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দিয়ে 110 রানে আউট হন তিনি ৷ তাঁর 93 বলের ইনিংসে ছিল 10টি চার ৷ 45.5 ওভারে ফয়জল ফিরলেও নিস্তার পায়নি ভারতীয় বোলিং ৷ বাকি সময়টা ভারতীয় বোলিংয়ের পরীক্ষা নেন উজেইরুল্লাহ ৷
INNINGS CHANGE! 🔁— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) February 4, 2026
Faisal Khan (110) and Uzairullah (101*) made magnificent hundreds as they pushed Afghanistan Future Stars' total to 310/4 runs at the end of the 1st inning of the ongoing semi-final against India U19s. 👏👏
Over to our bowling unit now...! 👍#FutureStars pic.twitter.com/3KLye4dmM4
সতীর্থ ফয়জলের চেয়ে এক বল কম খরচ করে শেষ ওভারে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনিও ৷ শেষ পর্যন্ত 86 বলে 101 রানে নটআউট থেকে মাঠ ছাড়েন উজেইরুল্লাহ ৷ যা প্রথমবার কোনও আইসিসি ইভেন্টে ফাইনাল খেলার স্বপ্ন জোরালো করল আফগানদের ৷ অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে খারাপ ফিল্ডিংয়ে কাজটা আরও কঠিন হল ভারতের ৷ সহজ রানআউটের সুযোগ হাতছাড়া, মিস ফিল্ডিংয়ে বেশ কিছু রান অতিরিক্ত খরচ করল ভারতের ছোটরা ৷ শেষ পর্যন্ত মাত্র চার উইকেট হারিয়ে 310 রান তোলে আফগানিস্তান ৷ অর্থাৎ, ফাইনালে পৌঁছতে আয়ুষ মাত্রে অ্যান্ড কোম্পানির সামনে 311 রানের টার্গেট ৷