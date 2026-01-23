শেষবেলায় দুরন্ত স্যান্টনার, রাইপুরে ভারতকে বিরাট টার্গেট নিউজিল্য়ান্ডের

শেষবেলায় দুরন্ত স্যান্টনার, রাইপুরে ভারতকে বিরাট টার্গেট নিউজিল্য়ান্ডের
রাইপুরে প্রথম ব্য়াট করে ছয় উইকেটে নিউজিল্যান্ড তুলল 208 রান ৷
Published : January 23, 2026 at 9:06 PM IST
রাইপুর, 23 জানুয়ারি: প্রথম দশ ওভারে শেষে তিন উইকেটে 111 রান তুলেছিল নিউজিল্যান্ড ৷ দুই ওপেনার টিম সেইফার্ট ও ডেভন কনওয়ের ধুমধাড়াক্কা শুরু দেখেই বড় রানের আঁচ করা গিয়েছিল ৷ মাঝে ভারতীয় বোলারদের খানিক কামব্যাক সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলল নিউজিল্যান্ড ৷ রাইপুরে সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে ভারতকে 209 রানের বিরাট টার্গেট দিল তাঁরা ৷ ছয় উইকেটে নিউজিল্যান্ড তুলল 208 ৷ শেষবেলায় দুরন্ত মিচেল স্যান্টনার অপরাজিত থাকলেন 27 বলে 47 রানে ৷ দলের সর্বাধিক রান তাঁরই ৷
টস জিতে এদিন নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে ডাকেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ অবাক করে তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাকে সরিয়ে একাদশে নিয়ে আসা হয় হর্ষিত রানাকে ৷ এছাড়া আহত অক্ষর প্য়াটেলের বদলে দলে আসেন চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব ৷ প্রথম ওভার উইকেট-মেডেন সত্ত্বেও তিন ওভারে গম্ভীরের প্রিয় পাত্র রানা খরচ করলেন 35 রান ৷ তবে চার ওভারে এদিন সর্বাধিক 53 রান দিলেন আর্শদীপ ৷ ঝোড়ো ব্য়াটিং শুরু করা নিউজিল্যান্ডের ওপেনিং জুটিতে ভাঙন অবশ্য ধরান রানা ৷ তাঁর উইকেট-মেডেন ওভার ম্য়াচে ফেরায় ভারতকে ৷ কনওয়ে করেন 19 রান ৷ পরের ওভারেই বরুণ চক্রবর্তী 24 রানে (13 বল) ফিরিয়ে দেন আরেক ওপেনার টিম সেইফার্টকে ৷
তবে কম সময়ের মধ্য়ে দুই ওপেনারকে হারানোর ধাক্কা কাটিয়ে নিউজিল্যান্ডকে বড় রানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন রাচিন রবীন্দ্র ৷ প্রথম ওভার উইকেট-মেডেন নেওয়া রানার দ্বিতীয় ওভারে 19 রান সংগ্রহ করেন তিনি ৷ দু'টি চার ও চারটি ছক্কায় 26 বলে 44 রান করে যখন রবীন্দ্র যখন আউট হন তখন কিউয়িদের রান পাঁচ উইকেটে 129 ৷ তাঁর আগে 19 রানে ফেরেন গ্লেন ফিলিপ্স ৷ ডারিল মিচেল করেন 18 রান ৷ এই সময় পরিকল্পিত বোলিংয়ে খানিকটা ম্য়াচে ফেরে ভারত ৷
কিন্তু ইনিংসের 18তম ওভারে বল হাতে এসে কিউয়িদের দু'শোর মধ্যে আটকে রাখার স্বপ্নে বারোটা বাজিয়ে দেন রানা ৷ তৃতীয় ওভারে 17 রান দেন ডানহাতি পেসার ৷ অন্তিম ওভারে এসে আর্শদীপও সমসংখ্যক রান খরচ করে নিউজিল্যান্ডকে 208 রানে পৌঁছতে সাহায্য করেন ৷ অধিনায়ক মিচেল স্য়ান্টনারের 47 রানের পাশাপাশি আট বলে 15 রানে অপরাজিত থেকে যান জ্যাক ফোকস ৷ শেষ দু'বলে 10 রান সংগ্রহ করেন তিনি ৷ কিউয়ি অধিনায়কের ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও একটি ছয় ৷ চার ওভারে 35 রান দিয়ে জোড়া উইকেট নিয়ে সবচেয়ে সফল বোলার কুলদীপ ৷ একটি করে উইকেট নিলেন হর্ষিত রানা, হার্দিক পান্ডিয়া, বরুণ চক্রবর্তী এবং শিবম দুবে ৷