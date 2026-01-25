তৃতীয় ম্যাচে কিউয়িদের অল্প রানে বাঁধলেন বোলাররা, সিরিজ জিততে ভারতের চাই 154

তৃতীয় ম্যাচে কিউয়িদের অল্প রানে বাঁধলেন বোলাররা, সিরিজ জিততে ভারতের চাই 154
তিনটি উইকেট নিয়ে ভারতের সবচেয়ে সফল বোলার জসপ্রীত বুমরা ৷
Published : January 25, 2026 at 8:54 PM IST
গুয়াহাটি, 25 জানুয়ারি: পেস এবং স্পিনের মেলবন্ধনে দুরন্ত ভারতীয় বোলিং বিভাগ ৷ যার ফল হিসেবে সিরিজের তৃতীয় টি-20 ম্য়াচে নিউজিল্যান্ডকে বেশি বাড়তে দিল না ভারত ৷ গুয়াহাটিতে প্রথম ব্য়াট করে এদিন দেড়শো পেরিয়ে শেষ হল অতিথি দলের ইনিংস ৷ তিনটি উইকেট নিলেন একাদশে ফেরা জসপ্রীত বুমরা ৷ জোড়া উইকেট গেল রবি বিষ্ণোই এবং হার্দিক পান্ডিয়ার ঝুলিতে ৷ তৃতীয় ম্য়াচ জিতে সিরিজ মুঠোয় পুরতে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোং'য়ের চাই 154 রান ৷
তৃতীয় ম্য়াচ জিতে বিশ্বকাপের আগে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে এদিন একাদশে জোড়া পরিবর্তন আনে ভারতীয় দল ৷ গত ম্য়াচ দেদার রান খরচ করা আর্শদীপের পরিবর্তে আসেন বুমরা ৷ বরুণ চক্রবর্তীর বদলে একাদশে নিয়ে আসা হয় লেগস্পিনার রবি বিষ্ণোইকে ৷ যিনি আহত ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্তে চলতি সিরিজে স্কোয়াডে এসেছেন ৷ চার ওভারে 18 রানে দুই উইকেট নিয়ে আস্থার মর্যাদা দিলেন তিনি ৷
ভারতীয় পেসারদের দাপটে এদিন 34 রানে প্রথম তিন উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড ৷ দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে (1), টিম সেইফার্ট (12) এবং তিন নম্বর ব্য়াটার রাচিন রবীন্দ্রকে (4) ফেরান যথাক্রমে ফেরান তিন পেসার রানা, বুমরা ও পান্ডিয়া ৷ এরপর গ্লেন ফিলিপ্স ও মার্ক চ্যাপম্য়ানের ব্য়াটে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে 'ব্ল্য়াকক্যাপস' ৷ চতুর্থ উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 52 রান ৷ চ্য়াপম্য়ানকে ফিরিয়ে সেই জুটি ভাঙেন বিষ্ণোই ৷ 23 বলে 32 রান করেন চ্য়াপম্য়ান ৷ এরপর ফিলিপ্সকেও ডাগআউটে ফেরান এই লেগি ৷ হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করে 48 রান আউট হন নিউজিল্য়ান্ডের চার নম্বর ব্য়াটার ৷ ছ'টি চার ও একটি ছক্কা মারেন তিনি ৷
Innings Break!— BCCI (@BCCI) January 25, 2026
Terrific bowling effort by #TeamIndia in Guwahati 👏
Chase coming up shortly⌛
Scorecard ▶️ https://t.co/YzRfqi0li2#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank ️ pic.twitter.com/iBxD7a7W0D
একসময় কিউয়িদের দেড়শো পেরনো মুশকিল বলে মনে হচ্ছিল ৷ তবে শেষদিকে অধিনায়ক মিচেল স্য়ান্টানারের 17 বলে 27 রান ক্য়ামিয়ো তাঁদের দেড়শোর গণ্ডি ছুঁতে সাহায্য করে ৷ অধিনায়ক মারেন তিনটি চার ও একটি ছক্কা ৷ 20 ওভারে নয় উইকেটে শেষ পর্যন্ত 153 রান তোলে নিউজিল্য়ান্ড ৷ চার ওভারে 17 রানে তিন উইকেট নিয়ে সবচেয়ে সফল বোলার বুমরা এদিন ক্লিন বোল্ড করেন বিপক্ষের দুই ব্য়াটারকে ৷ তিন ওভারে 23 রানে দুই উইকেট নেন হার্দিক ৷ চার ওভারে 35 রান দিয়ে একটি উইকেট যায় হর্ষিত রানার ঝুলিতে ৷