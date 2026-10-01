শ্রীলঙ্কাকে 124 রানে গুঁড়িয়ে এশিয়াডে সোনার লড়াইয়ে টিম ইন্ডিয়া, সামনে পাকিস্তান

শ্রীলঙ্কাকে 124 রানে গুঁড়িয়ে এশিয়াডে সোনার লড়াইয়ে টিম ইন্ডিয়া, সামনে পাকিস্তান
অন্য সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে ছয় উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছল পাকিস্তান ৷
Published : October 1, 2026 at 3:36 PM IST
নিশিন (পাকিস্তান), 1 অক্টোবর: মেয়েরা সোনার খেতাব ধরে রেখেছে আগেই ৷ এবার এশিয়ান গেমসের ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতের পুরুষ ক্রিকেট দলও ৷ বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গিয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে ৷ আইসিসি টি-20 ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থানে থাকার সুবাদে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বাই পেয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল ভারতীয় দল ৷ আর বৃহস্পতিবার শেষ চারে শ্রীলঙ্কাকে 124 রানে দুরমুশ করল শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷
এদিন প্রথমে ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে সাত উইকেট হারিয়ে 169 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ জবাবে ভারতীয় বোলারদের সামনে শ্রীলঙ্কা গুটিয়ে যায় মাত্র 45 রানে ৷ 80 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ভারতের জয়ের নায়ক ঈশান কিষাণ ৷ মেয়েদের পর ছেলেরাও আগামী শনিবার ফাইনাল জিতলে গতবারের মতোই এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে জোড়া সোনা আসবে ভারতের ঘরে ৷
নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে এদিন টস জিতে ভারতকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে ডাকেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক সাহান আরাচ্চিগে ৷ ঝোড়ো শুরু করেও 38 রানের বেশি লম্বা হয়নি ওপেনার বৈভব সূর্যবংশীর ইনিংস ৷ 21 বলে তাঁর ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ সাত রানে আউট হন আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ সমসংখ্যক রানে ফেরেন সঞ্জু স্যামসন ৷ ভারতকে চ্য়ালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছে দেন ঈশান কিষাণ ৷ ছক্কা হাঁকিয়ে 33 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷
শেষপর্যন্ত চারটি চার ও পাঁচটি ছক্কায় 46 বলে 80 রান করে অপরাজিত থাকেন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ ঈশানের অপরাজিত ইনিংসে ভর করে 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 169 রান তোলে ভারত ৷ জবাবে প্রথম ওভারেই শূন্য় রানে শ্রীলঙ্কার দুই ব্য়াটারকে ফিরিয়ে জয়ের রাস্তা সুগম করে দেন জসপ্রীত বুমরা ৷
📸 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 🏅— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
A commanding 1️⃣2️⃣4️⃣-run victory in the semi-final takes #TeamIndia into the Gold Medal match on Saturday 🇮🇳
Scorecard ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#AsianGames pic.twitter.com/kr6h7UlyyG
ভারতীয় বোলারদের দাপটে নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকেন সিংহলি ব্য়াটাররা ৷ শ্রীলঙ্কার মাত্র এক ব্য়াটারই দু'অঙ্কের রানে পৌঁছন ৷ নুয়ানিন্দু ফার্নান্দো করেন সর্বাধিক 11 বলে 15 রান ৷ শ্রীলঙ্কার পক্ষে দ্বিতীয় সর্বাধিক 11 রান আসে অতিরিক্ত থেকে ৷ দ্বীপরাষ্ট্রের তিন ব্যাটার রান-আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন ৷ 9.3 ওভারের বেশি লম্বা হয়নি তাদের ইনিংস ৷
সেমিফাইনালের মঞ্চে মাত্র 45 রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা ৷ বুমরা ছাড়াও দু'টি করে উইকেট নেন দুই স্পিনার অক্ষর প্য়াটেল ও অভিষেক শর্মা ৷ একটি উইকেট নেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ 124 রানে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করেন গতবারের সোনাজয়ীরা ৷ অন্য সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে পাকিস্তান ৷ পড়শি দেশকে ছয় উইকেটে হারায় সাহিবজাদা ফারহান অ্যান্ড কোম্পানি ৷ অর্থাৎ, সোনার লড়াইয়ে ভারত-পাক মহারণ ৷